Le développement de l’aéroport international de la Dominique progresse en douceur malgré les défis, déclare le PDG de la société aéroportuaire.

Malgré les défis inhérents à la construction sur le terrain accidenté de l’île, des progrès significatifs ont été réalisés dans la phase de terrassement du nouvel aéroport international de la Dominique. C’est ce qu’affirme Samuel Johnson, PDG de la société de développement de l’aéroport international, qui a fait le point sur l’état d’avancement du projet.

Soulignant le terrain accidenté de la Dominique, M. Johnson a insisté sur l’ampleur des travaux de terrassement nécessaires pour créer une plate-forme stable pour la piste, les bâtiments et les routes d’accès. La piste, d’une longueur de 2,85 kilomètres, fait partie d’une bande de développement plus large de 3 kilomètres.

Le projet a connu des interruptions en raison de la saison des pluies, mais M. Johnson a assuré que ces interruptions avaient été anticipées et planifiées. “Nous sommes délibérément un peu en avance sur le calendrier parce que nous savions que la saison des pluies arriverait”, a-t-il expliqué. “Les fortes pluies ont provoqué des arrêts temporaires et des accumulations d’eau dans certaines zones, mais ces problèmes devraient être résolus une fois que le site sera entièrement nivelé et que les systèmes de drainage seront achevés.”

M. Johnson a souligné l’importance de la coordination avec le gouvernement, les propriétaires terriens et les propriétaires fonciers pour assurer une progression sans heurts. Il a également mentionné l’utilisation de techniques d’arpentage avancées, notamment le LiDAR. (LiDAR, abréviation de Light Detection and Ranging, est une méthode de télédétection utilisée pour examiner la surface de la Terre, afin de guider la construction de voies d’eau en béton conçues pour gérer le ruissellement anticipé).

“Nous sommes délibérément un peu en avance sur le calendrier parce que nous savions que la saison des pluies arriverait et lorsque cela se produit dans cette région, en particulier avec de vastes espaces ouverts sur le site, cela freine le projet dans plusieurs domaines”, a déclaré M. Johnson.

Le directeur général a exprimé sa confiance dans l’avancement du projet, notant que le site sera observé pendant deux saisons des pluies afin de s’assurer qu’il se tasse et se draine correctement. Il a reconnu les différents types de sol rencontrés, certaines zones nécessitant des opérations de dynamitage en raison de la présence de roches dures.

Dans l’ensemble, M. Johnson s’est montré optimiste quant à l’avenir du projet, déclarant que l’équipe de développement et les entrepreneurs sont très satisfaits des progrès réalisés jusqu’à présent. Cependant, quelque quatre ans après le début des travaux de l’aéroport, certains propriétaires fonciers n’ont toujours pas été indemnisés pour leurs terres. Les détracteurs de l’aéroport se plaignent de la mauvaise manière dont le projet a été lancé. Ils affirment que les propriétaires fonciers étaient censés être notifiés, les négociations entamées et les propriétaires indemnisés avant l’acquisition des terres. Ils soutiennent que la façon dont cela a été fait est en grande partie responsable de la confusion qui règne aujourd’hui.

La signature d’un contrat d’un milliard de dollars en 2021 entre le gouvernement de la Dominique et Management Consultant Establishment (MMCE) a officiellement marqué le début de la construction de l’aéroport tant attendu, le Premier ministre Roosevelt Skerrit déclarant avec une certitude absolue que le projet serait achevé dans quatre ans.

“Après aujourd’hui, l’aéroport commencera à sortir de terre, puis à s’élever dans les airs, et je vous donne l’assurance solennelle que des avions en provenance directe d’Europe et des États-Unis d’Amérique atterriront ici en 2025”, a déclaré M. Skerrit.

Une fois achevé, l’aéroport international devrait considérablement améliorer la connectivité et la croissance économique de la Dominique.

Si la plupart des Dominicains soutiennent la construction d’un aéroport international, certains estiment que l’accent mis sur la construction d’un aéroport international en Dominique détourne l’attention et les ressources d’autres besoins urgents, tels que l’amélioration du marketing touristique, l’amélioration de l’environnement commercial pour les entreprises basées sur le tourisme et l’optimisation des liaisons aériennes existantes.

Des préoccupations environnementales ont également été soulevées, notamment en ce qui concerne l’humidité du sol, ce qui a nécessité des ajustements dans les plans de construction. Les écologistes ont réclamé à cor et à cri la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE), alors que le gouvernement n’a pas rendu public un tel rapport.

L’arrangement financier avec Montreal Management Consultant Establishment (MMCE) a fait l’objet d’un examen minutieux, les critiques mettant en doute la transparence financière et le coût global du projet. Ils suggèrent que le gouvernement fournisse plus de détails sur le financement sans imposer de taxes supplémentaires aux citoyens. En outre, certaines personnes sont sceptiques quant aux avantages projetés de l’aéroport, doutant qu’il stimule de manière significative le tourisme et la croissance économique comme prévu.

