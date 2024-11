Les incendies liés aux batteries lithium-ion Se multiplient.

Les incendies liés aux batteries lithium-ion, omniprésentes dans notre quotidien (véhicules électriques, smartphones, etc.), se multiplient, devenant un véritable cauchemar pour les pompiers. Bien que la probabilité d’un emballement thermique (responsable de ces incendies) soit faible, il peut être déclenché par un choc, une surcharge ou un défaut de fabrication. Une fois amorcé, l’incendie devient difficile à maîtriser et peut menacer l’environnement immédiat.

En dix ans, les incidents liés à ces batteries ont augmenté de 150 %, notamment dans les centres de recyclage, où 60 % des cas se produisent. Les batteries en fin de vie, souvent mal triées et dégradées, présentent un risque accru d'incendie. De petites erreurs, comme le mauvais tri d'une carte musicale à pile, peuvent provoquer de graves incendies. Les conséquences peuvent être particulièrement graves dans des espaces confinés, comme les parkings souterrains, où la propagation du feu est plus dangereuse. La gestion des batteries lithium-ion en fin de vie reste donc un défi majeur.

En dix ans, les incidents liés à ces batteries ont augmenté de 150 %, notamment dans les centres de recyclage, où 60 % des cas se produisent. Les batteries en fin de vie, souvent mal triées et dégradées, présentent un risque accru d’incendie. De petites erreurs, comme le mauvais tri d’une carte musicale à pile, peuvent provoquer de graves incendies. Les conséquences peuvent être particulièrement graves dans des espaces confinés, comme les parkings souterrains, où la propagation du feu est plus dangereuse. La gestion des batteries lithium-ion en fin de vie reste donc un défi majeur.

