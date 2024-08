Les îles Caïmans vont cartographier 80 % de leurs eaux côtières dans le cadre d’une mission inédite

Cayman compass

Une étude marine complète des eaux des îles Caïmans a débuté mardi, lançant un processus de six mois qui devrait éclairer l’élaboration des politiques, la recherche scientifique, les efforts de conservation et la planification des catastrophes.

Le gouvernement des îles Caïmans collabore avec la société américaine de cartographie des océans Saildrone, grâce à un financement de la London & Amsterdam Trust Company Limited, basée aux îles Caïmans, pour étudier 29 300 milles nautiques carrés et produire une carte à haute résolution des fonds marins des îles Caïmans.

Saildrone a qualifié ce projet de “première mission du genre” et d'”étape majeure dans la cartographie des océans”. La société utilisera un véhicule de surface sans équipage pour évaluer environ 80 % de la zone économique exclusive des îles Caïmans, c’est-à-dire la zone maritime sur laquelle les îles Caïmans ont des droits économiques exclusifs.

La zone étudiée comprendra les eaux côtières s’étendant de 25 mètres à 12 milles nautiques au large, y compris 12-Mile Bank, 60-Mile Bank, Pickle Bank, Lawfords Banks et Cayman Trough.

Cette carte de Saildrone montre les zones où la société prévoit d’utiliser son Saildrone Surveyor SD-3001 jusqu’au 19 août.

Saildrone a déclaré que les données cartographiques qu’il produira constitueront une condition préalable à l’exploration, à l’exploitation et à la conservation des ressources naturelles des îles Caïmans situées au large des côtes.

“La mission fournira des données bathymétriques détaillées et précises pour les îles Caïmans, contribuant à une compréhension globale de la topographie des fonds marins dans la région”, a écrit Saildrone dans un communiqué de presse.

“Les données recueillies permettront non seulement d’améliorer la navigation maritime et la cartographie, mais aussi de soutenir la recherche scientifique, les efforts de conservation de l’environnement et la gestion des ressources marines dans les îles Caïmans.

Les données bathymétriques complètes, qui mesurent la profondeur des eaux côtières, seront partagées avec l’Office hydrographique du Royaume-Uni et incluses dans les cartes marines, a indiqué le gouvernement dans un communiqué de presse. Les données appartiendront au gouvernement des îles Caïmans et informeront des entités telles que le ministère de l’administration du district et des terres, le ministère du contrôle des frontières, le département des terres et de l’arpentage, la garde côtière des îles Caïmans et les autorités portuaires et maritimes des îles Caïmans.

“Nos eaux ont une grande valeur pour nous, pour une myriade de raisons allant des loisirs à l’économie”, a déclaré le premier ministre Juliana O’Connor-Connolly dans un communiqué de presse.

“Cette évaluation permettra à notre gouvernement de prendre des décisions fondées sur des données qui renforceront nos politiques et nos législations en ce qui concerne notre infrastructure maritime”.

Le véhicule de surface sans équipage de 20 mètres de Saildrone, le Saildrone Surveyor SD-3001, utilise “des échosondeurs multifaisceaux et des capteurs métocéaniques pour la cartographie des océans et la surveillance des écosystèmes, ainsi que des radars, des caméras et un apprentissage automatique avancé”, a déclaré l’entreprise.

La cartographie des océans devrait permettre de modéliser les ondes de tempête et d’améliorer la résilience aux catastrophes. Au cours de la période d’étude, Saildrone a déclaré qu’elle informerait les plaisanciers lorsqu’elle opérera près du rivage et dans les zones de pêche populaires.

