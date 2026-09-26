Le programme de bourses d’études avancées en compétences numériques de l’OECS ouvre ses portes le 10 septembre.

S’appuyant sur le succès de la Cohorte I, qui s’est achevée plus tôt cette année avec plus de 200 certifications, le programme continue d’élargir les possibilités pour les citoyens des États membres de l’OECS ( Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth de Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Anguilla) d’accéder à une formation de haute qualité en compétences numériques, adaptée au secteur et conçue pour les préparer à l’avenir du travail et aux progrès mondiaux.

Les candidatures pour la deuxième promotion seront ouvertes du 10 au 20 septembre 2026. Les citoyens admissibles sont encouragés à postuler et à profiter de cette occasion pour renforcer leurs compétences numériques, obtenir des certifications reconnues par l’industrie et améliorer leurs perspectives de carrière dans un monde de plus en plus numérique.

Des bourses d’études sont disponibles dans les domaines suivants :

Développement d’applications

Intelligence artificielle/Apprentissage automatique

Informatique en nuage

cybersécurité

Analyse de données

Gestion et administration de bases de données

Marketing numérique

Compétences pédagogiques en e-learning

Technologie financière et blockchain

Graphisme/Animation

Développement d’applications mobiles

Gestion de projet

Compétences en conception UX/UI

Développement web

Analyse commerciale

Sécurité des données

Gestion des ressources de l’entreprise (ERP)

Internet des objets (IoT)

Réseautage

Robotique

Administration système

Virtualisation

commerce électronique

La région de l’OECS bénéficie d’une solide tradition d’excellence en matière d’éducation, mais de nombreux employeurs continuent de rencontrer des difficultés à recruter des candidats possédant des compétences numériques spécialisées. Le programme CARDTP vise à combler les lacunes critiques en compétences numériques, à renforcer l’employabilité et à constituer un vivier de talents numériques de haut niveau capables de soutenir l’innovation, l’entrepreneuriat et la croissance économique dans toute la région de l’OECS.

Alors que l’économie numérique continue de créer de nouvelles opportunités à travers le monde, il est de plus en plus nécessaire pour les individus de développer les compétences indispensables à leur réussite dans un environnement professionnel axé sur la technologie. Le Programme de compétences numériques avancées vise à combler ce manque en offrant aux participants une formation pratique et recherchée qui améliore leurs perspectives de carrière, soutient l’entrepreneuriat et leur ouvre des portes vers des opportunités d’emploi régionales et internationales, y compris le télétravail.

La Commission de l’OECS et le Campus mondial de l’UWI s’engagent à garantir que les citoyens soient bien placés pour participer à l’économie numérique mondiale, accéder aux opportunités de travail à distance et contribuer activement à la transformation numérique de leurs pays. Le programme soutient également le développement de la Banque de compétences numériques de l’OECS, créant ainsi un vivier de talents numériques de haut niveau et spécialisés, capable d’attirer les investissements des industries technologiques, de renforcer la main-d’œuvre régionale et d’améliorer la compétitivité des Caraïbes dans l’économie numérique mondiale.

Les candidats peuvent remplir le formulaire de candidature et trouver plus d’informations sur les programmes offerts, les critères d’admissibilité et le processus de candidature.

Cliquez ici pour postuler

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Contact presse :

Campus mondial de l’UWI

oecs.scholarships.gc@uwi.edu

À propos de l’Université des Antilles

L’Université des Antilles (UWI) a été et demeure une force motrice dans tous les aspects du développement caribéen ; elle se trouve au centre de tous les efforts visant à améliorer le bien-être des populations de la région depuis 75 ans.

Partie d’un collège universitaire londonien en Jamaïque avec 33 étudiants en médecine en 1948, l’UWI est aujourd’hui une université mondiale respectée internationalement avec près de 50 000 étudiants et cinq campus : Mona en Jamaïque, St. Augustine à Trinité-et-Tobago, Cave Hill à la Barbade, Five Islands à Antigua-et-Barbuda et son campus mondial, et des centres mondiaux en partenariat avec des universités en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, en Afrique et en Europe.

À propos de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO)

L’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) est une organisation intergouvernementale internationale qui se consacre à la promotion de l’intégration régionale dans la Caraïbe orientale.

L’OECS a été créée le 18 juin 1981, lorsque sept pays des Caraïbes orientales ont signé un traité visant à promouvoir la coopération, l’unité et la solidarité entre ses membres. Cet accord est connu sous le nom de Traité de Basseterre, du nom de la capitale de Saint-Kitts-et-Nevis, où il a été signé. L’OECS compte aujourd’hui douze États membres, dont les États membres à part entière d’Antigua-et-Barbuda, du Commonwealth de Dominique, de Grenade, de Montserrat, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Ces membres à part entière font partie de l’Union économique et économique et bénéficient de la libre circulation des personnes et des biens. Les Îles Vierges britanniques, Anguilla, la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin sont des États membres associés.