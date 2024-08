Le Hamas et Israël : des frères sémites, éternels ennemis.

Le Hamas est un mouvement islamiste palestinien, à la fois une organisation politique et une branche armée, fondé en 1987 pendant la première Intifada. Le groupe contrôle la bande de Gaza depuis 2007 après avoir remporté les élections législatives palestiniennes en 2006. Il est connu pour ses actions militantes contre Israël, y compris des attentats suicides et des tirs de roquettes. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Union européenne, et Israël, tandis que d’autres pays et groupes lui apportent un soutien.

Ce conflit a entraîné de nombreuses victimes et de lourdes pertes des deux côtés, avec des périodes de confrontations violentes et des efforts intermittents pour parvenir à des cessez-le-feu. Les relations entre les deux parties sont marquées par des tensions persistantes et des cycles de violence récurrents.

Voici quelques-uns des principaux dirigeants :Ismaïl Haniyeh, Chef du bureau politique du Hamas a été Premier ministre de l’Autorité palestinienne après les élections législatives de 2006; Yahya Sinwar, Leader du Hamas dans la bande de Gaza, ancien prisonnier libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers en 2011; Khaled Mechaal, Ancien chef du bureau politique du Hamas qui a vécu en exil et a été une figure importante du Hamas pendant de nombreuses années; Mohammed Deif, Commandant des brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas. Il est connu pour son rôle stratégique dans les opérations militaires contre Israël.

Ces dirigeants sont responsables de la direction politique et militaire de l’organisation, jouant des rôles clés dans ses décisions et actions.

Le Hamas a mené de nombreux raids et attaques contre Israël, impliquant souvent des tirs de roquettes, des attentats suicides et des incursions armées. Un des incidents notables est le raid du 7 octobre 2023, lorsqu’un grand nombre de combattants du Hamas ont pénétré en Israël depuis Gaza, tuant et enlevant des civils et des militaires israéliens. Cette attaque a déclenché une réponse militaire massive de la part d’Israël, entraînant un conflit intense avec de nombreuses victimes des deux côtés. Le Hamas justifie ses actions comme une résistance contre l’occupation israélienne, tandis qu’Israël dit vouloir neutraliser les menaces posées par le groupe.

On apprend que Ismaïl Haniyeh, Chef du bureau politique du Hamas été tué dans une frappe à Téhéran, (annoncé mercredi 31 juillet par le mouvement islamiste palestinien. « [Notre] frère, le dirigeant, le mujahid Ismaïl Haniyeh, le chef du mouvement, est mort dans une frappe sioniste contre son quartier général à Téhéran après sa participation à l’investiture du nouveau président » iranien Massoud Pezeshkian, a écrit dans un communiqué le Hamas. Les choses ne vont pas s’arranger dans cette partie du monde.

Et aussi bizarre que cela puisse paraître, une partie de notre population est concernée par ce qui se passe au Moyen-Orient la communauté palestinienne que l’on qualifie du terme générique autant globalisant qu’erroné de « Syriens »…

Gérard Dorwling-Carter.

