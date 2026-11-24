Guyana Times

L’Organisation mondiale de la santé a validé l’élimination de la transmission du VIH et de la syphilis de la mère à l’enfant comme problèmes de santé publique au Guyana pour la période 2022-2025. Le ministre de la Santé, Frank Anthony, a reçu une lettre du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, datée du 16 novembre, après l’examen du dossier par le comité international de validation le 5 novembre.

Cette reconnaissance repose sur une évaluation coordonnée par l’Organisation panaméricaine de la santé, comprenant une analyse à distance puis une mission dans le pays en juin. Les experts ont examiné les programmes nationaux, les laboratoires, les données épidémiologiques et l’accès aux services. Ils ont aussi étudié la participation des communautés et les questions relatives aux droits et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les autorités attribuent ces résultats au renforcement du dépistage, des traitements, du suivi des grossesses et de la surveillance. La validation correspond à l’atteinte de seuils internationaux de santé publique ; elle ne signifie pas l’éradication des deux infections. Un nouvel examen est prévu en 2030, sur les résultats de 2026 à 2029. Le pays entend désormais poursuivre ses efforts vers la triple élimination de la transmission mère-enfant du VIH, de la syphilis et de l’hépatite B.