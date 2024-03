L’honorable Kozier Frederick fait état des solutions proposées à l’UNEA-6

Dominica News Online –

Le ministre de l’Environnement, de la Modernisation rurale, de l’Amélioration de la condition des Kalinago et de l’Autonomisation des circonscriptions, Kozier Frederick, a annoncé que l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (UNEA-6), qui s’est tenue récemment au siège du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) à Nairobi, au Kenya, a mis en exergue un certain nombre de résolutions et de décisions sur les questions d’environnement.

Il a fait cette annonce lors d’une conférence de presse qui s’est tenue vendredi dans la salle de conférence de la division des forêts et de la faune.

L’UNEA-6 s’est déroulée du 26 février au 1er mars 2024.

La session s’est concentrée sur la manière dont le multilatéralisme peut aider à lutter contre la triple crise planétaire du changement climatique, de la perte de la nature et de la biodiversité, et de la pollution et des déchets.

En tant que principal organe décisionnel mondial en matière d’environnement, l’UNEA vise à rétablir l’harmonie entre l’humanité et la nature, en améliorant la vie des personnes les plus vulnérables de la planète.

“Le résultat de la 6e session de l’assemblée générale des Nations unies comprend un certain nombre de résolutions et de décisions sur diverses questions environnementales”, a déclaré M. Frederick. “Nous parlons de questions telles que la biodiversité, la pollution, le changement climatique et la consommation et la production durables.

Selon M. Frederick, ces résultats reflètent généralement les accords conclus par les États membres sur les mesures à prendre pour relever les défis environnementaux mondiaux.

Il a souligné que certains des principaux résultats de la conférence étaient des discussions sur l’adoption de résolutions et d’orientations politiques.

“L’assemblée a fourni des orientations politiques aux États membres pour relever les nouveaux défis environnementaux, en particulier dans le cadre de la réalisation de nos objectifs de développement durable (ODD) d’ici à 2030”, a-t-il expliqué.

En outre, M. Frederick a déclaré que divers gouvernements, organisations internationales et autres parties prenantes présentes à la conférence avaient pris des engagements et des promesses.

“Les promesses ont été faites sur des actions spécifiques pour lutter contre le changement climatique, la gestion des déchets [et] toutes ces questions qui nous affectent”, a-t-il révélé. “Nous avons également pu lancer un certain nombre d’initiatives et de programmes.

Frederick a ajouté que dans le cadre de l’UNEA-6, un certain nombre de rapports ont été examinés, “et nous avons étudié un certain nombre d’évaluations qui ont été présentées sur l’état de l’environnement”.

Ces évaluations comprennent des conclusions scientifiques ainsi qu’un certain nombre de recommandations positives sur les mesures à prendre par les différents pays.

Par ailleurs, M. Frederick a déclaré que la Dominique avait pour objectif de devenir le premier pays résistant au changement climatique, “parce que nous sommes vulnérables à l’impact du changement climatique”.

“En donnant la priorité à la résilience, le gouvernement cherche à s’adapter et à atténuer les effets du changement climatique, ce qui garantira la sécurité et la durabilité de nos citoyens, mais aussi de nos infrastructures”, a-t-il fait remarquer.

L’AUE-6 a été précédée d’une réunion du Comité des représentants permanents à composition non limitée qui s’est tenue du 19 au 23 février 2024 et qui a permis de jeter les bases de l’Assemblée.