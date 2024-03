Gouvernance

Le Prix international du Duc d’Edingburgh fait l’objet d’efforts de relance, l’AGA est prévue pour samedi

Dominica News Online –

Le Prix international du Duc d’Édimbourg en Dominique s’adresse aux jeunes de 14 à 24 ans et propose un programme de formation complet axé sur le développement des compétences, les activités physiques, le service communautaire et les voyages d’aventure. Cette initiative vise à favoriser le développement personnel sur une période définie, en préparant les individus aux défis de la vie, quels que soient leurs antécédents, leur culture ou leurs capacités. À la différence d’une compétition, la participation au prix constitue un voyage personnel d’amélioration de soi, poussant les individus à dépasser leurs propres limites et reconnaissant leurs accomplissements à différents niveaux de difficulté.

Établi en Dominique depuis 1968, le prix conserve un héritage prestigieux malgré des périodes intermittentes d’inactivité. Aujourd’hui, l’exécutif national s’efforce de redynamiser le programme sur l’ensemble de l’île. Des efforts de promotion et de sensibilisation ont été entrepris en collaboration avec les écoles secondaires, les corps de cadets et d’autres groupes en uniforme. Quatre chapitres communautaires sont déjà en place (Petite Soufrière, Grand Fond, Roseau et Woodford Hill).

Prévue pour le samedi 16 mars 2024, l’Assemblée générale annuelle des Prix se réunira sous le thème “Engagement des jeunes pour le développement personnel et le soutien communautaire à travers le programme des prix” dans la salle de conférence du Syndicat des services publics, à partir de 10h00. L’ordre du jour comprendra la présentation du rapport annuel par le directeur national et un discours d’ouverture par Merrita Hyacinth, présidente nationale des Jeunes Chambres Internationales. Son Excellence Sylvanie Burton, présidente du Commonwealth de la Dominique et marraine du prix, honorera également l’occasion de sa présence.