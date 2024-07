Le programme Transcultura de l’UNESCO accordera 72 bourses à des jeunes des Caraïbes pour des cours à La Havane

Les cours portent sur des sujets tels que la danse, le patrimoine, les arts visuels, la conception de meubles et d’espaces commerciaux et l’impression artistique en sérigraphie.

Le Pôle caribéen de formation culturelle a le plaisir de présenter son cinquième appel à candidatures pour des cours de spécialisation créative à La Havane, Cuba. Cette initiative est réalisée dans le cadre du programme de l’UNESCO Transcultura : Intégrer Cuba, les Caraïbes et l’Union européenne par la culture et la créativité,financé par l’Union européenne. Le programme offrira 72 bourses à des jeunes des Caraïbes pour leur participation à ces cours.

Les matériaux picturaux dans l’art et la conservation : le nettoyage des peintures (du 23 septembre au 4 octobre 2024), Université des arts

La conception des images dynamiques (du 23 septembre au 4 octobre 2024), Université des arts Danses folkloriques cubaines (du 9 septembre au 20 septembre 2024), Université des arts Design de meubles (du 9 septembre au 4 octobre 2024), Institut supérieur de design Conception d’espaces commerciaux (du 9 septembre au 20 septembre 2024), Institut supérieur de design (ISDi)

Atelier de sérigraphie artistique (du 9 septembre au 20 septembre 2024), Fonds cubain pour les biens culturels

L’appel s’adresse aux professionnels de la culture âgés de 18 à 35 ans et originaires de l’un des pays suivants des Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Cuba, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago. Chaque cours accueillera 12 participants.

Les candidatures doivent être soumises jusqu’à 23h59, heure de La Havane (GMT-5), vendredi 12 juillet 2024 via ce formulaire en ligne

L’objectif de ces cours est de fournir aux participants des connaissances et des compétences qui leur permettront de déployer pleinement leur potentiel en tant que professionnels de la culture et d’améliorer leurs opportunités futures. Pour favoriser ce renforcement des capacités à long terme, ranscultura a encouragé la création d’un Pôle caribéen de formation culturelle, intégré de sept établissements d’enseignement de Cuba et des Caraïbes.

