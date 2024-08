Les touristes qui escaladent la Grande Muraille peuvent désormais se faire livrer des plats à emporter par drone

Les touristes affamés qui randonnent sur la Grande Muraille de Chine peuvent désormais se faire livrer leur déjeuner par avion.

Le géant chinois de la livraison de nourriture Meituan affirme que son nouveau service de drone, annoncé la semaine dernière, apportera de la nourriture, des boissons et d’autres biens tels que des fournitures médicales aux clients dans une section éloignée de l’ancien monument à la périphérie de Pékin.

Il s’agit du premier service de livraison par drone de la capitale, qui s’ajoute à une activité de livraison par drone en pleine croissance dans toute la Chine, pays qui est le plus grand fabricant et exportateur mondial de drones civils destinés aux particuliers. Cette industrie a apporté des avantages aux habitants des villes et des zones rurales difficiles d’accès.

L’itinéraire du drone de la Grande Muraille s’étend du toit d’un hôtel voisin jusqu’à une tour de guet dans l’extension sud de Badaling, la section la plus populaire des immenses fortifications qui serpentent à travers le nord de la Chine.

Inaugurée l’année dernière, l’extension, qui a conservé l’état de ruine des remparts de la muraille, connaît généralement des températures estivales étouffantes et ne dispose d’aucune installation commerciale.

C’est là que les drones peuvent aider, selon Yan Yan, directeur des affaires publiques de l’activité drones de Meituan.

« Grâce aux drones, nous pouvons effectuer des trajets de 50 minutes à pied en cinq minutes et livrer des articles de secours et des fournitures d’urgence aux visiteurs », a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision publique CCTV.

Selon Meituan, les drones peuvent voler dans des conditions de vent et de pluie modérées et transporter jusqu’à 2,3 kilogrammes (environ 5 livres) par voyage.

Le prix de livraison par drone est de seulement 4 yuans (56 cents), soit le même que pour les livraisons classiques à Meituan, a rapporté le quotidien d’État Beijing Youth Daily. Le service prendra les commandes de 10 heures à 16 heures, après quoi les drones seront chargés de transporter les déchets vers les stations de recyclage, a précisé le journal.

Mais les drones ont toujours besoin de l’aide humaine.

Une fois la commande reçue, un employé de Meituan la récupère dans un magasin voisin et l’amène sur le toit de l’hôtel, où elle est pesée et emballée. Un opérateur attache ensuite le colis au drone, qui vole en pilotage automatique jusqu’à la tour de guet, où un autre employé attend de le recevoir.

Les utilisateurs de l’application peuvent ensuite récupérer leur colis auprès du travailleur de la tour de guet.

Les services de livraison par drone se sont développés rapidement en Chine ces dernières années.

En 2016, le géant du commerce électronique JD a lancé le premier essai de drones pour les livraisons dans les zones rurales. En plus de stimuler la logistique rurale, les drones sont également de plus en plus utilisés pour apporter rapidement des plats à emporter aux habitants des métropoles chinoises.

Meituan a réalisé sa première livraison par drone dans le pôle technologique du sud de Shenzhen en 2021. Elle exploite désormais plus de 30 itinéraires de drones dans plusieurs villes, qui ont traité plus de 300 000 commandes, y compris dans le centre financier de Shanghai

