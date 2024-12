Les victoires du tourisme dans les Caraïbes 2025

Caribbean Journal Staff

En 2023, plus de 32 millions de personnes ont visité les Caraïbes, et ce chiffre devrait être dépassé d’ici la fin de cette année. En d’autres termes, les Caraïbes n’ont jamais été aussi populaires, affirmant leur position comme la principale destination mondiale pour les amateurs de soleil, mais aussi, selon nous, comme l’une des destinations les plus complexes, diverses et vibrantes de la planète. Nous travaillons dur pour mettre en lumière la richesse et l’unicité des Caraïbes à travers plus de 30 destinations différentes.

Avec les Prix du Voyage dans les Caraïbes, qui en sont à leur 11ᵉ édition annuelle, nous célébrons l’excellence du tourisme caribéen dans 36 catégories différentes, allant de la Destination caribéenne de l’année au meilleur chef de la région, en passant par le principal cadre du tourisme. Ces prix sont décernés par les experts du voyage dans les Caraïbes du Caribbean Journal, une équipe éditoriale cumulant près d’un siècle d’expérience à explorer la région et à s’immerger dans ses cultures diverses.



Destination de l’année : Les Bahamas

Après une année record en 2023, les Bahamas ont renforcé leur position de leader du tourisme caribéen avec une augmentation continue des arrivées aériennes et maritimes, un pipeline hôtelier en plein essor et un engagement envers la durabilité.



Hôtel caribéen de l’année : British Colonial Nassau

Après une rénovation de 100 millions de dollars pour célébrer son 100ᵉ anniversaire, cet hôtel classique de Nassau est un symbole de la renaissance du centre-ville.



Petit hôtel caribéen de l’année : Blancaneaux Lodge, Belize

Ce refuge en pleine jungle, anciennement propriété privée de Francis Ford Coppola, offre un luxe intime au cœur de la forêt de Belize.



Nouveau complexe hôtelier de l’année : Six Senses La Sagesse, Grenade

Situé sur la plage de La Sagesse, ce complexe de 71 chambres redéfinit le luxe durable dans les Caraïbes.



Resort tout compris de l’année : Galley Bay, Antigua

Alliant beauté naturelle et luxe moderne, ce complexe représente l’essence des “all-inclusive” de luxe.

Petit complexe tout compris de l’année : Keyonna Beach, Antigua

Ce charmant complexe tout compris des Caraïbes, surnommé “barefoot” (pieds nus), incarne l’essence même de ce que l’on aime dans les petits resorts tout compris : une ambiance boutique associée à la commodité du concept tout inclus. À Keyonna, vous pouvez savourer une cuisine locale dans un cadre magnifique, combinant des cottages avec piscines privées, des lits balinais les pieds dans le sable, et un engagement à offrir une expérience véritablement antiguan.



Nouveau all inclusive compris de l’année : Almare, a Luxury Collection Resort, Isla Mujeres

Depuis cinq ans, Marriott investit intensément dans le secteur des tout compris, ajoutant des propriétés à travers la région Caraïbes-Mexique. Cependant, son nouveau resort de la Luxury Collection sur la charmante île d’Isla Mujeres, au large de Cancún, est peut-être son joyau actuel. Avec 105 chambres en bord de mer et un spa exceptionnel, Almare, ouvert cet automne, s’impose déjà comme une destination incontournable parmi les tout compris de la région.



Ministre du tourisme des Caraïbes de l’année : Chester Cooper, Bahamas

Alors que la plupart des ministres du tourisme se concentrent sur une seule île, Chester Cooper en gère 16. Aux Bahamas, il a supervisé une renaissance post-pandémique du tourisme, marquée par un développement soutenu des hôtels, une croissance rapide des vols, une industrie de croisière prospère et des rénovations d’aéroports à travers le pays. Tout cela, en mettant en avant la durabilité comme priorité pour l’avenir.

Cayman Islands Director of Tourism Mrs. Rosa Harris

Directeur du tourisme des Caraïbes de l’année : Rosa Harris, Îles Caïmans

Comment équilibrer luxe et authenticité, développement et identité ? Rosa Harris gère avec brio cette délicate tâche en dirigeant l’une des destinations de luxe les plus prisées des Caraïbes. Elle a cultivé une nouvelle connectivité aérienne, supervisé la réouverture post-pandémique et encouragé un développement hôtelier durable tout en préservant le charme unique des Îles Caïmans.

Office de tourisme des Caraïbes de l’année : Antigua et Barbuda Tourism Authority

Au cours de la dernière décennie, Antigua-et-Barbuda est passée d’un secret bien gardé à l’une des destinations les plus prisées des Caraïbes. Ce succès est attribué aux efforts de l’Office de tourisme, dirigé par son PDG Colin C. James, qui continue de proposer une approche proactive, innovante et créative.

Hôtelier des Caraïbes de l’année : Martein van Wagenberg, Rosewood Le Guanahani St. Barth

Dans le marché ultra-compétitif et exigeant de Saint-Barth, Martein van Wagenberg est un pilier de l’hospitalité. À la tête du célèbre Rosewood Le Guanahani, il a su maintenir des normes d’excellence et créer une ambiance unique, même après la transition post-pandémique vers la marque Rosewood.

Jakes Hotel in Jamaica.

Hôtel durable des Caraïbes de l’année : Jakes, Jamaïque

À Treasure Beach, Jakes se distingue par sa philosophie axée sur la communauté et la durabilité. Ce petit hôtel boutique applique des pratiques écologiques telles que le chauffage solaire de l’eau, des piscines sans produits chimiques et le soutien à l’agriculture et à la pêche locales.

Resort bien-être des Caraïbes de l’année : Kokomo Botanical Resort, Turks and Caicos

Situé dans un jardin tropical à Providenciales, ce resort boutique offre une approche holistique du bien-être. De son spa balinais à sa cuisine élaborée, Kokomo est un havre de paix idéal pour retrouver son équilibre.



Resort culinaire des Caraïbes de l’année : Casa de Campo, République Dominicaine

Casa de Campo, à La Romana, est bien plus qu’un simple complexe touristique. Avec des restaurants offrant une variété de cuisines (dominicaine, mexicaine, italienne, etc.), et un récent festival gastronomique, ce resort est une destination incontournable pour les amateurs de gastronomie dans les Caraïbes.

<strong>Destination culinaire de l’année : St. Croix, USVI</strong>

Grâce à ses restaurants exceptionnels comme Savant et Too Chez, St. Croix s’est imposée comme une destination incontournable pour les gastronomes.



Resort de Golf de l’Année : Aurora Anguilla

Aurora Anguilla offre l’un des plus beaux parcours de golf des Caraïbes : le parcours international conçu par Greg Norman, ainsi qu’un magnifique parcours court appelé Avalon Links. Avec des installations d’entraînement exceptionnelles et une académie de golf, ce resort est devenu l’une des meilleures destinations golfiques de l’hémisphère.

Resort de Plongée de l’Année : Buddy Dive, Bonaire

Buddy Dive est un modèle de resort axé sur la plongée et la conservation. Avec son système unique de remplissage de bouteilles en drive-through et ses initiatives de restauration des récifs coralliens, ce resort est idéal pour les plongeurs et les non-plongeurs souhaitant explorer la vie marine de Bonaire.

Destination Innovante de l’Année : Belize

Belize allie habilement deux mondes : les jungles et forêts tropicales d’un côté, et les plages et récifs de l’autre. Cette destination propose une expérience unifiée et accessible, tout en restant à la pointe de l’innovation numérique, comme avec son portail d’arrivée numérique récemment lancé.

Destination Culinaire de l’Année : St. Croix, Îles Vierges Américaines

St. Croix est une perle culinaire, avec des restaurants de classe mondiale à Christiansted et au-delà. Parmi les favoris figurent Savant, Too Chez et le bar tiki Breakers Roar, qui font de cette île un paradis pour les gourmands et les amateurs de bonne cuisine.



Destination de Croisière de l’Année : St. Kitts

Avec son port bien conçu, Port Zante, et une multitude d’activités sur l’île, St. Kitts est un arrêt incontournable pour les croisiéristes. Les attractions comprennent son chemin de fer panoramique emblématique, les plages de Cockleshell Bay, et de nombreux bars de plage animés.



Destination Durable de l’Année : Grenade

Grenade met la durabilité au cœur de son identité, de ses fermes biologiques qui approvisionnent les hôtels aux initiatives de volontourisme. Chaque expérience sur cette île vise à établir des connexions authentiques et durables.

Destination Culturelle de l’Année : Curaçao

Avec sa capitale Willemstad, Curaçao est un joyau culturel des Caraïbes. Entre les galeries d’art, la musique live et une histoire riche, l’île offre une immersion totale dans une culture unique, dynamique et vibrante.

Destination Expérientielle de l’Année : Nassau et Paradise Island, Bahamas

Nassau et Paradise Island offrent des expériences immersives, de leur centre historique transformé et leurs galeries d’art aux restaurants de rue et aux spectacles de musique live. Cette destination est idéale pour les voyageurs en quête d’authenticité et de découvertes locales.

The Queen’s Staircase in Nassau.

Destination Aventure de l’Année : St. Kitts

St. Kitts offre des activités variées pour les amateurs d’aventure, comme la randonnée, les sports nautiques, l’exploration de volcans et l’équitation. L’île reste un trésor méconnu pour les voyageurs en quête de sensations fortes.

Destination Événementielle de l’Année : Îles Vierges Américaines

Avec la réouverture du complexe Frenchman’s Reef, les Îles Vierges Américaines sont redevenues une destination phare pour les événements, grâce à leur accès aérien facile et leurs infrastructures hôtelières adaptées aux besoins des organisateurs.

Destination Luxe de l’Année : Îles Turks et Caicos

Avec ses resorts de luxe emblématiques comme The Shore Club et Parrot Cay, les Turks et Caicos s’imposent comme une destination phare pour les voyageurs haut de gamme, notamment grâce à la montée des resorts résidentiels combinant villas spacieuses et service hôtelier.



Destination Mariage de l’Année : Aruba

Aruba s’est imposée comme une destination de mariage idéale grâce à la simplicité d’organisation, des cérémonies en bord de mer et un large choix de complexes adaptés aux besoins des futurs mariés et de leurs invités.

Destination Lune de Miel de l’Année : Antigua et Barbuda

Avec ses 365 plages et ses resorts tout inclus réservés aux adultes, Antigua et Barbuda est une destination parfaite pour les couples en lune de miel, offrant intimité, romantisme et paysages immaculés.

Destination Plage de l’Année : Saint-Martin (Côté français)

Les plages de Saint-Martin, comme Friar’s Bay, Baie Rouge et Orient Bay, offrent des paysages variés, du calme des plages isolées à l’effervescence des plages animées. Une véritable destination paradisiaque pour les amateurs de plages.



Destination Nautique de l’Année : Îles Vierges Américaines

Les Îles Vierges Américaines sont un paradis pour les plaisanciers, avec leurs eaux sûres et faciles à naviguer, des îles accessibles comme St. John et Buck Island, et la proximité des Îles Vierges Britanniques.

Aéroport de l’Année : Aéroport Princess Juliana, Saint-Martin

Après des années de rénovations, l’aéroport Princess Juliana, avec son terminal d’arrivée modernisé, est désormais un hub aérien moderne et agréable pour les voyageurs des Caraïbes.



Compagnie de Villas de l’Année : Wimco St Barth Properties

Wimco est la référence en matière de location de villas à Saint-Barth, offrant un service de conciergerie haut de gamme pour répondre à tous les besoins des clients, du dîner aux courses alimentaires spécialisées.

Compagnie Aérienne de l’Année : Cape Air

Cape Air continue de connecter les îles les plus petites et reculées des Caraïbes depuis San Juan, avec des vols récemment ajoutés vers des destinations comme St. Kitts et Anguilla.

Resort Résidentiel de l’Année : Secret Bay, Dominique

Secret Bay combine luxe et espace avec ses villas résidentielles, répondant aux attentes des voyageurs en quête de confort, d’intimité et d’exclusivité.



Restaurant de l’Année : Graycliff, Bahamas

Graycliff, à Nassau, offre une expérience culinaire unique dans un cadre historique, avec un service exceptionnel et une gastronomie inégalée.



Chef de l’Année : David Benjamin, St. Thomas

Surnommé “Benji”, David Benjamin, du restaurant Blue Eleven, propose une cuisine caribéenne moderne et raffinée, affirmant son talent exceptionnel.

Bar de l’Année : La Part des Anges, Saint-Martin

Ce bar intime à Grand Case est un sanctuaire du rhum avec une vaste sélection de crus rares et une ambiance unique, parfait pour les amateurs de rhum.

