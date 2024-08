Les études globales sur les Noirs et les Français dans le temps et l’espace : La formation et l’aveniR

Global Black French Studies, Boston College, du 3 au 6 octobre

Projet de programme

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES ÉTUDES NOIRES ET FRANÇAISES

Boston College

Du 3 au 6 octobre 2024

JEUDI 3 octobre

VENDREDI 4 octobre

SAMEDI 5 octobre

JEUDI 3 octobre

2101 Commonwealth Ave, adjacent au McMullen Art Museum

9:40-10:00 am : Mot de bienvenue des organisateurs de la conférence

10h00-11h20 : PANEL 1 : Géographies inattendues de l’Empire

Catherine Boyle, Middlebury College

“La racialisation sexuée et l’esclavage dans les archives de la Tunisie ottomane du 19ème siècle”

Hilary Jones, Université du Kentucky

“Les Caribéens français en Afrique de l’Ouest : identité, mobilité géographique et panafricanisme dans l’empire moderne de la France (1920-1958)”.

Kathleen Keller, Gustavus Adolphus College

“Noirs, Français et vivant dans la France occupée”

Caroline Sequin, Lafayette College

“Petitioning for French Residency and Citizenship through Marriage : Le cas pour/contre les couples interraciaux dans la première moitié du vingtième siècle”

Liz Foster, Tufts University, animatrice

11h30-12h50 : PANEL 2 : L’activisme en tant que théorie et pratique

Ary Gordien, CNRS, Paris

“La construction du militantisme LGBTQ noir français (Paris et Marseille)”

Edwin Hill, Université de Californie du Sud

“Jurisprudence acoustique et justice raciale en France”

Fania Noel, The New School for Social Research (École nouvelle de recherche sociale)

“Thickening Blackness by Becoming a Class-for-itself (Epaissir la noirceur en devenant une classe pour elle-même) : L’organisation de la gauche noire dans la France contemporaine”

Raphaëlle Rabanes, Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe

“Se réparer et les réparations : Réflexions depuis la Guadeloupe”

Audrey Celestine, Université de New York, Facilitateur

13:00-2:15 pm : DÉJEUNER

14h30-15h30 : PANEL 3 : Ecologies de la justice et de la restitution PANEL 3 : Ecologies de la justice et de la restitution

Isabel Bradley, Université de New York

“Colonialité climatique et survivance caribéenne : Perspectives noires et françaises sur le Plantationocene/Plantationocène”

Eirann Cohen, Université de New York

Rachel Kirk, Université d’État de Louisiane

“Ecologies Entrelacées : Approcher le genre et l’écologie critique dans les Caraïbes francophones à travers les humanités numériques”

Facilitateur, à confirmer

15 h 45 – 16 h 45 : Visionnage d’un film ou visite du musée “States of Becoming”, MacMullen Museum of Art.

17:00-18:30 : Discours d’ouverture

Discours principal et réception au MacMullen Museum of Art

Mame-Fatou Niang, Université Carnegie Mellon

18 h 30 – 19 h 00 : Représentation de l’ENSEMBLE D’ÉTUDIANTS EN PRÉLUDE DE LA RÉCEPTION

19 h 00 – 20 h 30 Réception

Musée d’art MacMullen

VENDREDI 4 octobre

Salle Vanderslice Cabaret

Rafraîchissements disponibles à partir de 8h

8:15-9:35 : PANEL 4 : Localisation et narration des études franco-noires

Andrew Maginn, Université du Sud, Sewanee

“Reclaiming Migration Narratives : Isaac et Louise Louverture”

Matthew Alexander Randolph, Université de Stanford

“Blueprints for Haiti on the World Stage : Représentation de la race et de la nation à l’Exposition Universelle de 1900”

Scott Sanders, Dartmouth College

“Dévoiler les identités afro-françaises : Une déconstruction micro-historique des représentations du début de l’ère moderne”

Nadève Ménard, École Normale Supérieure, Université d’État d’Haïti

“Cartographie d’une Haïtienne Francophone”

Jennifer Boittin, Université de Caroline du Nord, Chapel Hill

9h45-11h00 : PANEL 5 : Revendiquer et renommer l’espace

Gregory Valdespino, Université de l’Iowa

“Race, travail et création contestée des Foyers Africains en France”

Sylvain Pattieu, Université de Paris 8

“Retour sur le séminaire “Histoire sociale des populations noires en France”, 2012-2020″

Sue Peabody, Université de l’État de Washington

”Je ne suis pas un réfugié” : Un projet de mémoire graphique africain”

Lorelle Semley, Boston College, animatrice

11h00-11h15 : Pause café

11:20-12:40 : PANEL 6 : Tactiques et politiques de l’ordinaire

Celeste Day Moore, Hamilton College

“The Right to be Ordinary/Le droit d’être ordinaire’ : Melvin Van Peebles en France”

Véronique Helenon, chercheuse indépendante

Aimer ses cheveux pour s’aimer soi-même : L’œuvre pionnière de Josépha Labbé”. Les femmes afro-caribéennes et l’esthétique capillaire dans le Paris des années 1970

Corine Labridy, Université de Pennsylvanie

Les arguments en faveur de l’enseignement et de la traduction de la noirceur des êtres antillais dans l’ère post-Créolité et post-manifeste littéraire

Caroline Fache, Davidson College

Les comédies françaises noires : Un ton inapproprié pour des conversations critiques

Jacqueline Couti, Rice University, animatrice

12:45-2:00 pm : DÉJEUNER

14:00-15:20 : PANEL 7 : La noirceur à l'intersection de la théorie

Andrew Daily, Université de Memphis

“Théorie française et critique française noire

Christy Pichichero, Université George Mason

“La noirceur et la naissance de la célébrité : Intersectionnalité et In/Visibilité à l’ère des révolutions haïtienne et française”

Suzie Telep, Université de l’Illinois, Urbana-Champaign

“Décoloniser la beauté noire française ? Les ambivalences de la mode des femmes afropolitaines à Paris”

Linsey Sainte-Claire, Université de Rice

“Psychanalyse des Noirs (en) France : Fanon et ‘le fait de la noirceur’ “.

Facilitateur à déterminer

3:25-4:45 pm : Panel 8 : Table ronde : ‘Blackness’ in French : Identités sexuées et espaces racialisés”

Véronique Charles, Université de Columbia

Kaima Glover, Université de Yale

Régine Michelle Jean-Charles, Université de Northeastern

Mame-Fatou Niang, Université Carnegie Mellon

Maboula Soumahoro, Université de Tours, François Rabelais

Dîner de planification pour les participants à la conférence 18h

SAMEDI 5 octobre

Salle Vanderslice Cabaret

Rafraîchissements disponibles à partir de 8h

8h30-9h30 : PANEL 9 : Pédagogie et politique des études franco-noires globales

Études

Anne Carlson, Spelman College

“Enseigner la France noire dans une HBCU : découvrir une fraternité en français”.

Roxanna Curto, Université de l’Iowa

Enseigner la ‘France noire’ à travers le prisme du sport” Roxanna Curto, Université de l’Iowa Lilian Thuram, les Bleus et la Coupe du Monde de la FIFA”

Nathan Dize, Université de Washington à St. Louis

“La traduction comme étude du français noir : Siting/Citing Beatrice Stith Clark’s Translations of Mayotte Capécia”

Rachel Jean-Baptiste, Université de Stanford, animatrice

9:40-11:00 : PANEL 10 : Stratégies de refus

Carmen Ervin, Université de Stanford

“Les séquelles de l’esclavage à La Réunion” (titre ?)

Sophie Marie Niang, Université de Cambridge

Sur la flamboyance : Afroféminisme, refus et construction du monde dans la France contemporaine

Jennifer Wilks, Université du Texas, Austin

“Carmen en contexte : La présence diasporique africaine dans/et l’iconographie française”

Facilitateur à déterminer

11:05-11:25PAUSE CAFE

11h30-12h30 : PANEL 11 : L’art en tant que création collaborative

Abigail Celis, Université de Montréal

Mariama Conteh, École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy

Célia Mbas, Université de Montréal

Johanna Montlouis-Gabriel, Emory University

(collectif) “Cartographier l’art noir : une approche numérique et collaborative”

Valerie Edmond-Mariette, Université des Antilles

et Rachel Anne Gillett, Université d’Utrecht

“La culture populaire et les Caraïbes francophones : faire des études globales sur le français noir à partir des marges (disciplinaires)”

Julie Landweber, Montclair State University, animatrice

12 h 40 – 13 h 45 : PANEL 12 : Philosophie de la performance noire

Jérôme Camal, Université du Wisconsin, Madison

“Le pouvoir de l’érotisme : Trouver la joie et la communauté dans le lawònn du gwoka guadeloupéen”

Rashida K. Braggs, Williams College

“Performing Black Women’s Jazz Migrations to Paris” (Les migrations jazz des femmes noires à Paris)

Facilitateur à déterminer

