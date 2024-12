Le recours à l’article 49. 3, une mise en lumière d’une crise politique majeure.

La situation critique du gouvernement français face au recours à l’article 49.3, souligne le contexte d’instabilité politique et les tensions croissantes entre l’exécutif et les forces d’opposition.

Le Premier ministre Michel Barnier justifie l’utilisation du 49.3 pour adopter le budget de la Sécurité sociale en invoquant la nécessité de “stabilité” et de “visibilité”, ce qui pourrait reflèter une volonté de maintenir le cap malgré un contexte politique tendu.

Cette sérénité de bon père de famille, faisant de son mieux pourra-t-elle perdurer ?

La douzième vague de l’enquête annuelle « Fractures françaises », réalisée par Ipsos pour « Le Monde », la Fondation Jean Jaurès, le Cevipof et l’Institut Montaigne dresse le portrait d’un pays qui n’a plus confiance en son personnel politique et en ses institutions. « Fractures françaises » dresse un portrait d’une France en proie au mécontentement et à une perte de confiance dans les institutions, ce qui contextualise les difficultés actuelles du gouvernement à mobiliser un soutien.

Dissolution et fragilité politique

Il apparaît de jour en jour que la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron à été un pari risqué, supposé raviver la confiance démocratique, mais ayant conduit à une situation de blocage institutionnel et de fragilité gouvernementale. On assiste à une double menace de motion de censure, la convergence de l’extrême droite (RN) et de la gauche pour déposer des motions de censure qui illustrent une alliance de circonstance, renforçant la pression sur le gouvernement révélant l’ampleur des tensions politiques.

Une asphyxie de la démocratie.

Les effets réels de la « respiration démocratique » souhaitée par Emmanuel Macron, font que ses décisions ont exacerbé la crise politique au lieu de l’apaiser.

On assiste aux défis d’un exécutif sous pression, subissant les enjeux politiques, dans une société marquée par la défiance et les fractures sociales.

Gerard, Dorwling-Carter

