Les réunions publiques sur le plan de développement reprennent après la suspension de Beryl

Par Reshma Ragoonath – 14 juillet 2024

Les consultations publiques sur le plan de développement proposé pour les îles devraient reprendre cette semaine, après une suspension temporaire due au passage de l’ouragan Beryl.

Une déclaration de planification actualisée, qui constituera la base du nouveau plan connu sous le nom de PlanCayman, est actuellement ouverte à la consultation publique. Plusieurs réunions sont prévues à Grand Cayman et dans les îles sœurs.

Ces réunions avaient été reportées en raison du passage de l’ouragan Beryl les 3 et 4 juillet.

La date limite de soumission des commentaires sur le projet de document a également été prolongée jusqu’au 6 août 2024, selon un communiqué du ministère de la planification publié ce week-end.

Le ministère de la planification a indiqué que les consultations restantes pour la déclaration de planification, la première étape du processus de consultation de PlanCayman, reprendront à Little Cayman le 15 juillet au Little Cayman Beach Resort de 19h à 21h.

Des sessions en personne sont prévues pour East End, Cayman Brac, Savannah/Newlands et North Side, ainsi qu’une session virtuelle.

Le ministère a déclaré que ces réunions “sont essentielles pour recueillir les réactions qui façonneront les politiques et stratégies futures des îles Caïmans”.

Le plan de développement proposé pour les îles est en cours d’élaboration depuis plusieurs années.

La couverture du projet de déclaration de planification du plan de développement des îles Caïmans.

Le plan de développement national existant a été élaboré en 1997 et il est largement reconnu comme étant dépassé, compte tenu de l’augmentation de la population, du développement et du nombre de touristes depuis lors.

Le nouveau projet de plan, élaboré par l’Autorité centrale de planification, le Conseil de contrôle du développement qui supervise les îles Sœurs, et le ministère et le département de la planification, est un document de 30 pages qui décrit les zones de planification et les zones de superposition, ainsi que d’autres considérations, telles que la subdivision des terres, le transport et l’infrastructure.

“Nous invitons tous les habitants de Grand Cayman, Cayman Brac et Little Cayman à participer à ces discussions essentielles. Vos idées et vos commentaires sont essentiels pour affiner la déclaration de planification de PlanCayman afin de soutenir efficacement le développement durable sur nos îles”, indique le communiqué du ministère.

Pour plus d’informations, voir https://www.plancayman.ky.

