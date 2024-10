La vie chère en Martinique : faut-il vraiment regarder ailleurs pour mieux comprendre ? Que se passe-t-il chez nos voisins ?

La comparaison régionale présentée par JES nous rappelle que, malgré nos défis, nous disposons d’atouts considérables. Notre taux de chômage, bien que préoccupant, reste inférieur à celui de certains de nos voisins. Notre PIB par habitant et notre IDH nous placent dans une position favorable pour entreprendre des réformes ambitieuses. En conclusion, la crise de la vie chère que nous traversons doit être vue comme une opportunité de transformation. En nous inspirant des meilleures pratiques de nos voisins caribéens et en renforçant notre collaboration régionale, nous pouvons construire un modèle économique plus résilient, plus diversifié et mieux adapté à nos réalités insulaires. Plutôt que de nous lamenter, cette crise de la vie chère pourrait être l’occasion de repenser notre modèle économique. L’ouverture vers des échanges plus diversifiés, l’encouragement de la production locale et l’optimisation des circuits courts sont des solutions que d’autres territoires caribéens ont su exploiter avec succès. Les données présentées par M. Simphor nous montrent que la crise actuelle pourrait devenir une opportunité d’innover. Et vous, quelles leçons pensez-vous que la Martinique pourrait tirer de ses voisins caribéens pour construire un avenir économique plus prospère et plus durable ? Comment imaginez-vous une collaboration régionale renforcée qui bénéficierait à tous ?