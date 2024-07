L’épouse d’un leader politique tuée par balle à Sint Maarten

Dominica News Online –

L’épouse du leader d’un des partis politiques de Sint Maarten aurait été tuée par balle mercredi soir, selon les médias.

Le ministre de la Justice, Lydnon Lewis, estime que cet assassinat est motivé par des considérations politiques.

“Nous sommes déterminés à mener une enquête approfondie sur cette affaire et nous veillerons à ce que les responsables soient tenus de répondre de leurs actes en vertu de la loi. Ces actes odieux ne seront pas tolérés et ne resteront pas impunis”, a-t-il déclaré tôt jeudi.

Selon certaines informations, des hommes armés ont tiré sur le chef du Mouvement pour le changement de Oualichi (OMC), Olivier Arrindell, qui se trouvait dans sa voiture avec sa femme et sa fille. Il a quitté les lieux au volant de sa voiture pour se rendre au Sonesta Maho Resort, où il s’est réfugié dans le hall d’entrée. Sa femme serait décédée sur le parking du complexe. Jeudi matin, on ignore si sa fille a été blessée.

Dans une vidéo mise en ligne, M. Arrindell a montré à ses partisans sa blessure en disant qu’on lui avait tiré dessus. Dans une deuxième vidéo, il dit avoir été touché dans le dos et tient tous les partis politiques de Sint Maarten pour responsables de la tentative de meurtre. Dans les deux vidéos, il ne mentionne pas sa femme. Felix Richards, porte-parole de la police, a confirmé que la fusillade avait eu lieu dans le quartier de Maho/Cupe Coy.

Les médias indiquent qu’Arrindell est un fervent critique de l’ancien premier ministre, Silveria Jacobs. L’année dernière, il a accusé cette dernière de corruption. Le ministre de la Justice, M. Lewis, a déclaré qu’il avait été informé de l’affaire par le chef de la police par intérim, l’inspecteur Shadira Gysbertha.

“En réponse à cet incident et au climat général d’agitation, nous recherchons activement l’aide de nos partenaires du Royaume pour soutenir les capacités de notre police locale. Il est essentiel que nous nous rassemblions en cette période de turbulences pour renforcer notre engagement en faveur de l’État de droit et de la sécurité de nos concitoyens”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la violence ne faisait pas partie du tissu social de Saint-Martin.

“Notre nation est fondée sur des principes de paix, de respect et d’engagement démocratique. Nos processus électoraux se sont toujours déroulés pacifiquement, sans tenir compte de l’affiliation politique”, a-t-il fait remarquer. “Les citoyens de Saint-Martin ont le droit de parler librement, de manifester pacifiquement et d’exprimer leur couleur politique sans crainte. En cette période

période difficile, il est impératif que nous nous unissions et que nous adhérions plus que jamais à nos valeurs fondamentales. Nous devons nous unir contre la violence et travailler collectivement pour maintenir la paix et la démocratie qui définissent notre nation”.

Les habitants de l’île se rendront aux urnes le 19 août 2024 pour des élections anticipées suite à la dissolution du parlement élu en janvier 2024.

Il s’agit d’une histoire en cours de développement.

