Les 10 plus beaux sites et monuments historiques de Martinique (par generationvoyage.fr)

Vous rêvez d'une escapade riche en histoire sur l'île aux fleurs ? Les sites et monuments historiques de Martinique vous tendent les bras !

Nichée au cœur des Caraïbes, la Martinique est un véritable écrin de beauté. Elle offre un mélange harmonieux de paysages tropicaux et de vestiges historiques. Mais au-delà de ses plages dorées et de ses montagnes luxuriantes, la Martinique est aussi une terre marquée par une histoire riche et tumultueuse. Celle-ci a laissé derrière elle un héritage d’une rare beauté.

Dans cet article, on vous invite à découvrir 10 plus beaux sites et monuments historiques de Martinique. Que vous soyez un passionné d’histoire, un amateur d’architecture ou simplement un voyageur curieux, la diversité du patrimoine martiniquais vous éblouira. Préparez-vous à un voyage dans le temps où chaque site a une histoire à raconter, une empreinte à dévoiler.

Le Mémorial de la catastrophe de 1902 à Saint-Pierre

Pourquoi nous l’avons sélectionné : Découvrir le Mémorial de la catastrophe de 1902 – Musée Frank A. Perret, c’est plonger dans l’histoire de la Martinique. Mais surtout revivre l’événement tragique qui a changé son visage. Ce musée situé à Saint-Pierre est le plus ancien de l’île. Il offre une exposition poignante sur l’éruption dévastatrice de la Montagne Pelée. Sa visite est incontournable pour comprendre la renaissance de cette ancienne capitale florissante après sa destruction.

Pour en savoir plus : Le Mémorial 1902 à Saint-Pierre compte parmi les sites et monuments historiques de Martinique les plus symboliques. Créé en 1933 et rénové en 2019, il réserve une expérience unique aux voyageurs. Sa large collection d’objets et de documents ravira les fans d’histoire et de culture. Par ailleurs, le musée fait revivre l’histoire de Saint-Pierre, autrefois connue comme le « Paris des Caraïbes ».

En plus du musée, vous pouvez contempler les restes de la ville avant l’éruption de 1902 qui l’a détruite et tué environ 28 000 personnes. Pour 8€, on vous remet un audioguide pour explorer et en apprendre plus sur son passé. Parmi les sites à voir se trouve le cachot de Cyparis, l’unique survivant de l’éruption. Mais aussi l’ancien théâtre et l’église du Fort. Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 18h. Ne manquez pas cette chance de découvrir l’histoire de la Martinique.

Les jardins de l’Habitation Céron au Prêcheur

Pourquoi nous l’avons sélectionné : L’Habitation Céron désigne une ancienne sucrerie du XVIIe siècle. Elle abrite aujourd’hui une oasis tropicale regorgeant de plantes indigènes de la Martinique. Le clou de ce jardin ? Un majestueux zamana du XIXe siècle. L’ombre généreuse qu’il offre sur 5000m² invite à la détente et à la contemplation.

Pour en savoir plus : L’Habitation Céron fait partie des plus beaux sites et monuments historiques de Martinique. Située après le bourg du Prêcheur, elle est ouverte aux visiteurs du mardi au dimanche, de 10h à 17h. Pour seulement 9€ par adulte et 5€ par enfant, à vous l’exploration du parc riche en histoire et nature pendant 1h. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de rester plus longtemps pour pique-niquer si le cœur vous en dit.

Outre les vestiges de l’habitation, le site de l’Anse Céron offre plusieurs activités. Vous pouvez par exemple vous rafraîchir en nageant dans la rivière. Ou encore vous promener dans les jardins luxuriants où se trouvent des arbres typiques de la Martinique comme le fromager, le manguier et le corossolier. Découvrez ensuite une plantation de cacao et observez la fabrication du chocolat. Pour conclure votre visite, le restaurant sur place propose une délicieuse cuisine locale.

La bibliothèque Schœlcher à Fort-de-France

Pourquoi nous l’avons sélectionné : La bibliothèque Schœlcher est un joyau architectural au cœur de Fort-de-France. Née à Paris pour l’exposition universelle de 1889, elle a ensuite été démontée, puis reconstruite pièce par pièce sur l’île. Elle témoigne d’une véritable prouesse technique. Son style métallique distinctif la hisse au rang des plus beaux sites et monuments historiques de Martinique.

Pour en savoir plus : En quête de lieux intéressants à visiter sur l’île aux fleurs, pensez à la bibliothèque Schœlcher. Elle est dédiée à Victor Schœlcher, un abolitionniste français du XIXe siècle. Son architecture, oeuvre de Pierre-Henri Picq, la rend facilement reconnaissable. Sa construction mélange fer forgé, bois, éléments néo-roman et néo-byzantin. La bibliothèque est classée monument historique depuis 1993.

Vous la trouverez en face de la Place de la Savane à Fort-de-France, un endroit idéal pour se promener. Profitez de votre visite pour faire une pause sur l’esplanade. Les heures d’ouverture sont larges : lundi de 13h à 17h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 17h, et le samedi de 8h30 à 12h. Bonne nouvelle, l’entrée est gratuite. Alors n’attendez plus pour visiter la bibliothèque Schœlcher. Elle reflète à elle seule toute la beauté du patrimoine historique de la Martinique.

L’écomusée de Martinique près de l’Anse Figuier

Pourquoi nous l’avons sélectionné : L’écomusée de Martinique, situé dans une distillerie historique de 1920, est un trésor révélateur du passé de l’île. Il plonge aussitôt ses visiteurs dans les périodes les plus sombres de l’histoire martiniquaise. Notamment en détaillant la vie avant la colonisation et le terrible système d’esclavage. Cette expérience unique et éducative est essentielle pour comprendre l’histoire des Caraïbes.

Pour en savoir plus : Si vous êtes intéressé par les monuments historiques de la Martinique, l’écomusée est un incontournable. Pour le découvrir, direction Anse Figuier à Sainte-Luce, au sud de l’île. Il se visite tous les jours tous les jours, sauf le lundi, entre 8h et 17h. De plus, l’entrée ne coûte que 3€.

Le musée possède 2 étages et sa visite prend environ 2h. Il retrace l’histoire de la Martinique, incluant la traite des Noirs. Une exposition sur l’industrie et l’agriculture locales vous tend également les bras. Vous pourrez ensuite vous baigner à proximité, à l’Anse Figuier. Ou encore explorer les autres sites et monuments historiques de Martinique qui n’attendent que vous.

L’Habitation Clément, bijou historique du François

Pourquoi nous l’avons sélectionné : Véritable trésor architectural du XVIIIe siècle, l’Habitation Clément est plus qu’un simple monument historique de Martinique. Il vous réserve une immersion dans le passé. Ici, l’expérience est à la fois visuelle et sensorielle. Chaque pièce restaurée et chaque meuble d’époque raconte une histoire. De plus, l’habitation se double d’un musée unique, dédié à l’art du rhum.

Pour en savoir plus : Si vous souhaitez visiter les sites et monuments historiques de Martinique, rendez-vous à l’Habitation Clément. Cette superbe propriété est située au François, dans le sud-ouest de l’île. Vous pouvez y aller tous les jours de 9h à 18h30 (dernier ticket à 17h) ou durant les Journées du Patrimoine. L’entrée coûte 13€ pour les adultes et 8€ pour les enfants de 7 à 17 ans. Pour les tout-petits de moins de 7 ans, vous n’aurez rien à débourser.

L’Habitation Clément est réputée pour sa dégustation de rhum, incluse dans le prix du billet. Elle vous invite aussi à vous promener dans un magnifique parc de 160 ha avec de la végétation luxuriante et des sculptures modernes. Sans oublier bien sûr l’opportunité de découvrir la distillation et le vieillissement du rhum. De plus, le site est également le siège de la Fondation Clément. Ce centre d’art contemporain accueille souvent des expositions temporaires. Que vous soyez féru d’art, d’histoire ou de nature, l’Habitation Clément est un must lors d’un séjour en Martinique !

Le Mémorial Cap 110 de l’Anse Caffard au Diamant

Pourquoi nous l’avons sélectionné : L’Anse Caffard est un lieu poignant qui honore la mémoire des victimes d’une catastrophe maritime survenue près du Diamant en 1830. C’est ici qu’un navire négrier, transportant près de 300 esclaves d’Afrique, a tragiquement sombré, ne laissant qu’une poignée de survivants. Ce lieu unique offre un témoignage émouvant de ce sombre chapitre de l’histoire martiniquaise.

Pour en savoir plus : Le Mémorial Cap 110 de l’Anse Caffard est l’un des sites et monuments historiques de Martinique les plus emblématiques. Il est situé au Diamant, sur la route de Petite-Anse. L’entrée est gratuite. Prenez donc le temps d’explorer le site pour vous imprégner de l’atmosphère des lieux. Vous y trouverez 15 statues en pierre de basalte, créées par l’artiste martiniquais Laurent Valère. Elles représentent des esclaves qui marchent et rappellent le passé tourmenté de l’île.

Difficile de ne pas être touché par ce monument qui livre un hommage émouvant aux victimes de l’esclavage. D’autant que sa position est étonnante, comme s’il était suspendu entre la terre et la mer. De plus, il dévoile un panorama grandiose sur l’océan, avec le Rocher du Diamant en arrière-plan. Autant de raisons qui en font un endroit à ne pas manquer en Martinique, aussi bien pour son histoire que pour la beauté de la nature.

La distillerie Saint-James au cœur de Sainte-Marie

Pourquoi nous l’avons sélectionné : La distillerie Saint-James est une véritable relique de l’histoire martiniquaise. Fondée il y a plus de 2 siècles, elle est l’une des plus anciennes productrices de rhum sur l’île. Après avoir survécu à une éruption volcanique dévastatrice, elle a su rebondir et s’imposer comme une étape incontournable pour visiter la Martinique.

Pour en savoir plus : La distillerie Saint-James est l’un des plus beaux sites et monuments historiques de Martinique. Située à Sainte-Marie, sur la côte nord-ouest, elle est ouverte tous les jours de 9h à 17h. Profitez d’une visite gratuite de l’ancienne maison créole du XVIIIe siècle, du Musée du Rhum et du Musée de l’Alambic. Dégustez aussi leurs produits en boutique gratuitement.

De mars à juin, des visites guidées sont disponibles les lundis aux vendredis à 10h et 11h30, pour seulement 5€ par personne. Pour les amoureux de la nature, Le Train des Plantations offre un parcours guidé de 45 min à travers les champs de canne à sucre. Le tout pour 8€ par adulte et 6€ pour les enfants de 6 à 12 ans. Cet itinéraire comprend aussi la visite de l’habitation La Salle.

Le magnifique centre historique de Saint-Esprit

Pourquoi nous l’avons sélectionné : En marge des parcours touristiques surpeuplés de la Martinique, le paisible Saint-Esprit offre une expérience authentique et hors du temps. Son centre, avec ses halles de marché classées monument historique, sa mairie centenaire, son église vénérable et ses splendides maisons créoles, mérite d’être exploré. Il permet une plongée fascinante dans l’histoire et la culture antillaise.

Pour en savoir plus : Saint-Esprit, un charmant village à l’intérieur des terres, est un joyau à découvrir. En effet, il regorge de sites et de monuments historiques de Martinique qui valent le coup d’œil. Tout le monde peut y faire un tour gratuitement. Pourtant, peu de touristes s’y rendent. Ce qui en fait l’endroit parfait pour un voyage tranquille en Martinique.

Enfin, ne manquez pas le marché de Saint-Esprit, l’un des plus vivants de la Martinique. En particulier le samedi matin ! C’est alors le meilleur moment pour découvrir les produits du terroir, apprécier la culture locale et savourer l’authenticité des sites et monuments historiques de Martinique.

Les ruines du Château Dubuc à Tartane

Pourquoi nous l’avons sélectionné : Le château Dubuc, niché au bout de la splendide de la presqu’île de la Caravelle, livre un véritable témoignage du XVIIIe siècle. Sa visite est une expérience immersive dans un cadre d’exception. Elle vous plonge au cœur de l’histoire de l’esclavage et du fonctionnement des exploitations de cette époque. L’architecture remarquable raconte avec éloquence l’histoire coloniale de la Martinique.

Pour en savoir plus : Si vous cherchez une expérience unique en Martinique, visitez le Château Dubuc. Ce site archéologique est situé à l’extrémité de la presqu’île de la Caravelle. Un parking tout proche le rend facile d’accès. Il est ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 16h. L’entrée coûte 5€ avec un audioguide pour votre visite. En 1 h, vous pourrez admirer les ruines bien préservées, le château, les anciennes habitations, les moulins à sucre, les écuries, les cachots, l’embarcadère et les entrepôts.

Mais l’exploration ne s’arrête pas au Château Dubuc. À partir de là, promenez-vous dans les mangroves ou sur le sentier de la Caravelle qui s’étend jusqu’à l’extrémité de la presqu’île. Celui-ci est clairement marqué pour éviter de se perdre. Combiner la visite du château avec la nature environnante est une excellente façon de découvrir la richesse culturelle de l’île.

Balata, joyau des sites historiques de Martinique

Pourquoi nous l’avons sélectionné : Le Jardin de Balata est un joyau de la Martinique. Sa renommée provient de son incroyable diversité de plantes tropicales, de fleurs exotiques et d’arbres rares. Créé en 1982, il offre une exploration botanique unique et souligne toute la richesse de la flore tropicale de l’île.

Pour en savoir plus : Le Jardin de Balata à Fort-de-France est un must à voir en Martinique. D’autant qu’il se trouve à seulement 15 min de route dans les collines surplombant la ville. Ouvert tous les jours de 9h à 18h, il présente de nombreux atouts. L’une de ses meilleures caractéristiques ? La passerelle suspendue qui offre une vue splendide sur la forêt tropicale, les collines et la baie.

L’entrée coûte 14€ pour un adulte et 8€ pour un enfant. Ces billets comprennent des visites guidées pour en apprendre plus sur la flore, la faune et l’histoire du jardin. De plus, un parking à l’entrée facilite votre visite. Enfin, les gourmands ne sont pas en reste puisque le jardin possède un restaurant et un snack. En bref, vous pouvez facilement passer une journée entière ici sans souci !

Alors, prêt à découvrir les sites et monuments historiques de Martinique ? On espère en tout cas que cette sélection vous aura inspiré. Comme toujours, n’hésitez pas à partager vos suggestions et vos coups de cœur dans les commentaires !