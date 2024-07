Les habitants de la Petite Caïmane réclament plus de poids dans les décisions d’aménagement du territoire

Cayman Compass

Par Norma Connolly –

Les habitants de Little Cayman réclament plus de transparence et la possibilité de participer davantage aux décisions d’aménagement de leur île.

Ils souhaitent qu’un membre de leur communauté siège dans l’un ou l’autre des deux conseils d’aménagement qui existent à Grand Cayman et à Cayman Brac, voire qu’ils aient leur propre conseil d’aménagement à Little Cayman.

Ils ont plaidé leur cause lors d’une réunion organisée par des responsables de l’aménagement du territoire qui se sont rendus sur la plus petite île de Caïman lundi soir pour présenter PlanCayman, un projet de nouveau plan de développement national destiné à remplacer celui qui existe depuis 1997 et qui n’a pas été mis à jour.-

Toutefois, le plan actuel ne s’applique qu’à Grand Cayman, et il n’existe actuellement aucun plan de développement global, ni même de zones spécifiques, pour Little Cayman ou Cayman Brac.

Les habitants de Little Cayman ont donc demandé que leur île – la moins développée des trois – soit prioritaire pour l’établissement de plans de zonage et de zones individuelles, car ils estiment que c’est elle qui est la plus menacée par le développement.

La création de plans de zone est la prochaine étape du processus d’élaboration d’un plan national global pour les îles. Ces dernières semaines, des fonctionnaires de l’urbanisme se sont rendus dans tous les districts de Cayman dans le cadre d’une consultation publique afin d’informer les habitants d’une “déclaration de planification”, le premier document du processus.

Lors de la réunion qui s’est tenue lundi soir à Little Cayman et à laquelle assistait près de la moitié de la population de l’île, de nombreux participants ont exprimé leur inquiétude : tant que rien ne sera fait pour protéger l’île du développement, elle risque de perdre son charme et son caractère uniques.



La petite population de l’île est desservie par des avions à hélices Twin Otter exploités par Cayman Airways. – Photo de l’île : Norma Connolly

Le représentant de l’île en matière d’urbanisme

Handel Whittaker, vice-président du conseil d’administration de l’Autorité centrale de planification de Grand Cayman et propriétaire de biens immobiliers à Little Cayman, était l’un des trois représentants de la planification présents à la réunion.

S’adressant à un public d’environ 80 personnes au Little Cayman Beach Resort, M. Whittaker a déclaré qu’il avait suggéré au gouvernement que “le moment était venu pour la Petite Caïmane d’avoir son propre représentant” à l’Autorité centrale de planification de la Grande Caïmane ou au Conseil de contrôle du développement de Cayman Brac.

“Il y a trop de constructions en cours. Il faut que [la Petite Caïmane] ait son propre membre au conseil, pour qu’il ou elle sache ce qui se passe sur l’île”, a-t-il déclaré, sous les applaudissements de l’assistance.

Un autre résident est allé plus loin, suggérant qu’il serait bénéfique pour la Petite Caïmane d’avoir son propre conseil d’urbanisme, composé de propriétaires caïmanais, qui passent au moins un certain nombre de jours sur l’île “et qui sont en contact avec cette petite communauté très unie et qui comprennent ce qui s’y passe”.

Appel à plus de transparence

Un autre membre de l’auditoire a fait remarquer qu’il y avait déjà eu des discussions sur le déplacement de l’aéroport de l’île, ainsi qu’une demande de construction d’un terrain de football à Little Cayman, dont les habitants avaient entendu parler par la rumeur plutôt que par des sources officielles. Il a demandé comment les résidents pouvaient obtenir des informations sur les types de développement proposés pour l’île.

Cette question a également été soulevée par d’autres participants à la réunion, qui ont demandé plus de transparence et moins de diffusion ad hoc des informations concernant le développement de leur île.

Haroon Pandohie, directeur du département de la planification, a répondu que ces questions étaient précisément la raison pour laquelle l’île avait besoin de son propre plan.

“Malheureusement, lorsqu’il n’y a pas de plan, lorsqu’il n’y a pas de document, tout le monde remplit le vide… et vous êtes soumis aux caprices des individus qui remplissent ce vide. C’est alors que l’on se retrouve avec des intérêts divergents”, a-t-il déclaré.



Les habitants de Little Cayman veulent plus de transparence sur les projets de développement envisagés. – Photo : Norma Connolly

Il a décrit la Petite Caïmane comme étant actuellement une “toile vierge”, car aucune zone spécifique n’a été réservée pour des types de développement particuliers. “Alors, que fait-on avec une toile vierge ? a-t-il demandé. “On commence à peindre en espérant ne pas trop sortir des lignes. C’est l’occasion pour vous, en tant que communauté, de créer ces lignes.

Cela vous permet d’aller de l’avant et, au lieu de laisser les autres combler ce vide pour vous, vous prenez en fait le contrôle de votre communauté et vous dites : “Voilà ce que nous voulons que notre communauté soit””.

M. Whittaker a également souligné que le plan pour la Petite Caïmane serait élaboré à partir des contributions des habitants de l’île. “C’est votre plan, vous devez participer et proposer ce que vous voulez que ce magnifique petit bijou soit dans 15 ans”, a-t-il déclaré.Un autre résident, qui a noté que personne du Conseil de contrôle du développement n’était présent à la réunion, a demandé comment les zones, comme celles pour les hôtels et le tourisme, seraient appliquées à la Petite Caïmane, et si elles seraient différentes de celles de la Grande Caïmane.

M. Pandohie a confirmé qu’elles seraient différentes, car chaque île aurait ses propres critères spécifiques qui seraient mis en place, ce qui permettrait en fin de compte d’apaiser les inquiétudes des résidents qui ne savent pas du tout ce qui peut ou ne peut pas être construit à côté de chez eux.

“Nous essayons de commencer à mettre en place un certain niveau de cohérence et de transparence… dans ce processus”, a-t-il ajouté.

Richard Mileham, responsable de la politique et de la planification du développement au sein du service de planification, a indiqué à l’auditoire que les plans de zone seraient élaborés sur une période de cinq ans, l’objectif étant d’en produire deux par an.

Cela a soulevé la question de savoir ce qui se passerait dans l’intervalle, et des appels pour que la Petite Caïmane soit placée en tête de la liste des plans de zone à élaborer. Un habitant a fait remarquer que la raison pour laquelle Little Cayman et Cayman Brac devraient être prioritaires est que ni l’une ni l’autre n’a de plan de développement existant pour offrir un minimum de protection.

M. Pandohie a déclaré que ce message serait transmis aux responsables politiques qui prennent les décisions.

Pas de zones, donc pas de processus de notification officiel

Un membre du public a demandé comment le développement de l’île serait supervisé pendant l’élaboration d’un plan, ce à quoi il a été répondu que le régime actuel resterait en place.

Mais sous ce régime, a fait remarquer un autre participant, les résidents ne sont pas informés des développements sur leur île, et ceux qui le sont fréquemment ne semblent pas recevoir les lettres de notification postale du Département de la planification à temps pour s’y opposer.

M. Pandohie a déclaré que sur le site web du Département de l’aménagement du territoire, il existe un lien qui permet de vérifier les demandes dont les propriétaires adjacents ont été informés, mais qu’il incombe à chacun de vérifier ce lien.

Il a souligné l’un des principaux problèmes liés au fait que les résidents de la Petite Caïmane sont informés des projets de développement à proximité. “Le problème qui se pose dans les îles sœurs est que le rayon de notification est lié aux zones. Nous n’avons pas de zones”, a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, la manière dont les gens sont notifiés est basée sur la “pratique standard” du Conseil de contrôle du développement, plutôt que sur un mécanisme législatif ou réglementaire.

M. Pandohie a déclaré qu’une fois qu’un plan aura été mis en place pour la Petite Caïmane, des règles pourront être formellement établies en ce qui concerne les dispositions relatives à la notification, plutôt que la poursuite de la “politique et des lignes directrices ouvertes” actuelles qui, selon lui, sont susceptibles d’être modifiées par les décideurs.

Prochaines réunions

Les prochaines réunions de PlanCayman se tiendront aux lieux et heures suivants :

Consultation publique virtuelle : Toutes les îles (sur la chaîne YouTube du gouvernement des îles Caïmans)

Date de la consultation : Jeudi 18 juillet

Heure : de 12 à 14 heures

Quartier Est : Centre civique William Allen McLaughlin

Date : jeudi 18 juillet Jeudi, 18 juillet

Heure : de 19 à 21 heures

Cayman Brac : Centre Aston Rutty

Date : jeudi 18 juillet Heure : de 19h00 à 21h00 Lundi 22 juillet

Heure : de 19 h à 21 h

Savannah : Église unie de Savannah

Date : lundi 22 juillet Jeudi, 25 juillet

Heure : de 19h00 à 21h00

North Side : Centre civique de North Side

Date : jeudi 25 juillet Lundi 29 juillet

Heure : de 19 h à 21 h

