L’augmentation imminente des taxes vise à atténuer les maladies non transmissibles

Le nombre élevé de cas de maladies non transmissibles sur l’île a incité le gouvernement à augmenter les taxes d’accise sur les boissons sucrées de 1,00 $ par litre, et sur l’alcool et le tabac de 0,75 $ par litre et par kilogramme, respectivement. Lors de la présentation du budget national 2024-2025 au Parlement le vendredi 26 juillet, le ministre des finances et ancien ministre de la santé, le Dr Irvin McIntyre, s’est dit préoccupé par l’impact négatif des maladies non transmissibles, soulignant leur effet d’entraînement sur le pays et son économie.

Il a déclaré : “elles ont un impact social, économique et financier important sur notre société, elles mettent à rude épreuve le système de santé, affectent la vie familiale et le développement général de notre pays, car un plus grand nombre de nos concitoyens deviennent incapables de travailler ou succombent à ces maladies”.

Le taux de mortalité lié aux maladies non transmissibles continue d’augmenter en Dominique, ce qui suscite de vives inquiétudes quant au bien-être général de la population. La ministre de la Santé par intérim, le Dr Cassandra Williams, a indiqué en mars qu’il y avait eu 114 décès liés au cancer entre 2020 et 2021, et 136 confirmés entre 2021 et 2022.

Tout en prônant des habitudes alimentaires plus saines, le Dr McIntyre a mis en garde vendredi : “Nous devons faire un effort conscient pour planter des arbres fruitiers dans nos jardins et nos communautés et faire des jus locaux”. En outre, il a exhorté le public : “À partir d’aujourd’hui, faisons un effort conscient pour agir de manière responsable et accorder une plus grande attention au bien-être et au bien-être, en visant la santé et la longévité.” Le Dr McIntyre a souligné l’importance de prendre des mesures pour réduire l’incidence des maladies non transmissibles au niveau local.

L’augmentation de la taxe d’accise sur les produits mentionnés entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

