Le Salon du Retour : Une initiative incontournable pour le retour des Martiniquais!

Depuis six ans, Alé Viré s’efforce d’informer et d’accompagner celles et ceux qui souhaitent revenir en Martinique. À travers le Salon du Retour, devenu un rendez-vous incontournable, l’organisation facilite le retour des Martiniquais expatriés, en mettant en avant les opportunités socio-économiques locales. Cet événement annuel célèbre et valorise le retour au pays des talents martiniquais à une époque où la Martinique fait face à une perte annuelle de plus de 4 000 habitants.

Événement de 2024 : Un nouveau format

Pour sa septième édition, le Salon du Retour innove avec un nouveau format, structuré en trois temps forts :

Jeudi 4 juillet 2024 de 19h à 21h : Soirée de lancement du salon du retour au pays Cette soirée inclura la seconde édition de la « Soirée des talents Martiniquais ». Au programme, une cérémonie de remise de prix à six Martiniquais ayant relevé le défi du retour au pays, intitulée “Les Viré de l’année 2024”. La soirée sera enrichie par des shows live d’artistes et des témoignages, créant un moment d’échange et de célébration des réussites locales.

Participation sur inscription uniquement. Samedi 6 juillet 2024 de 9h à 15h : Job Dating Inversé à Madiana – GRANDE NOUVEAUTÉ 9h-12h : Grande nouveauté de cette édition, le job dating inversé permet aux candidats de convaincre les recruteurs en 10 minutes. Cet événement dynamique met l’accent sur la marque employeur et les opportunités professionnelles en Martinique.

12h-15h : Ateliers, networking, échanges et rencontres entre candidats et recruteurs se poursuivront pour favoriser les connexions et discussions approfondies. 8 au 12 juillet : Mise en avant des entreprises martiniquaises qui recrutent en ligne Sur le site salonduretour.alevire.com, les entreprises locales seront mises en avant, valorisant ainsi les opportunités existantes en Martinique. Les candidats pourront consulter et postuler aux offres d'emploi via un formulaire en ligne, facilitant le processus de retour pour ceux qui souhaitent réintégrer le marché du travail local.

Le Salon du Retour organisé par Alé Viré représente une occasion unique de célébrer le retour des forces vives martiniquaises. L’événement de 2024 promet d’être encore plus attractif et dynamique, favorisant les rencontres et les échanges entre candidats au retour et acteurs socio-économiques locaux.

Pour plus d’informations, contactez Stéphie Salpétrier, Directrice Générale, au 0696 38 25 26.

