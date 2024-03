La SIMAR inaugure la résidence “Les Moringas” avec 57 nouveaux logements sociaux au Gros-Morne

Gros-Morne, le 6 mars 2024 – Dans le cadre de son engagement à promouvoir l’accès au logement pour tous les Martiniquais, la SIMAR (Société Immobilière de Martinique) a inauguré aujourd’hui la résidence “Les Moringas”, un ensemble de 57 logements sociaux et très sociaux au cœur du Gros-Morne. La cérémonie d’inauguration, présidée par Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, de Bruno Ribac directeur général de la SIMAR, en présence du maire de la ville, Gilbert Couturier, a marqué une étape importante dans les efforts visant à répondre à la forte demande de logements abordables dans la région.

Offrant un modèle d’habitat mixte et diversifié aux habitants du Gros-Morne, la nouvelle résidence “Les Moringas”, composée de 20 logements locatifs très sociaux et 37 logements locatifs sociaux, allant du T2 au T4, propose des surfaces habitables de 51m² à 87m², ainsi que 60 places de stationnement, dont 4 adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Bruno Ribac, directeur général de la SIMAR, a souligné l’importance de cette nouvelle résidence pour le bien-être et l’inclusion des locataires. “L’inauguration de la résidence ‘Les Moringas’ symbolise bien plus que la simple création de nouveaux logements : elle témoigne de notre engagement profond envers le bien-être et l’inclusion de nos locataires,” a-t-il déclaré. “Collectivement, nous nous efforcerons d’améliorer la prise en compte des besoins en logement des Martiniquais sur l’ensemble de l’île, contribuant ainsi de manière significative et durable à l’amélioration générale de la qualité de vie sur notre territoire.”

Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, a également exprimé son soutien à la SIMAR dans ses efforts pour répondre à la diversité des besoins en logements adaptés et inclusifs en Martinique. “Le groupe CDC Habitat est aux côtés de la SIMAR pour lui permettre d’atteindre ses objectifs en Martinique : construire plus de logements sociaux et répondre à la diversité des besoins en logements adaptés et inclusifs,” a-t-elle déclaré.

Bien que saluant cette nouvelle opération, le maire du Gros-Morne, Gilbert Couturier, a souligné que la demande en logements sociaux reste élevée dans sa commune. “La ville du Gros-Morne accueille très favorablement cette nouvelle opération. Cependant, elle répond à une infime partie des nombreuses demandes en attente,” a-t-il affirmé, ajoutant qu’il souhaite poursuivre le partenariat avec la SIMAR pour envisager de nouveaux programmes, y compris une offre de logements sociaux en accession, qui répond à une demande forte des résidents.

La résidence “Les Moringas”, qui a nécessité un investissement de près de 7,7 millions d’euros financé par la Caisse des Dépôts, l’État, la Collectivité Territoriale de Martinique et l’ADEME, sera complétée par un programme de 11 logements pour promouvoir l’habitat inclusif, renforçant ainsi l’offre diversifiée sur le territoire du Gros-Morne.