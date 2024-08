Le moment olympique du jour : Cindy Ngamba remporte la première médaille de l’équipe olympique des réfugiés

Par Issy Ronald, CNN

Cindy Ngamba est entrée dans l’histoire olympique.

Les Jeux olympiques sont liés à des questions de nationalité, les foules agitant un collage kaléidoscopique de drapeaux différents et les hymnes nationaux jouant pour chaque gagnant d’une médaille d’or.

Ainsi, lorsque la boxeuse Cindy Ngamba a bombé le torse et fait un geste vers l’écusson sur sa veste lorsqu’elle s’est assurée une médaille de bronze olympique dimanche après avoir battu la Française Davina Michel, cela n’a pas forcément semblé être un moment extraordinaire.

Sauf que c’est l’écusson de l’équipe olympique des réfugiés que Ngamba a brandi alors qu’elle célébrait l’exploit historique de devenir la première athlète médaillée de l’histoire de l’équipe après avoir remporté son quart de finale chez les poids moyens et s’être assuré une place sur le podium.

Ngamba est née au Cameroun et a déménagé au Royaume-Uni à l’âge de 11 ans, où elle s’entraîne maintenant, mais représente l’équipe olympique des réfugiés, qui a permis aux athlètes réfugiés de participer aux Jeux depuis 2016.

Elle s’est mise à la boxe au Royaume-Uni à l’âge de 15 ans, où elle a gravi les échelons des catégories d’âge pour devenir un espoir de classe mondiale et a révélé son homosexualité à 18 ans – si elle retourne au Cameroun, elle pourrait être envoyée en prison car l’homosexualité est interdite dans le pays.



Ngamba en action contre Michel. Peter Cziborra/Reuters

“Je suis tellement reconnaissante”, a déclaré Mme Ngamba à Eurosport après son combat. “Je suis aux anges, j’ai eu mon équipe de réfugiés, la foule, la France et l’équipe de Paris, et tous les membres de ma famille qui sont venus me soutenir. Mais surtout, je veux remercier le Seigneur”.

“Vous pouvez voir à quel point j’étais émue, je n’arrive toujours pas à y croire. C’était une adversaire difficile… très technique. Je tiens à remercier GB Boxing. Ils ont été à mes côtés… ils ont cru en moi. Ils ont mis la main sur l’équipe des réfugiés et ce sont eux qui m’ont donné l’espoir et la foi, ils ont été à mes côtés contre vents et marées”.

Le statut de citoyenne britannique de Ngamba n’étant pas encore confirmé, elle ne peut pas représenter l’équipe de Grande-Bretagne, mais en tant que réfugiée, elle peut représenter l’équipe olympique des réfugiés, dont elle était l’un des porte-drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture.

Mais Mme Ngamba a dû se battre pour obtenir ce statut protégé, signant chaque semaine des papiers pour rester au Royaume-Uni et subissant une arrestation qui l’a conduite dans un camp de détention à Londres, d’où elle a été libérée par la suite.

“Pour moi, le fait d’être réfugiée est une occasion de changer de vie”, a-t-elle déclaré au site Internet des Jeux olympiques avant les Jeux. “Beaucoup de réfugiés dans le monde ont un potentiel énorme, mais les portes ne leur sont pas encore ouvertes. C’est une grande famille, partout dans le monde”.

