L’Aéroport Martinique Aimé Césaire : Croissance Solide et Défis Rélevés en 2024

L’aéroport Martinique Aimé Césaire se distingue par une croissance globale de son trafic passagers, malgré un contexte économique difficile et une augmentation des tarifs aériens. Entre janvier et juillet 2024, le nombre de passagers a augmenté de +0,85 % par rapport à 2023, atteignant un total de 1 157 673 voyageurs. Cette tendance positive est portée par une forte demande internationale, tandis que le trafic national montre des signes de stagnation.

Un Trafic National sous Pression

Sur le segment national, l’aéroport enregistre une légère baisse de -0,42 %, avec 763 024 passagers transportés. Cependant, le segment hexagonal, principal contributeur du trafic, reste en croissance avec +2,07 %, notamment grâce à une amélioration des taux de remplissage atteignant en moyenne 90 %. La diversification des offres vers Paris-Orly, Paris-CDG et Nantes a également joué un rôle dans cette progression. À l’inverse, le trafic vers la Guadeloupe subit une chute de -10,16 % en raison de la suspension des vols d’Air Antilles jusqu’à fin juillet 2024, aggravée par la hausse des tarifs.

Une Forte Croissance du Trafic International

C’est sur le plan international que l’aéroport enregistre ses meilleures performances, avec une augmentation de +15,58 % du trafic. Le marché nord-américain s’affirme comme un levier de croissance majeur, avec une augmentation impressionnante de +49,28 %. L’ouverture de nouvelles liaisons vers le Canada, desservies par Air Canada et Air Transat, ainsi que l’augmentation des fréquences par American Airlines vers Miami, ont largement contribué à cette performance. Les résidents martiniquais manifestent également un intérêt croissant pour les destinations nord-américaines.

Des Perspectives Prometteuses

Malgré des baisses significatives sur certaines destinations, notamment vers la Caraïbe (-29,67 %) et l’Europe (-26,69 %), l’aéroport poursuit ses efforts de diversification des connexions. Avec de nouveaux opérateurs comme Sky High et Winair, la reconquête des liaisons caribéennes est en marche, et les vols à la demande se développent avec Air Awak et Air Adelphi. L’aéroport se positionne ainsi pour consolider ses acquis et aborder les prochains mois avec des perspectives prometteuses, tant sur le plan national qu’international.

LE COMMUNIQUÉ DE LA SAMAC

