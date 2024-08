MANAGEMENT. Les enseignements du sport de compétition pour trouver du plaisir au travail

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont libéré la parole sur l’importance du plaisir dans la compétition sportive à très haut niveau. Si l’importance du mental était déjà reconnue, on réalise désormais que la clé de la performance ne tient pas uniquement dans la volonté acharnée de gagner ou de se surpasser. C’est plutôt dans la capacité à savourer l’expérience de la compétition que les athlètes trouvent leur véritable moteur.

Les témoignages sont multiples chez les plus grands champions. “Vous faites du sport pour gagner, pour rendre les gens heureux et pour prendre du plaisir“, déclarait Earvin “Magic” Johnson, star de la NBA, en 2016 (« Devenir champion: La psychologie au service de la performance », de Cédric Quignon-Fleuret, Solar).

Plus récemment, Félix Lebrun, double médaille de bronze en tennis de table aux JO 2024, affirmait : « On a beaucoup plus de plaisir que de pression. Il faut essayer de faire le maximum, même si on sent qu’on joue moins bien, qu’on est fatigué. On essaie de se dire qu’on a de la chance de voyager et de faire ce qu’on aime le plus : jouer au “ping” ». De son côté, Kilian Jornet, 25 ans, athlète catalan spécialisé dans le trail et les courses extrêmes répond, quand on lui demande le secret de ses performances : « Il faut se faire plaisir dans ce qu’on fait. Si on ne trouve pas de bonheur à faire une course ou à s’entraîner ou à se lancer des défis, pour moi ça ne vaut pas vraiment le coup ».

Enfin, le quintuple médaillé d’or en natation, Léon Marchand, explique ses performances par une attitude complètement différente vis-à-vis de la performance : « J’avais beaucoup d’attente, et cela entraînait la peur de ne pas y arriver. Je perdais beaucoup d’énergie. Désormais, c’est de mieux en mieux. J’aborde les compétitions beaucoup plus facilement. En arrivant au bord du bassin, je sais que j’ai bien travaillé et que je dois juste prendre du plaisir. Cela m’a fait beaucoup de bien. »

A entendre ces grands champions, prendre du plaisir lors de leurs compétitions est un levier de leurs performances. Et en cas de contre-performance, c’est une façon aussi de garder un bon souvenir du moment vécu.

Le plaisir semble donc être une composante importante de la vie du sportif de haut niveau, et s’il peut être contributif de ses performances, il est certainement intéressant de décrypter le mécanisme à l’œuvre pour chercher à le transposer au monde du travail. L’hypothèse serait que prendre du plaisir au travail permettrait d’augmenter l’engagement des collaborateurs et donc leur performance. Qu’en est-il ?

Bien être et plaisir au travail

En management, on retrouve de très nombreuses recherches et écrits sur le « bonheur » et le bien-être au travail, mais beaucoup moins sur le plaisir.

Le premier constat est que ces trois concepts (plaisir, bien être et bonheur) font partie de la même bulle sémantique. Néanmoins, ils décrivent chacun des dispositions bien spécifiques.

Le bien-être au travail, notion de plus en plus présente dans le discours managérial, se réfère à un état transitoire. Il englobe la santé physique, mentale et psychique des employés, mais sa nature éphémère le rend difficile à maintenir sur le long terme (« Comment améliorer le bien-être psychologique au travail? », de Véronique Dagenais-Desmarais et Catherine Privé, Gestion, 2010).

», de Véronique Dagenais-Desmarais et Catherine Privé, Gestion, 2010). Le « bonheur » au travail décrit une situation plus durable, une forme d’apaisement, un sentiment de joie, joie d’avoir une vie, notamment professionnelle, ayant du sens et valorisée.

Dérivé du latin « placere » (apaiser), comparable au « fun » anglo-saxon, le plaisir évoque des moments brefs mais intenses de satisfaction, similaires à la joie ressentie lors d’activités ludiques.

On constate que le plaisir est souvent mal défini et renvoie dans les représentations à un individu qui serait dilettante, ne se prenant pas au sérieux, peu concentré, et donc peu professionnel, et peu responsable. Le plaisir est perçu à tort comme l’antithèse de l’engagement et de la rigueur. Cette vision réductrice se reflète dans des adages populaires, tels que « No pain no gain », particulièrement prégnants dans le monde du sport de haut niveau.

Il est donc temps de reconsidérer cette perception obsolète. Le plaisir au travail devrait être redéfini comme un élément moteur de la motivation. Loin d’être incompatible avec le sérieux et la performance, il représente ces moments de gratification qui nourrissent l’engagement et stimulent la productivité.

Dans le sport de haut niveau, le plaisir fait référence à « un état d’esprit centré sur soi et sur la notion de relâchement qui aidera le sportif à supporter les contraintes d’un environnement oppressant ».

Cette attitude mentale aide le sportif à faire face aux contraintes d’un environnement oppressant, composé de ses attentes personnelles, de sa famille, de son entourage, des entraîneurs, des dirigeants et des médias. Plus cette pression est forte, plus le champion risque de se retrouver bloqué mentalement et de perdre, précisément parce qu’il veut trop gagner.

Dès lors, une question se pose : ce qui est valable pour le sport peut-il l’être également pour le monde du travail ?

Les bienfaits du plaisir au travail

Il est spontanément difficile d’associer plaisir au travail dont le nom tire son origine d’un instrument de torture : le tripalium, mais il faut là aussi dépasser les représentations pour trouver de nouvelles rives managériales.

Si l’on peut trouver pléthore de recherches sur le bien-être ou le bonheur au travail, il en existe finalement peu sur la notion même de plaisir au travail. Un auteur qui s’est particulièrement penché sur le sujet est Michael J. Tews, chercheur américain à la School of Hospitality Management, à State College (« Fun in the workplace: A review and expanded theoretical perspective », Human Resource Management Review, 2019)

Deux premiers points importants sont à souligner, à partir de ses études :

En mobilisant la théorie des évènements affectifs, ses travaux montrent que le fait d’avoir du plaisir au travail déclenche d’autres réactions émotionnelles positives. Or, l’on sait que des collaborateurs bien dans leur travail sont plus présents, plus performants et plus engagés.

Un second résultat très important est qu’avoir du plaisir au travail conduit à penser de manière plus créative, à être plus optimiste, à développer des relations plus solides, et à être plus polyvalent.

Il y a donc tout intérêt à ce que les collaborateurs prennent du plaisir au travail. Toutefois, les études montrent aussi que tous les évènements proposés ne procurent pas le même plaisir et peuvent même être contre-productifs. Une première distinction s’opère ainsi entre « plaisir organique » et « plaisir programmé ».

La première catégorie relève des évènements spontanés : plaisanteries entre collègues, pause-café dans une matinée de travail, déjeuners partagés. Ce sont ceux qui rencontrent le plus de succès et sont le plus assurés d’apporter du plaisir.

La seconde catégorie relève de projets organisés par l’entreprise : un afterwork, un séminaire au vert, etc. Le plaisir ressenti peut, dans ce cas de figure, être moins présent et moins intense.

D’après les recherches, dans ces évènements programmés, ceux qui génèrent vraiment du plaisir sont les évènements en lien avec la vie du personnel : un pot de retraite, une soirée pour célébrer une promotion, la célébration d’une réussite.

Sont à écarter tous les évènements « farfelus » qui provoquent au contraire du désengagement. En revanche, selon Michael J. Tews, il faut prendre en compte les évaluations tout au long du processus : avant, pendant et après l’évènement.

On peut ainsi ne pas avoir envie de rejoindre un afterwork, mais passer ensuite un très bon moment et en tirer des avantages relationnels. Ou au contraire, se réjouir de participer à un repas entre collègues et être très déçu, sans en retirer de points positifs.

Les variables qui vont développer positivement ce plaisir sont :

le caractère volontaire dans l’implication dans l’évènement ;

le fait de le faire avec des personnes que l’on apprécie ;

et surtout la culture organisationnelle : l’entreprise développe-t-elle une culture du plaisir (en adéquation, bien sûr, avec les attentes de ses collaborateurs) ?

Ce dernier point est essentiel : les managers doivent favoriser cet état d’esprit en le suscitant, et surtout éviter d’étouffer les manifestations diverses et variées de plaisirs. On peut donc en conclure qu’il faut suggérer, favoriser mais ne pas trop programmer.

Les leçons du sport de haut niveau pour le monde professionnel

Le sport de compétition offre de précieuses inspirations pour cultiver le plaisir au travail. Voici quatre sources de satisfaction qui peuvent facilement se transposer dans l’environnement professionnel :

Le plaisir de progresser : tout comme l’athlète qui bat son record personnel, le salarié peut trouver une grande satisfaction dans l’amélioration continue de ses compétences. L’apprentissage et le développement deviennent ainsi des moteurs de motivation. La force du lien social : même dans les disciplines individuelles, la dimension sociale reste primordiale. De même, au bureau, les interactions entre collègues peuvent être source d’épanouissement, indépendamment de la nature du poste. L’excitation du défi et du dépassement de soi : pour certains, le frisson de la compétition est irremplaçable. Au travail, des challenges, comme les concours de vente, peuvent recréer cette adrénaline et stimuler la performance. L’attrait de l’innovation : l’environnement dynamique des sports de haut niveau trouve son équivalent dans les entreprises axées sur l’innovation et la R&D.

Il reste néanmoins deux défis majeurs à relever :

➤ Premier défi : trouver du plaisir dans l’ennui et la routine

Le défi pour le monde du travail est d’injecter un peu de plaisir dans une activité qui est souvent vécue comme ennuyeuse et peu épanouissante, avec des contextes qui peuvent être conflictuels, dégradants, fatigants. Le plaisir peut alors être un antidote à ces difficultés.

La question de la lutte contre l’ennui, le geste mille fois répété qui se pose dans le monde du travail se retrouve dans le sport avec les entraînements, lorsque l’athlète enchaîne des milliers de longueurs de bassin, ou répète à l’infini un saut acrobatique.

Des entraîneurs proposent des « pauses mentales » à leurs poulains ; à base de jeux, de musique, d’accès à d’autres disciplines – c’est ainsi que l’on a pu voir, en préparation des JO 2024, des rugbymen s’initier à la danse avec les artistes du Moulin Rouge.

Ces pauses, ces apports extérieurs permettent aussi de prendre du recul – car à ne faire que des longueurs de bassin ou des tours de piste, on perd la « big picture » et le sens, et on risque de se retrouver en burn-out, comme en témoignent régulièrement des grands champions. On peut citer la championne en gymnastique Simone Blyes, qui a complètement craqué aux JO de Tokyo en 2021, et qui est revenue à son plus haut niveau 3 ans après, en évacuant la pression de la réussite.

Les transpositions dans le monde du travail demandent de l’imagination, ou nécessitent de laisser suffisamment de marges de liberté aux collaborateurs, afin qu’ils puissent installer eux-mêmes ces petits rituels, qui sont autant de respirations indispensables.

➤ Second défi : vivre une « passion harmonieuse » avec son travail ou avec son sport

L’autre défi majeur, tant dans le sport de haut niveau que dans le monde professionnel, est de développer une « passion harmonieuse », plutôt qu’obsessionnelle. Cette approche permet d’éviter les pièges d’un engagement excessif et néfaste, où l’on placerait le travail au centre de tout (« Le plaisir au travail, c’est du sérieux », de Alexandre Rousseau et Jean-François Bertholet, Revue Gestion, 2024).

Se focaliser uniquement sur la performance, qu’elle soit sportive ou professionnelle, c’est s’exposer au risque de la peur de perdre le contrôle et de ne pas savoir réagir face à des événements imprévus. L’engagement est crucial et la pression nécessaire, mais le surengagement a bien trop souvent des implications négatives.

Le sport de haut niveau offre ici des clés applicables au monde du travail :

Être entouré, encadré, afin de prendre du recul sur soi-même et sur les sentiments négatifs qui peuvent survenir. La clé est ainsi d’avoir des interlocuteurs avec qui dialoguer, comme un coach ou un préparateur mental dans le sport, ou des collègues, un manager ou des responsables des ressources humaines au travail ;

Apprendre à éprouver du plaisir dans le processus et pas seulement dans l’accomplissement final (l’acmé). Dans le sport, cela signifie prendre plaisir à l’entraînement et à la répétition parfois infinie du geste. Il s’agit de trouver de la satisfaction dans l’effort lui-même, même s’il n’est pas récompensé.

Avoir des équilibres de vie pour éviter qu’un sport-passion ne dérive vers une obsession. Il faut s’efforcer de se passionner pour autre chose que le sport, comme la famille, les amis, les études ou un art.

Ainsi, si le sport ou le travail ne répondent plus aux attentes, il est possible de se réaliser dans d’autres activités. « On reste quelqu’un même si on a échoué » car, sinon, le risque est bien de s’identifier à ses succès et ses échecs et de perdre tout contrôle sur sa vie » (« Entrevue avec Fabien Abejean, expert en psychologie du sport », de Fabien Abejean, Tennis Québec, 2024).

Tel est notamment le constat que nous livre Thomas Sammut, préparateur mental de Léon Marchand, au lendemain des JO : “Avant, il était dans la peur de mal faire, il nageait avec l’énergie de mal faire et ça ne se passait pas forcément bien. On a travaillé là-dessus et… Il sera, je pense, dans un an ou deux ans, le numéro 1 mondial ».