La question expliquée : Comment nous avons échappé à l’ouragan Beryl et pourquoi nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers

La menace des ouragans aux îles Caïmans sous la loupe

Par James Whittaker – 15 juillet 2024

L’ouragan Beryl a semé la destruction dans les Caraïbes, mais a épargné les îles Caïmans, laissant les habitants de l’île à la fois reconnaissants et perplexes.

La formation d’une tempête de cette taille si tôt dans la saison constitue en soi une anomalie record.

Le fait qu’elle n’ait pas fait plus de dégâts, bien que rassurant, soulève des questions sur la nature des différents ouragans et leur niveau de menace relatif pour les îles.

Avec le changement climatique et le réchauffement des océans, la possibilité de menaces plus importantes à venir est présente dans tous les esprits.

Les chercheurs de renommée mondiale Levi Silvers et Phil Klotzbach de l’équipe de recherche sur le climat et les conditions météorologiques tropicales de l’université d’État du Colorado, ainsi que Simon Boxall de Cayman Islands Hazard Management, nous ont aidés à pénétrer dans le cône d’incertitude et à répondre à certaines des principales questions concernant Beryl et les années à venir.

L’ouragan Beryl était une tempête de catégorie 3 qui est passée à seulement 47 miles au sud-ouest de Grand Cayman. N’aurions-nous pas dû nous attendre à plus de dégâts ?

L’ouragan Beryl a laissé les îles Caïmans en grande partie indemnes. La puissante tempête s’est en fait approchée plus près que prévu, mais à l’exception notable de Windsor Village, elle a fait relativement peu de dégâts. Pour la plupart des gens, la tempête tropicale Grace de 2021 a été bien plus dévastatrice.

Ceux qui ont la mémoire plus longue, comme Simon Boxall de Hazard Management, se souviennent de tempêtes puissantes qui sont passées beaucoup plus loin des îles et qui ont fait beaucoup plus de dégâts.

Alors, pourquoi Beryl n’a-t-elle pas fait plus de dégâts ? La réponse est relativement simple. Il s’agissait d’une petite tempête.



Ce graphique du National Hurricane Centre montre la taille compacte du champ de vent de force ouragan (en violet) lorsque l’ouragan est passé devant les îles Caïmans, marquées en rouge.

“Alors que Beryl était un ouragan de cat. 3 lorsqu’il est passé sur Grand Cayman, le cœur de ses vents de force ouragan est resté juste au large”, a déclaré M. Klotzbach.

“Il s’agissait d’une tempête assez compacte à ce stade.

Les vents les plus violents ont été concentrés au cœur de la tempête et ont à peine touché Grand Cayman.

Les avis du National Hurricane Center indiquent que les vents de la force d’un ouragan ne s’étendaient qu’à 45 milles du centre de la tempête lorsqu’elle est passée sur les îles Caïmans.

“Le centre de Beryl était juste assez loin au large pour épargner à Grand Cayman des impacts beaucoup plus importants”, a déclaré M. Klotzbach.

Il convient également de noter que les ouragans ont des formes et des tailles différentes. Le système de classification ne prend en compte que les vents les plus forts au sein d’une tempête.

Certains correspondent à la conception commune – des spirales serrées comme le signe @ sur un courriel – avec les vents les plus forts au cœur de la tempête. Mais beaucoup sont asymétriques.

“Souvent, cela ressemble à la Voie lactée”, a déclaré M. Silvers, décrivant comment les bandes de pluie épaisse peuvent être réparties de manière inégale au sein d’une tempête.

Alors, avons-nous évité une balle ?

La réponse est simple : oui. Mais pour prolonger l’analogie avec la balle, il s’agit d’une balle tirée par une arme de relativement petit calibre. Il aurait fallu la précision d’un tireur d’élite pour causer le genre de dégâts redoutés.

Beryl ne l’a pas raté de beaucoup.

“Tout bien considéré, nous sommes heureux que cela n’ait pas été pire”, a déclaré Silvers.

“Imaginez qu’il ait foncé sur Haïti en catégorie 5 ou que les îles Caïmans, voire la Jamaïque, aient été durement touchées. La situation aurait pu être pire en Jamaïque si la tempête s’était déplacée vers le nord.

Les tempêtes de catégorie inférieure ou plus lointaines pourraient-elles faire plus de dégâts à l’avenir ?

Les tempêtes de moindre catégorie peuvent faire et ont fait plus de dégâts dans le passé et feront sans doute de même à l’avenir. De même, des tempêtes de même puissance passant beaucoup plus loin ont eu beaucoup plus d’impact.

M. Boxall se souvient d’avoir vécu à Little Cayman et d’avoir vu un requin nourrice nager sur la route après le passage de l’ouragan Gilbert, loin au sud, en 1988.

“Les vagues étaient extraordinaires et tous les bateaux de l’île, à l’exception d’un seul, ont été perdus”, raconte-t-il.

“Les unités de façade du Southern Cross Club ont été complètement ensevelies sous le sable jusqu’à un pied de l’avant-toit. Cela ressemblait à une plage normale, mais seul le toit des unités dépassait du sable”.

Dix ans plus tard, l’ouragan Mitch, une monstrueuse tempête de catégorie 5, est passé à plus de 200 miles des îles Caïmans, mais a généré d’énormes vagues qui ont causé des millions de dollars de dégâts matériels.

Quels sont les facteurs qui, au-delà de la catégorie, influencent l’impact d’un ouragan ?

Comme nous l’avons vu, la catégorie d’une tempête dépend uniquement de la vitesse du vent.La vitesse à laquelle une tempête se déplace, la quantité de précipitations qu’elle contient, la taille du champ de vent de force ouragan et l’ampleur de l’onde de tempête qu’elle provoque – qui dépend d’une combinaison de tous ces facteurs – influencent son impact.

La vitesse est une arme à double tranchant. L’ouragan Beryl a traversé les îles Caïmans à une vitesse relativement rapide de 20 miles par heure, ce qui signifie que ses effets ont été relativement limités dans le temps. Le revers de la médaille, c’est que si d’autres facteurs avaient été réunis, cette vitesse aurait pu aggraver la vitesse des vents et augmenter l’onde de tempête.

En revanche, une tempête comme l’ouragan Dorian en 2018 s’est déplacée si lentement qu’elle a survolé les Bahamas pendant des jours, ce qui signifie que les îles ont été exposées à des vents de 185 mph – un record pour une tempête de l’Atlantique touchant terre – pendant une période prolongée.



Jesner Merxius, un immigrant d’Haïti, marche dans les décombres après le passage de l’ouragan Dorian à Abaco, aux Bahamas. – Photo : Ramon Espinosa/AP Ramon Espinosa/AP

M. Klotzbach souligne que c’est l’onde de tempête, et non le vent, qui constitue la principale menace des ouragans.

“Si les ouragans dont les vents maximums soutenus sont plus forts ont tendance à avoir une onde de tempête plus importante, la taille de l’ouragan est un autre facteur important”, a déclaré le chercheur, qui préconise de classer les ouragans en fonction de la pression plutôt que de la vitesse du vent.

“La pression la plus basse dans un ouragan (par exemple dans l’œil) est une mesure intéressante qui, par définition, tient compte à la fois de l’intensité de la tempête (par exemple le vent) et de sa taille.

Il reconnaît que même cette mesure ne permet pas de tout savoir.

Boxall souligne que la géographie locale et les conditions du fond marin sont des indicateurs de l’impact que les différents types de tempêtes peuvent avoir sur les îles Caïmans. Des eaux plus profondes au large de la côte peuvent atténuer l’impact de l’onde de tempête, mais entraîner des vagues plus importantes. Les caractéristiques côtières, les baies et les sons, ainsi que l’angle d’approche exact de la tempête peuvent avoir un impact.

Pourquoi les ondes de tempête sont-elles si dangereuses ?

Bien que nous ayons tendance à nous concentrer sur la vitesse du vent, qui fait la une des journaux et crée des catégories d’ouragans, il s’agit rarement du facteur le plus meurtrier.

“Une règle simple et générale à garder à l’esprit est que l’eau tue les gens. Le vent tue très rarement”, a déclaré M. Silvers.

“Chacun d’entre nous est confronté au vent en permanence. Lorsqu’il est un peu plus fort, il peut être très dangereux, mais c’est quelque chose qui nous est plus familier”.

“Si vous avez vécu longtemps dans une région et sur le littoral, vous n’êtes pas habitué à ce qu’un mur d’eau de trois mètres de haut arrive… . L’onde de tempête peut causer tant de dégâts, de morts et de destructions”.

Îles Caïmans – L’élévation du niveau de la mer accroît le risque d’ondes de tempête.

L’élévation du niveau de la mer accroît le risque d’ondes de tempête.

M. Boxall souhaite que les habitants des îles Caïmans gardent à l’esprit que les ondes de tempête, dans le pire des cas, n’affectent pas seulement les zones côtières.

“Les zones basses à l’intérieur des terres sont également vulnérables dans certains scénarios d’ouragans”, a-t-il ajouté.

Ivan est-il le pire scénario pour les îles Caïmans ?

L’ouragan Ivan est tellement présent dans la mémoire de tous ceux qui l’ont vécu qu’il est difficile d’imaginer une tempête plus dangereuse.

Mais c’est tout à fait possible.

Ivan était une tempête de catégorie 4 de niveau supérieur avec une vitesse de vent maximale de 155 mph lorsqu’il est passé à 21 miles de Grand Cayman au point d’approche le plus proche le 11 septembre 2004.

Cette vitesse se situe à l’extrémité supérieure de ce que l’on peut prévoir, mais n’est en aucun cas la limite.

Des météorologues américains, s’appuyant sur de nouvelles données cartographiques détaillées des fonds marins, sont en train d’introduire 100 000 scénarios de tempêtes possibles dans un simulateur afin de créer une carte détaillée des risques pour le territoire.

La gestion des risques recevra ces données dans le courant de l’année et M. Boxall pense qu’il est presque certain qu’elles montreront que dans des scénarios extrêmes et peu probables, des ondes de tempête beaucoup plus importantes – approchant peut-être les 3 mètres – sont possibles.

“Les gens se sont attachés à l’expérience d’Ivan et ne peuvent concevoir la possibilité d’une situation pire. Cela dépasse tout simplement le cadre de leur imagination. Malheureusement, ce n’est pas le cas”, a-t-il déclaré, ajoutant que la probabilité d’un tel scénario était faible.

L’ouragan Ivan a détruit des parties des îles Caïmans, causant près de 3 milliards de dollars de dégâts. – Photo : Deep Blue Images

“Ivan était sans aucun doute un cyclone redoutable, mais il est possible qu’un cyclone plus important se produise, avec des vitesses de vent plus élevées et, par conséquent, des ondes de tempête plus fortes.

Le changement climatique aggrave-t-il les ouragans ?

L’impact du changement climatique sur les ouragans est un sujet controversé. Rien ne prouve que le nombre de cyclones augmente au niveau mondial. En fait, selon M. Kolzbach, le nombre de cyclones a diminué, mais cette diminution est entièrement concentrée dans le Pacifique.

Les ouragans de l’Atlantique ont en fait légèrement augmenté. Cette dynamique est liée au phénomène El Niño/La Niña dans le Pacifique, qui influence la température de surface dans les deux océans.

Les chiffres ne semblent donc pas être influencés par des changements climatiques ; cependant, on constate que les tempêtes s’intensifient plus rapidement et que les précipitations sont plus abondantes, ce qui pourrait rendre ces phénomènes météorologiques extrêmes plus volatils.Dans un rapport de recherche, l’équipe de Philip Klotzbach, de l’État du Colorado, a constaté une augmentation des ouragans de catégorie 5 et une augmentation des ouragans qui s’intensifient rapidement, probablement en raison des eaux océaniques plus chaudes qui alimentent davantage les tempêtes.



Philip Klotzbach

La certitude est moindre en ce qui concerne les précipitations, car les données historiques ne sont pas disponibles, mais il indique que les simulations de modélisation prévoient une augmentation des précipitations dues aux ouragans en raison du réchauffement climatique.

Pourquoi s’attend-on à ce que cette saison soit si active en termes de tempêtes ?

D’une certaine manière, Beryl, qui a battu un record en termes de précocité de formation, était un signe avant-coureur.

Cela nous conforte un peu plus dans l’idée que les prévisions de début de saison étaient exactes, explique M. Silvers.

Les prévisions sont le fruit d’un travail technique considérable, mais le facteur déterminant cette année est La Niña (petite fille en espagnol, le contraire d’El Niño ou petit garçon) dans le Pacifique. La Niña apporte des températures plus froides dans le Pacifique et l’inverse dans l’Atlantique.

Ce sont ces températures plus chaudes de ce côté-ci de la planète qui alimentent les tempêtes les plus violentes.



Des portes-fenêtres sont suspendues dans un appartement de Windsor Village, rue South Church, après avoir été arrachées lors du passage de l’ouragan Beryl, jeudi matin. – Photo : James Whittaker : James Whittaker

“C’est la raison pour laquelle nous avons prévu une saison aussi active”, a déclaré M. Silvers, qui fait partie de l’équipe de l’État du Colorado chargée, avec la NOAA, de fournir les prévisions de référence pour la saison.

“Nous étions convaincus que la saison serait extrêmement active”, a déclaré M. Silvers.

L’équipe du CSU a encore revu ses prévisions à la hausse cette semaine, avertissant que Beryl était probablement le “signe avant-coureur d’une saison hyperactive”.

Les prévisions indiquent que la saison 2024 sera pratiquement complète avec 25 tempêtes nommées en perspective, dont 12 ouragans et six ouragans majeurs.

“Il est intéressant de voir que la saison démarre de manière aussi active. Et je pense que cela nous aide à être plus confiants dans la vérification de ces données”, a déclaré M. Silvers.

Faut-il une catégorie 6 pour les tempêtes ?

Certains membres de la communauté scientifique souhaitent étendre l’échelle de Saffir-Simpson, qui classe les ouragans de la catégorie 1, avec des vents de 74 mph, à la catégorie 5, avec des vents de 157 mph ou plus.

Des chercheurs américains ont proposé une nouvelle catégorie 6 pour les tempêtes d’une vitesse de 192 mph et plus. Aucune tempête de cette force n’a été observée jusqu’à présent dans l’Atlantique, mais une poignée de tempêtes dans le Pacifique, dont le typhon Haiyan, qui a tué plus de 6 000 personnes aux Philippines en 2013, et l’ouragan Patricia, qui a atteint une vitesse maximale de 215 mph lorsqu’il s’est formé près du Mexique en 2015, feraient partie de cette catégorie.

L’équipe de l’État du Colorado n’est pas convaincue que cela soit nécessaire. Klotzbach plaide en faveur de la mesure de la pression, qui constitue un meilleur moyen d’évaluer l’ensemble du potentiel destructeur d’un ouragan.

Silvers ajoute qu’une tempête de catégorie 5 est déjà tellement dévastatrice qu’il ne servirait pas à grand-chose d’ajouter une nouvelle limite supérieure

“Une façon de voir les choses est de dire qu’au-delà d’un certain point, la tempête est aussi mauvaise qu’elle peut l’être. Il s’agit alors de se mettre à l’abri”.

Que peuvent faire les habitants des communes de faible altitude pour relever le défi ?

Le défi d’une stratégie de “dégagement” est que pour les personnes vivant dans des endroits comme les îles Caïmans, il n’y a nulle part où s’enfuir.

Bien que les mandats d’évacuation de certains complexes puissent aider, l’ensemble de l’île est techniquement côtière et de faible altitude.

La bonne nouvelle est que, depuis Ivan, le code de la construction a été considérablement amélioré et, comme on l’a vu la semaine dernière, les protocoles de gestion des catastrophes du territoire sont extrêmement bien rodés. Les îles Caïmans se sont reconstruites beaucoup plus solidement après Ivan, mais l’inconvénient potentiel est que la carte des menaces est socialement divisée, les communautés les plus pauvres et les bâtiments les plus anciens étant les plus exposés.

Un autre facteur est la poursuite du développement près de la côte, ainsi que la disparition des mangroves et la détérioration des récifs, qui ont pu affaiblir les barrières naturelles contre les tempêtes et les zones d’écoulement des eaux de crue de l’île.

D’une manière générale, M. Silvers estime que la société peut s’adapter aux menaces d’ouragans, et qu’elle le fait, en construisant mieux et en étant mieux préparée. Les prévisions devenant plus précises et les bâtiments plus résistants, les possibilités de limiter le nombre de morts et les dégâts sont plus grandes que jamais.

Les îles Caïmans sont probablement bien mieux préparées que beaucoup d’autres communautés à faire face aux tempêtes tropicales”, a-t-il déclaré.

Je pense que notre société peut faire face aux ouragans, nous devons simplement faire preuve d’intelligence dans notre façon de procéder”.

