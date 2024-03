Le Marin, un avenir en expansion…découvrez le magazine spécial d’Antilla

José Mirande, avec une vision futuriste, affirme :

« Je visualise pour Le Marin des 30 prochaines années un plan de développement à hauteur de 100 millions d’euros ».

Cette déclaration sert de fil rouge à une édition riche en contenu et en perspectives.

Dans notre édition de mars 2024, ANTILLA vous emmène au cœur du Marin, ville en pleine effervescence, sous la houlette de son maire, José Mirande. D’emblée, le magazine, disponible gratuitement en téléchargement à la fin de cet article, s’attache à présenter les ambitieux projets de transformation qui animent cette commune dynamique.

ANTILLA explore ainsi les divers aspects d’un développement harmonieux et durable, où les infrastructures éducatives, culturelles, sportives, et environnementales sont au premier plan. Des initiatives innovantes en matière d’économie et de protection de la biodiversité côtoient des témoignages de résidents, d’entrepreneurs et d’acteurs locaux, tous porteurs d’une vision commune : faire du Marin un exemple de ville dynamique et moderne et de respect des traditions.

Au-delà des projets structurants, le magazine célèbre l’identité culturelle et historique de la ville, à travers des portraits inspirants, des découvertes gastronomiques et des récits de vie qui illustrent sa richesse et sa diversité.

En offrant un accès libre à son contenu, ANTILLA souhaite partager avec le plus grand nombre l’histoire d’une ville qui se réinvente, affirmant ainsi son engagement pour une information de qualité et accessible à tous.

Téléchargement en cliquant sur l’image