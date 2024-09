L’académie de Martinique en 2024 : défis et réformes pour une éducation inclusive et adaptée aux réalités du territoire

L’académie de Martinique entame l’année scolaire 2024-2025 avec une feuille de route ambitieuse et résolument tournée vers l’inclusion et l’adaptation aux spécificités du territoire. Sous l’impulsion de Nathalie Mons, rectrice de l’académie, l’objectif est clair : garantir une éducation de qualité pour les 63 000 élèves de l’île, en s’attaquant de front aux défis locaux tout en s’appuyant sur les ressources et partenariats disponibles.

Des défis éducatifs spécifiques à la Martinique

L’académie se retrouve face à des défis considérables, notamment l’illettrisme, qui touche encore près d’un tiers des jeunes adultes en Martinique, contre seulement 10 % au niveau national. Ce chiffre alarmant montre l’urgence d’une mobilisation massive pour renforcer les compétences de base en littératie et numératie. La Martinique doit également faire face à un paradoxe économique : un taux de chômage élevé chez les jeunes, avec un chômage qui atteint 35 % pour les 15-24 ans, combiné à de nombreux postes vacants, faute de compétences adaptées sur le marché de l’emploi local.

Un engagement renforcé pour lutter contre l’illettrisme

Pour répondre à ces enjeux, l’académie a mis en place plusieurs initiatives. Les classes dédoublées, avec un maximum de 15 élèves, sont désormais systématiques en grande section, CP et CE1 dans les zones d’éducation prioritaire, représentant environ 50 % des écoles de l’île. Ce dispositif permet un encadrement renforcé, facilitant ainsi l’acquisition des compétences fondamentales dès le plus jeune âge. De plus, le plan « Petits lecteurs », parrainé cette année par l’écrivain Patrick Chamoiseau, vise à offrir des méthodes pédagogiques adaptées pour les élèves à risque d’illettrisme. Ce plan, déployé dans 90 classes du primaire, 16 collèges, et l’ensemble des lycées professionnels de l’académie, touchera plus de 3 500 élèves dès cette rentrée.

Réforme de la voie professionnelle : un levier pour l’emploi

L’académie poursuit également la réforme des lycées professionnels, qui s’affirme comme un outil crucial pour l’émancipation des jeunes Martiniquais et le soutien à l’économie locale. Avec la mise en place de nouveaux dispositifs tels que la gratification des stages et les Bureaux des entreprises, cette réforme vise à renforcer l’attractivité des formations professionnelles et à mieux insérer les jeunes dans le monde du travail. En 2024, ce sont 227 élèves qui ont effectué des stages à l’étranger, notamment à Malte, en Irlande et en Espagne, une augmentation de 50 % par rapport à l’année précédente.

Des parcours d’excellence bilingues pour valoriser la culture créole

Pour répondre aux particularités culturelles et linguistiques de la Martinique, l’académie a développé des parcours d’excellence bilingues français-créole, disponibles depuis la maternelle jusqu’au collège. En 2024, ce dispositif s’étend à 170 classes, soit quatre fois plus qu’en 2022, grâce à l’engagement de plus de 400 enseignants formés et certifiés pour dispenser cet enseignement bilingue.

Une attention particulière à la santé et au bien-être des élèves

L’académie met également un point d’honneur à assurer la santé et le bien-être de ses élèves, conditions essentielles pour des apprentissages efficaces. Parmi les mesures phares, on note que 100 % des établissements ont mis en place le programme Phare pour lutter contre le harcèlement scolaire. Par ailleurs, plus de 1 500 personnes ressources ont été formées, et des groupes d’élèves ambassadeurs ont été établis dans chaque établissement pour sensibiliser leurs pairs.

La « Pause numérique » : une innovation pour améliorer le climat scolaire

Dès la rentrée 2024, le collège Christiane Eda-Pierre du Morne Rouge expérimentera la « Pause numérique », une mesure visant à éloigner les élèves de leurs téléphones portables durant toute leur journée scolaire. Cette initiative, qui pourrait être généralisée en 2025, concerne déjà 58 % des jeunes de 11 et 12 ans qui possèdent un compte sur un réseau social, malgré l’âge légal de 13 ans. L’objectif est de réduire les risques de cyberharcèlement et de distraction, contribuant ainsi à une meilleure concentration en classe.

Un soutien accru aux personnels éducatifs

Enfin, pour mener à bien ces réformes et garantir leur succès, l’académie mise sur le soutien et la valorisation de ses personnels. Près de 400 cadres ont été formés aux compétences psychosociales et à la gestion du stress, avec un plan de formation revu à la hausse pour soutenir les enseignants dans leur mission. L’académie prévoit également une cédéisation croissante de ses personnels, avec 90 % des assistants d’éducation en situation de handicap (AEHS) désormais sous contrat stable.

Nous pouvons dire que l’académie de Martinique se dote de moyens conséquents pour faire face aux défis éducatifs de son territoire. L’année scolaire 2024-2025 marque ainsi une étape importante vers une éducation plus inclusive, innovante et adaptée aux réalités locales, avec l’ambition de former une jeunesse martiniquaise épanouie, compétente et prête à relever les défis de demain.

Source : Communiqué Académie Martinique

