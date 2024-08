Le juge qui supervise l’affaire de subversion électorale contre Trump à Washington rejette une autre tentative de rejet de l’affaire

Par Holmes Lybrand, CNN

Juge de district des États-Unis Tanya Chutkan. Bureau administratif des tribunaux américains

Un jour après avoir récupéré l’affaire de subversion électorale contre Donald Trump, la présidente du tribunal fédéral a rejeté une autre tentative de l’ancien président de faire classer l’affaire.

Au début de l’été, la Cour suprême a accordé à M. Trump une immunité totale pour ses actes officiels en tant que président. L’affaire, portée par l’avocat spécial Jack Smith, est de nouveau entre les mains de la juge Tanya Chutkan à Washington, DC.

Samedi, Mme Chutkan a rejeté les arguments des avocats de M. Trump selon lesquels M. Smith poursuivait injustement l’ancien président, notant que les actes présumés de M. Trump allaient bien au-delà de la simple remise en question des résultats des élections, comme l’a prétendu l’ancien président.

Le tribunal a déjà expliqué que “le défendeur n’est pas poursuivi pour avoir contesté publiquement les résultats de l’élection ; il est poursuivi pour avoir fait sciemment de fausses déclarations dans le cadre d’une conspiration criminelle et pour obstruction à la procédure de certification des élections”, a écrit M. Chutkan, citant un précédent dossier dans cette affaire.

M. Trump affirme depuis longtemps qu’il est injustement visé par le président Joe Biden et le ministère de la justice, qui, selon lui, s’en prennent à lui pour avoir veillé à ce que l’élection de 2020 soit équitable et conforme aux règles.

La juge a également estimé que les suggestions de M. Trump selon lesquelles M. Biden aurait tenté d’influencer les procureurs n’étaient pas fondées.

Dans sa décision de samedi, Mme Chutkan a rejeté les arguments de M. Trump selon lesquels l’affaire à Washington avait été engagée uniquement parce que M. Trump avait plaidé non coupable à des accusations de mauvaise manipulation d’informations classifiées en Floride – une affaire qui a été récemment classée.

“La décision du défendeur de plaider non coupable en Floride n’établit pas une probabilité réaliste que cette poursuite soit vindicative”, a écrit M. Chutkan.

Le choix de M. Trump, protégé par la Constitution, de procéder à un procès dans une autre affaire n’a pas empêché le procureur spécial d’engager des poursuites pénales dans cette affaire et n’a pas non plus mis en évidence le caractère vindicatif de l’accusation”, a écrit le juge.

“De plus, les accusations dans cette affaire ne semblent pas liées à celles portées contre le défendeur dans le district sud de la Floride, où le défendeur a été inculpé pour la conservation non autorisée de documents classifiés et d’autres délits connexes après avoir quitté ses fonctions”, a écrit M. Chutkan. “Ces infractions n’ont rien à voir avec le comportement du défendeur inculpé ici – des efforts présumés, vers la fin de son administration, pour entraver le processus de certification des élections”.

Samedi, M. Chutkan a également fixé une audience au 16 août afin d’examiner la suite à donner à l’affaire.

