Le ministère américain de l’Agriculture aide la Barbade à tester la peste porcine africaine

Communiqué de presse de l’Ambassade des Etats-Unis à Bridgetown –

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Sécurité nutritionnelle a recueilli les premiers échantillons cliniques à tester pour le virus de la peste porcine africaine (PPA) dans le cadre d’une nouvelle initiative de coopération avec le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA), l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) et l’Agence caribéenne de santé agricole et de sécurité alimentaire (CAHFSA). Cette initiative soutient les membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) qui ont convenu d’une déclaration d’intention pour la prévention et le contrôle du virus de la peste porcine africaine en octobre 2023.

“Nous sommes fiers de collaborer avec nos collègues de l’USDA et de l’IICA pour être parmi les premiers pays des Caraïbes à effectuer des tests de dépistage de la peste porcine africaine dans le cadre de ces efforts de surveillance régionale et pour honorer l’engagement que nous avons pris en octobre”, a déclaré le Dr Mark Trotman, l’OVE de la Barbade.

En août, le personnel des services vétérinaires de la Barbade, conseillé par des vétérinaires et des épidémiologistes de l’USDA, a élaboré un plan de surveillance complet et prélevé de nombreux échantillons dans les exploitations agricoles de la Barbade. Ces échantillons ont été envoyés au laboratoire américain de diagnostic des maladies animales exotiques (FADDL) à Plum Island, dans l’État de New York, pour y être analysés.

Le début des tests de dépistage de la peste porcine africaine représente le point culminant d’un été de formations à la surveillance de la peste porcine africaine organisées par l’IICA et l’USDA au Kansas et à Porto Rico afin de préparer les représentants de chaque pays du CARICOM à lancer leurs propres programmes de surveillance.

programmes de surveillance.

La peste porcine africaine a été détectée en République dominicaine et en Haïti en juillet 2021. En conséquence, les États-Unis, la Barbade et d’autres pays des Caraïbes se sont engagés à renforcer leur capacité à prévenir l’apparition de nouveaux foyers dans la région. “Un programme de surveillance efficace est essentiel si nous voulons obtenir l’alerte précoce dont nous avons besoin pour prévenir l’introduction ou contenir un nouveau foyer dans les Caraïbes et l’hémisphère occidental au sens large”, a déclaré le Dr Eric Coleman, conseiller en politique de programme auprès du Service d’inspection de la santé animale et végétale de l’USDA, Services internationaux.

La coordination est essentielle entre les secteurs public et privé dans tous les pays des Caraïbes pour prévenir la propagation de la peste porcine africaine. L’initiative fournit une formation et du matériel de collecte d’échantillons à la Barbade et aux partenaires des Caraïbes afin de collecter des échantillons de haute qualité auprès des personnes malades ou à haut risque.

des échantillons de haute qualité prélevés sur des porcs malades ou à haut risque en vue d’une analyse en laboratoire à la FADDL. L’USDA et l’IICA travaillent avec la Barbade et d’autres partenaires des Caraïbes, tels que le CAHFSA, pour identifier les ressources budgétaires et techniques nécessaires à chaque pays pour soutenir la lutte contre la peste porcine africaine.

nécessaires à chaque pays pour maintenir les capacités de surveillance de la peste porcine africaine à l’issue de la période de formation.

Pour plus d’informations sur la peste porcine africaine, consultez le site de l’APHIS :

https://www.aphis.usda.gov/animal-disease/swine/protect-pigs

J’aime ça : J’aime chargement…