La tempête tropicale Rafael se forme au sud-est de Grand Cayman Par Reshma Ragoonath

4 novembre 2024 Cayman Compass

La tempête tropicale Rafael s’est formée à environ 395 miles au sud-est de Grand Cayman et devrait s’intensifier en ouragan mardi, a déclaré le National Hurricane Center des États-Unis.

Les îles Caïmans, qui restent sous un avertissement d’ouragan, devraient commencer à ressentir des conditions d’ouragan mardi après-midi, a indiqué le NHC dans son avis de 16h00, lundi.

Un avertissement d’ouragan signifie que des vents de force tempête tropicale provenant de Rafael sont probables dans les prochaines 36 heures, avant de possibles conditions d’ouragan.

Un message de la Première ministre Juliana O’Connor-Connolly, lundi soir, a déclaré : « La tempête devrait d’abord toucher Little Cayman et Cayman Brac, avec des vents de force ouragan probables. Veuillez prendre des nouvelles de vos voisins âgés, aider ceux qui pourraient avoir besoin d’assistance et vous assurer d’avoir des fournitures essentielles à la maison. Si vous n’êtes pas sûr de la préparation de votre maison, envisagez de vous abriter avec des proches ou dans un abri gouvernemental. »

Le prévision du National Hurricane Center des États-Unis montre que la tempête tropicale Rafael devrait se renforcer et passer juste à l’ouest de Little Cayman mardi soir avec une intensité d’ouragan.

Citant des facteurs environnementaux tels qu’un faible cisaillement des vents, une forte humidité et des températures de surface de la mer élevées, le centre régional de prévision a également déclaré dans ses recommandations de lundi qu’« il existe un risque d’impacts dangereux provenant de vents de force ouragan et de montée des eaux dans les îles Caïmans ».

Bien que Rafael ne soit pas attendu pour atteindre une intensité dévastatrice de « grand ouragan », il devrait apporter aux Caïmans « des vents de force ouragan dommageables, une montée des eaux dangereuse et des vagues destructrices ».

Le Service national de météorologie des îles Caïmans et la gestion des risques des îles Caïmans rappellent aux résidents de ne pas prendre la menace à la légère.

L’activité des cyclones tropicaux tend à montrer une diminution marquée en novembre, mais certains des impacts les plus dévastateurs des ouragans aux Caïmans se sont produits au cours du dernier mois officiel de la saison des ouragans dans l’Atlantique.

