Le message d’indépendance du Premier ministre Pierre inspire l’unité

Le 22 février 2024, les Saint-Luciens du pays et de la diaspora ont reçu le discours du Premier ministre, l’Honorable Philip J. Pierre, lors des célébrations officielles du Rallye de l’Indépendance, marquant le 45e anniversaire de l’indépendance de notre pays.

Son discours était imprégné des réalisations notables de l’après-indépendance et d’une déclaration de l’intention du gouvernement de poursuivre avec ambition l’élaboration d’une nouvelle constitution qui soit autochtone pour notre peuple, qui réponde à notre mode de vie et qui soit totalement débarrassée des vestiges de l’époque coloniale. a déclaré le Premier ministre Pierre ;

“Bien que nous ayons accédé à l’indépendance il y a 45 ans, nous sommes encore encombrés par certains aspects du régime colonial. Ce n’est que l’année dernière que notre pays a adhéré à la Cour de justice des Caraïbes (CCJ), en tant que juridiction d’appel de dernier ressort, en remplacement du Conseil privé basé au Royaume-Uni. Mais ce n’est pas tout ; nous devons reconnaître qu’à ce stade de l’édification de la nation, il reste encore du travail à faire pour proclamer enfin notre véritable libération de la domination coloniale.

Le gouvernement a relancé la commission parlementaire sur la réforme constitutionnelle avec pour mandat d’examiner le travail de l’organe de réforme constitutionnelle et de faire des recommandations pour une nouvelle constitution et un nouveau statut pour Sainte-Lucie”.

Sous le thème “Douvan Ansanm : Construire une nation par l’unité, la résilience et la créativité”, les activités de l’Indépendance 45 ont continué à cultiver une action collective au sein de notre peuple pour embrasser les idéaux de l’unité nationale afin de construire un pays plus équitable, plus inclusif et plus juste.

Nous acceptons que nous ayons des différences, mais nous avons également reconnu depuis longtemps et nous continuerons à promouvoir l’éthique selon laquelle travailler ensemble en tant que nation, en tant que peuple, avec un objectif commun, est la seule approche viable pour que notre pays parvienne à un développement inclusif, significatif et durable”.

Nous devons consciemment résister aux forces destructrices de la division, du crime, de l’égoïsme, de l’envie et embrasser l’esprit progressiste de l’unité et de l’amour pour construire un pays plus équitable, plus inclusif et plus juste.

En tant que pays, il nous sera utile d’adopter une vision unifiée de l’avenir”. Le Premier ministre Pierre a déclaré.

Le 45e anniversaire de l’indépendance annonce l’engagement renouvelé de Sainte-Lucie à préserver son patrimoine culturel, à adopter des méthodes innovantes pour former des citoyens du monde et à mettre en œuvre un ensemble progressif de solutions plus écologiques et résistantes au climat qui soutiennent notre économie et répondent aux besoins sociaux et infrastructurels de notre peuple.

Le Premier ministre estime qu’il faut un effort courageux et généralisé de la société pour construire une nation plus forte, plus équitable et plus inclusive qui puisse être un exemple pour le monde.

“En tant que pays, il nous sera utile d’adopter une vision unifiée de l’avenir. Cette vision doit être façonnée par un dialogue civil continu et consolidée par l’inclusion dans nos relations sociales et politiques, par l’équité, par l’allocation des ressources et par un désir constant d’améliorer le bien-être des moins fortunés.

Ainsi, en ce 45e anniversaire de l’indépendance, je renouvelle mon appel à la société civile, aux partis politiques, aux organisations non gouvernementales, aux syndicats, aux associations professionnelles, aux confessions religieuses nationales, aux groupes nationaux et communautaires et aux autres institutions pour qu’ils jouent leur rôle dans l’édification de la nation, sans crainte ni favoritisme. Notre unité est notre force. En tant que peuple, nous avons plus de choses en commun qui nous unissent que de choses qui nous divisent”.

SOURCE : Cabinet du Premier ministre