Martinique, territoire lumière grâce à une batterie innovante

De son nom Novagrid, il s’agit d’une première pour EDF Martinique. Inaugurée le 4 juillet, la batterie Novagrid marque un pas vers la transition énergétique du territoire.

Pour la batterie Novagrid, c’est en mai 2017 que tout commence. Pour ce projet d’envergure, EDF s’associe avec le Consortium GE-Samsung, responsable de fournir, installer et entretenir cette batterie. Sa mise en service contribue à la sécurisation de l’alimentation électrique de l’île. Cette nouvelle technologie joue un rôle essentiel dans la réduction des émissions de carbone du mix énergétique et dans le maintien de la stabilité du réseau électrique en stockant ou déstockant de l’électricité en quelques secondes pour ajuster l’équilibre entre production et consommation.

5800 maisons pendant une heure

Installée à Petit Morne, sur le site du Lamentin, la batterie Novagrid permet de stocker jusqu’à 5 MW. C’est l’équivalent de la consommation de près de 5 800 maisons pendant une heure.

L’installation a été mise en service en octobre 2021, la réception finale s’est déroulée en novembre 2022. Puis, les deux containers ont été inaugurés en janvier et juillet 2024. C’est la deuxième batterie de stockage de l’île même s’il s’agit d’une première pour EDF. “Nous sommes très fiers de ce projet qui est une preuve de l’engagement d’EDF en Martinique et de ses partenaires en faveur d’un avenir énergétique durable et respectueux de l’environnement”, explique Pierre Andrieux, chef de projet production Antilles-Guyane.

