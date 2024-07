Les îles Caïmans en alerte ouragan

Cayman Compass

Par Norma Connolly – 30 juin 2024

Mise à jour : 11h30, 1er juillet : Alors que les îles Caïmans se préparent aux conséquences potentielles de l’ouragan Beryl, la tempête de catégorie 4 “extrêmement dangereuse” a touché terre lundi matin sur l’île de Carriacou, à la Grenade.

Les îles Caïmans sont actuellement en état d’alerte à l’ouragan. Des alertes à l’ouragan sont en vigueur pour la Barbade, la Grenade, Tobago et Saint-Vincent-et-les-Grenadines, et la Jamaïque est actuellement placée sous surveillance d’ouragan.

Selon la mise à jour de 11 heures du National Hurricane Center des États-Unis, Beryl produisait “des vents catastrophiques et des ondes de tempête potentiellement mortelles pour les îles Grenadines, l’île de Carriacou et la Grenade”.

Les vents maximums soutenus étaient de 150 miles par heure, a noté le NHC.

La tempête se déplace vers l’ouest-nord-ouest à 20 mph.

Aux îles Caïmans, les épiceries et les quincailleries étaient bondées lundi matin, avec de très longues files d’attente pour les achats de dernière minute liés aux ouragans, suite à l’annonce dimanche soir que les îles étaient en alerte ouragan – ce qui signifie que les effets d’un ouragan devraient se faire sentir dans les 48 à 72 heures.

Collecte de sable

Dans le cadre de leurs préparatifs, les habitants se sont rendus en masse dans les quincailleries pour acheter des sacs de sable et aux points de collecte de sable lundi.

Le sable peut être collecté aux endroits suivants

Bobby Thompson Roundabout sur l’autoroute Linford Pierson, George Town

Centre civique d’East End

Caserne de pompiers de Frank Sound

Caserne de pompiers de West Bay

Anton Bodden Drive, Bodden Town

Terrains agricoles, Lower Valley

Jardins de Watering Place, Cayman Brac

Centre communautaire Lions, George Town

Poindexter Road, Prospect (en face de l’école primaire de Prospect)

Le gouvernement mettra également à disposition du contreplaqué, dont les détails devraient être communiqués plus tard dans la journée, a déclaré le Premier ministre Juliana O’Connor-Connolly dans un communiqué vidéo dimanche soir.

Entre-temps, la Water Authority – Cayman a prévenu qu’en fonction de la trajectoire et de la gravité prévues de Beryl, il pourrait être nécessaire d’interrompre le service d’approvisionnement en eau pour protéger le système de distribution. “Si cette mesure s’avère nécessaire, l’Autorité donnera un préavis aussi long que possible une fois que la décision aura été prise. Les clients doivent s’assurer qu’ils ont suffisamment d’eau en réserve pour la boisson et les autres usages”, a déclaré l’Autorité dans un communiqué publié lundi matin.

Cayman Airways renonce aux frais de changement

Cayman Airways a annoncé lundi qu’elle renonçait aux frais de changement pour les clients qui souhaitent modifier leurs plans de voyage en raison de l’ouragan Beryl.

Dans un communiqué publié lundi matin, le transporteur national a indiqué qu’il renonçait aux frais de modification applicables et à la différence de tarif pour un voyage à une date ultérieure pour les clients dont les réservations existantes remplissent les conditions suivantes :

Les billets doivent avoir été achetés le/avant le 29 juin 2024

Le voyage doit avoir été programmé entre le 2 et le 4 juillet 2024.

Les nouvelles dates de voyage doivent être réservées avant le 9 juillet 2024.

Les nouvelles dates de voyage doivent commencer avant le 9 juillet 2024 et se terminer avant le 18 juillet 2024 ou avant la date de retour initiale.

Tous les voyages doivent être réservés dans la cabine d’origine.

La compagnie aérienne a indiqué que les passagers souhaitant voyager à une date ultérieure seront exonérés des frais de modification, mais pas de la différence de tarif, à condition que :

les billets aient été achetés le/avant le 29 juin 2024

le voyage ait été programmé entre le 2 et le 4 juillet 2024

Les nouvelles dates de voyage doivent être réservées avant le 9 juillet 2024.

Contactez le service des réservations de Cayman Airways au 949-2311, ou votre agent de voyage, pour effectuer les changements.

La compagnie aérienne a indiqué que les clients résidant dans l’une de ses villes-portes internationales peuvent utiliser un numéro gratuit de cette liste :

ÉTATS-UNIS : 1-800-422-9626

Jamaïque : 866-759-1372

Honduras : 800-2791-9422

Panama : 800-0195

“Les clients qui ont déjà des billets pour voyager cette semaine sont également encouragés à s’assurer que leurs réservations sont mises à jour avec les coordonnées les plus récentes, y compris une adresse e-mail et un numéro de téléphone, afin qu’ils puissent être contactés par la compagnie aérienne si des ajustements d’horaires s’avéraient nécessaires”, a déclaré la compagnie aérienne.



Les îles Caïmans ont été placées en alerte cyclonique. – Image : Gouvernement des îles Caïmans

Selon un communiqué publié par le gouvernement dimanche soir, sur les conseils du directeur général du service météorologique national des îles Caïmans et du directeur de la gestion des risques des îles Caïmans, le vice-gouverneur par intérim Eric Bush, en tant que président par intérim du Conseil national de gestion des risques, a placé les îles Caïmans en état d’alerte cyclonique à partir de 20 h. Cette alerte signifie qu’un ouragan est en train de s’abattre sur les îles Caïmans.

Cette alerte signifie qu’un ouragan constitue une menace potentielle dans les 48 à 72 heures à venir.Le Centre national des ouragans des États-Unis, situé à Miami, a indiqué plus tôt dimanche que Beryl était devenu un ouragan de catégorie 4 “extrêmement dangereux”. La tempête devrait atteindre les îles du Vent dans le courant de la journée de dimanche ou lundi matin.

“Alors que nous sommes confrontés à l’impact potentiel de l’ouragan Beryl, il est impératif que notre communauté se prépare. J’invite tout le monde à prendre les mesures nécessaires et à se préparer à ce qui pourrait être le premier ouragan de la saison à toucher les îles Caïmans. Parlez à votre famille et à vos amis, élaborez ensemble un plan et restez informés”, a déclaré M. Bush dans un communiqué.

Dans sa déclaration, le gouvernement a invité les habitants à prendre l’alerte au sérieux et à se préparer en conséquence.

“Nous comprenons que la perspective d’un ouragan peut être déstabilisante, mais soyez assurés que nous nous engageons à fournir le soutien et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de nos résidents. Ensemble, nous pouvons faire face à la menace potentielle et en sortir plus forts”, indique le communiqué.

Dimanche en fin d’après-midi, le premier ministre Juliana O’Connor-Connolly a convoqué une réunion d’urgence du groupe parlementaire afin de se préparer à l’arrivée éventuelle de l’ouragan Beryl.



Le groupe parlementaire du gouvernement s’est réuni à 17 heures dimanche après-midi pour discuter des préparatifs en vue de l’arrivée de l’ouragan Beryl. – Photo de la réunion : Fourni

Selon un communiqué du gouvernement, cette réunion a porté sur la coordination des efforts à l’approche de la tempête.

“Alors que l’ouragan Beryl se fraye un chemin dans les Caraïbes orientales, la sécurité et le bien-être de nos résidents sont primordiaux. Nous surveillons activement la situation et prenons toutes les précautions nécessaires pour protéger nos communautés”, a déclaré le premier ministre dans le communiqué.

Elle a ajouté : “J’encourage vivement chacun à se tenir informé et à respecter les consignes de sécurité fournies par nos services d’urgence”.

Le National Hazard Management Executive se réunira lundi matin pour faire le point sur les efforts de préparation dans les trois îles.

Le communiqué du gouvernement indique qu’une mise à jour sera communiquée au public à l’issue de la réunion concernant les recommandations en matière de préparation, les mesures de sécurité publique et les prochaines étapes.

Le communiqué indique également que la gestion des risques, en partenariat avec les responsables gouvernementaux et les services d’urgence, prend des mesures globales pour assurer la sécurité et le rétablissement de tous les résidents. Des équipes d’intervention d’urgence sont prêtes à intervenir, des abris sont préparés et des ressources sont allouées pour gérer les impacts potentiels.

La coordination avec les services publics locaux et les prestataires de services est en cours, afin de minimiser les perturbations et d’accélérer les efforts de rétablissement après la tempête.

Un certain nombre d’épiceries et de quincailleries de Grand Cayman ont annoncé qu’elles ouvriraient lundi, jour férié pour la fête de la Constitution, afin de permettre aux habitants de s’approvisionner en fournitures pour faire face aux ouragans.

Principaux conseils de préparation

Restez informés : Consultez régulièrement les canaux officiels du gouvernement, tels que le National Weather Service, le Hazard Management, le gouvernement des îles Caïmans et les médias locaux pour obtenir les dernières mises à jour et instructions.

Kit d’urgence : Constituez une trousse d’urgence comprenant de l’eau, des aliments non périssables, des médicaments, des documents importants, des piles, des lampes de poche et d’autres articles essentiels.

Sécurisez vos biens : Rentrez les meubles d’extérieur, les décorations et les poubelles. Sécurisez les fenêtres et les portes avec des volets ou du contreplaqué.

Plan d’évacuation : Familiarisez-vous avec les itinéraires d’évacuation locaux et mettez en place un plan pour savoir où vous vous rendrez si un ordre d’évacuation est émis.

Communiquez : Restez en contact avec votre famille et vos amis. Informez-les de vos projets et assurez-vous que tous les membres de votre foyer connaissent le plan d’urgence.

Carburant et électricité : assurez-vous que vos véhicules ont fait le plein et que vous disposez de sources d’électricité de secours, comme des générateurs, si possible.

Téléchargez l’application NENS : Inscrivez-vous sur www.nens.gov.ky et téléchargez l’application pour recevoir des alertes.

Restez connecté : Pour obtenir des informations précises et opportunes, les résidents sont encouragés à rester en contact avec les canaux officiels suivants :

Centre d’appel du CNO : 949-6555

Services d’urgence : 911

Ligne d’assistance pour la santé mentale : 1-800-534-6463

Mises à jour météorologiques locales : www.weather.gov.ky

Hazard Management Cayman Islands : www.caymanprepared.gov.ky

De plus amples informations seront communiquées lundi à midi, a indiqué le gouvernement.

Voir la déclaration du premier ministre ici.

