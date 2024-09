Les skateurs construisent leurs propres parcs

Cayman Compass

Par Seaford Russell Jr –

Bien que la fermeture du Black Pearl Skate Park ait été accueillie avec déception, Philipp Richter, passionné de skateboard, a déclaré que “ce n’est pas la fin” pour ce sport sur l’île.

Le skate park, qui a fermé ses portes fin août après 19 ans d’existence, était l’une des plus grandes installations de ce type dans le monde et s’adressait à de nombreux membres de la communauté, notamment à des jeunes à risque.

Richter, membre du groupe de skateboard Antilles Crew, a expliqué au Compass que la fermeture du parc est une pilule difficile à avaler, mais qu’elle n’empêche pas les passionnés de skate et de figures en trottinette et en BMX de se rendre dans d’autres endroits de la communauté pour continuer à pratiquer leur hobby.

“Nous nous rendons en ville le week-end, sur les parkings que nous visitons, et nous nous contentons de faire du skate”, explique Richter. “Nous avons un petit skate park à Mariners Cove que nous avons construit, et notre objectif est de l’améliorer puisque nous n’avons plus le Black Pearl.

Il a fait remarquer que ceux qui utilisent le spot de Mariners Cove, décoré de graffitis, ont dépensé leur propre argent pour construire des rampes afin de maintenir leur hobby en vie.



Le Black Pearl Skate Park a officiellement fermé ses portes. – Photo : Taneos Ramsay

“Mariners est ce que nous appelons un skate park bricolé”, explique-t-il. “Si vous voulez une rampe, vous devez aller chercher les cadres, le béton, le remblai, tout ce dont vous avez besoin pour construire. On peut dire que c’est un travail d’amour. C’est un investissement.”

En dehors du site de Mariners Cove, M. Richter explique que lui et son équipe s’amusent à faire de l’acrobatie sur plusieurs parkings de George Town, parfois aux premières heures du matin, lorsque les rues sont calmes.

“Les jours fériés, peut-être un samedi ou un dimanche soir, nous allons faire du skate en ville, et nous sommes des gens respectueux. Nous n’allons pas endommager des biens et faire des bêtises”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils ont patiné dans toutes sortes d’endroits à 2 heures du matin et que “les flics sont passés devant nous parce que nous sommes très attentifs”.

L’un de leurs lieux de prédilection est le parking de A. L. Thompson. Il se souvient d’une fois où le propriétaire de la quincaillerie était dans les parages pendant qu’ils patinaient.

Je me souviens qu’une zone [du parking d’A. L. Thompson] était en train d’être asphaltée et qu’un de nos amis faisait l’idiot et patinait là-bas ; par coïncidence, [A. L. Thompson] passait en voiture et a appelé la sécurité en disant : “Dites-leur que ça ne me dérange pas qu’ils patinent sur mon parking, mais qu’ils ne patinent pas là où je suis en train de faire refaire le sol”. Je me souviens avoir pensé que c’était plutôt cool. J’ai beaucoup de respect pour la famille Thompson”.

Pas de place pour les jeunes

Si les patineurs plus âgés ont plus d’options, M. Richter admet que les rues de minuit ne sont pas un endroit pour les enfants et que les structures de Mariners Cove ne sont pas adaptées aux débutants.

“Si vous faites partie de la jeune génération, que vous n’avez pas d’équipe et que vous débutez, je ne vous recommanderais pas Mariners”, explique Richter. “Cela peut parfois être intimidant et la question est de savoir où ils vont aller.

“C’est triste à dire, mais nous risquons de perdre la prochaine génération qui vient de commencer.

Nombreux sont ceux qui ont exprimé leurs inquiétudes à la suite de la fermeture du Black Pearl SKate Park, certains notant que Cayman a perdu un outil important dans la lutte pour changer la vie des jeunes à risque.

D’une manière générale, M. Richter fait remarquer que les parents n’autorisent tout simplement pas leurs enfants à patiner sur les routes, et ce à juste titre.

“Le parc avait du sens ; il y avait un superviseur sur place avec une trousse de premiers soins au cas où vous vous blesseriez”, a-t-il déclaré. “Vous avez plus de soutien dans ce parc que dans la rue – dans la rue, c’est vraiment vous qui décidez”.

Une proposition de changement

Selon M. Richter, bien que le gouvernement soit désormais propriétaire du terrain où se trouve le Mariners, il ne devrait pas y mettre ses priorités s’il décidait de s’attaquer à la fermeture du skate-park.

“À mon avis, il y a d’autres choses à faire et ce que je dirais, c’est que si – un grand si – le gouvernement regarde la chute du skate park et prévoit de faire quelque chose d’important d’une manière ou d’une autre … simplement mettre quelques rampes là où se trouvent les parcs existants”.

Selon lui, l’un des problèmes du Black Pearl Skate Park est qu’il n’est pas pratique pour ceux qui vivent dans des quartiers éloignés.

“Lorsque vous avez plus de 18 ans et que vous pouvez conduire, c’est beaucoup moins cher pour vous, mais si vous êtes un enfant et que vos parents doivent vous acheter un scooter, puis vous conduire au skate park, puis payer les frais de location, et disons que vous vivez à Savannah, Bodden Town, c’est un long trajet.

Les îles Caïmans comptent plus de 15 parcs, dont certains sont équipés de bacs à sable, de balançoires et de toboggans, mais M. Richter estime qu’il est temps d’ajouter d’autres éléments aux aires de jeux.

“Je veux dire qu’il y a des balançoires et tout le reste, c’est très bien pour les enfants, mais qu’en est-il d’un enfant de 12 ans qui a un vélo ?”S’il y avait des rampes d’accès dans les mêmes parcs pour les accueillir, je dirais que vous rendez service.

