M. Chastanet dévoile les plans d’un groupe d’opposition régional

Saint Lucia Times

Lundi soir, le chef de l’opposition de Sainte-Lucie, Allen Chastanet, a fait part de son intention de former un groupe composé de dirigeants de l’opposition des Caraïbes.

M. Chastanet s’est exprimé lors d’une réunion publique sur la lutte contre la criminalité à Trinité-et-Tobago.

Le chef de l’opposition de la République des îles jumelles, Kamla Persad-Bissessar, que M. Chastanet a qualifiée de visionnaire, a organisé l’événement.

“Elle est tellement visionnaire que nous avons tenu un discours ce soir, et que nous allons maintenant porter cette voix dans la région et former un groupe collectif de leaders de l’opposition”, a-t-il déclaré lors de la réunion publique.

L’ancien Premier ministre de Sainte-Lucie a indiqué que le groupe proposé veillerait à ce que la Banque de développement des Caraïbes, la Banque mondiale et la Communauté des Caraïbes (CARICOM) entendent la voix des dirigeants de l’opposition.

“Nous ne serons plus privés de la possibilité de représenter tous ceux qui n’ont pas voté pour le gouvernement et de faire en sorte que cette voix soit écoutée et qu’elle ait sa place à la table des négociations”, a déclaré le député de Micoud Sud.

Le chef de l’opposition de T&T a pour sa part confirmé les remarques de M. Chastanet concernant une collaboration plus étroite entre les chefs de l’opposition régionale.

Mme Persad-Bissessar a déclaré à l’auditoire que pendant le peu de temps qu’elle a passé avec son homologue de Sainte-Lucie avant la réunion publique, ils ont discuté d’une collaboration plus étroite entre les dirigeants de l’opposition de la région afin d’améliorer la sécurité et la sûreté dans l’ensemble de la CARICOM.

“Je tiens à vous remercier pour cette suggestion, Monsieur l’ancien Premier ministre Chastanet”, a déclaré Mme Persad-Bissessar.

“En effet, nous avons un long chemin à parcourir ensemble alors que nous travaillons ensemble pour améliorer la situation dans nos pays”, a-t-elle fait remarquer.