Le changement climatique suscite une révolution du logement intégré en Dominique

Chaque année, les forces de la nature se déchaînent et laissent des traces incommensurables. Celles-ci comprennent la perte de vies humaines et de moyens de subsistance, l’interruption des services et des milliers de sans-abri.

Selon un rapport publié par Reuters en 2017, environ 14 millions de personnes se retrouvent sans abri en moyenne chaque année en raison de catastrophes soudaines telles que les inondations et les tempêtes. Selon l’étude, ce sont les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est qui enregistrent le plus grand nombre de déplacements et de pertes de logement.

Mais les catastrophes ont aussi le don de trouver les personnes vulnérables en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Même si la minuscule île de la Dominique n’est pas étrangère aux catastrophes naturelles, la nation est restée abasourdie après les attaques de la tempête tropicale Erika et de l’ouragan Maria.

Les services OCHA et le PNUD ont indiqué que la tempête tropicale Erika avait causé des dommages et des pertes équivalant à environ 90 % du produit intérieur brut (PIB) de la Dominique.

Parallèlement, l’évaluation des besoins post-catastrophe a conclu que l’ouragan Maria avait causé des dommages totaux de 2,51 milliards d’EC$ (931 millions d’USD) et des pertes de 1,03 milliard d’EC$ (382 millions d’USD), ce qui équivaut à 226 % du PIB de 2016.

Les Dominicains se sont retrouvés avec peu ou pas de moyens pour reconstruire et se relever. Le gouvernement est donc intervenu et a conçu un mécanisme indépendant de l’aide de la communauté internationale qui pourrait plonger le pays dans une dette importante.

La nécessité de reconstruire en profondeur et l’ambition de s’adapter pleinement au changement climatique ont poussé le gouvernement à formuler de nouvelles politiques en matière d’urbanisme et à développer des communautés de logements intégrés dans tout le pays ; c’est ainsi qu’est né le programme de révolution du logement (développement intégré du logement).

Financée par le programme national de citoyenneté par l’investissement (CBI) et développée dans le cadre d’un partenariat public-privé, cette initiative gouvernementale vise à fournir des logements neufs, modernes et intégrés aux familles à faibles et moyens revenus.



Il n’a pas fallu plus de deux ans pour récolter ce qui avait été semé. La réinstallation des familles déplacées a commencé en décembre 2018 au Bellevue Chopin Housing Development. Trois cent cinquante (350) unités résidentielles, un complexe commercial de 28 unités, un centre communautaire, un centre de santé et un terrain de loisirs ont complété la première communauté intégrée de l’île.

Au cours des trois dernières années, douze autres lotissements ont vu le jour sur la côte est, la côte ouest et dans la capitale, Roseau. À ce jour, environ 2 000 unités de logement ont été achevées par MMC Development Ltd.

Cette année, des projets immobiliers verront également le jour à Scotts Head, Eggleston, Canefield, Vieille Case, Penville, Point Michel, Woodford Hill, Paix Bouche et Roseau Valley.

Entre-temps, un plan directeur de développement communautaire attend les résidents de Grand Bay en 2023. Au-delà des maisons magnifiquement construites et de la vue pittoresque de Grand Bay Ville, on trouve des services et des équipements tels que des magasins, un terrain de basket, un centre communautaire, des parcs de poche, des espaces de loisirs et une station-service. La sécurité est assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce au poste de police et à la caserne de pompiers situés dans le quartier.



La conception standard proposée par MMC Development Ltd pour les développements est un mélange de maisons et d’appartements de deux et trois chambres à coucher avec des toilettes et une salle de bain, un salon, une salle à manger et une cuisine. En outre, dans le cadre des efforts déployés pour assurer la résilience, la structure a été construite en béton armé avec des fenêtres à l’épreuve des tempêtes. Elle est également fortifiée par des murs de soutènement, des canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales, et toutes les lignes de services publics sont souterraines.

Les logements sont octroyés, non vendus ni loués, et sont attribués aux bénéficiaires par le biais d’un système de sélection basé sur les besoins sociaux et les difficultés, avec une attention particulière pour les mères célibataires.

Outre la fourniture de logements résistants au climat, le programme a également ouvert la voie à la création et au maintien de moyens de subsistance. Des entrepreneurs locaux et d’autres travailleurs qualifiés ont été employés pour les différents projets de construction de logements.

Compte tenu de l’évolution rapide de l’environnement, la reprise après sinistre est désormais liée aux concepts de résilience et de renouvellement des communautés. Grâce au programme de développement intégré du logement (IHDP) adopté par des pays comme la Dominique, l’intégration du logement et du relèvement est réussie, ce qui prouve qu’il existe un potentiel important d’amélioration de la qualité de vie et du statut socio-économique, même pour les plus vulnérables.