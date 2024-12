Le chef de l’ONU déclare que le monde est mal préparé pour la prochaine pandémie

St. Lucia Times

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a qualifié la pandémie de COVID-19 de signal d’alarme pour tous, déclarant que bien que la crise soit peut-être passée, la leçon reste durement apprise.

« Le monde est gravement mal préparé pour la prochaine pandémie », a souligné Guterres.

Les propos du chef de l’ONU ont été prononcés dans un message commémorant la Journée internationale de la préparation aux épidémies, célébrée vendredi.

Guterres a exhorté toutes les nations à investir dans la résilience et l’équité afin de bâtir un monde plus sain et plus sûr.

À cet égard, le chef de l’ONU a mis en avant la nécessité d’investissements audacieux dans la surveillance, la détection et la réponse aux pandémies, ainsi que dans la couverture santé universelle, considérées comme des piliers essentiels de la préparation.

Il a déclaré que l’accès équitable aux vaccins, traitements et diagnostics est un impératif moral, soulignant les leçons tirées de la pandémie de COVID-19, où des disparités frappantes dans l’accès aux soins de santé ont été mises en évidence.

Le Secrétaire général a également souligné l’importance de l’accord mondial sur la préparation et la réponse aux pandémies, qui fait actuellement l’objet de négociations intergouvernementales.

L’ONU affirme que cet accord vise à garantir une meilleure collaboration mondiale pour prévenir et contenir les futures pandémies.

« Aujourd’hui et chaque jour, engageons-nous à travailler ensemble pour un monde plus sûr et plus sain pour tous, partout », a conclu Guterres.

