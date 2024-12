Mayotte dévastée par le cyclone Chido

Le cyclone Chido a causé un véritable chaos à Mayotte, laissant l’archipel français traumatisé et pratiquement coupé du monde. Avec des vents dépassant 225 km/h, le cyclone a rasé des quartiers entiers, détruisant des centaines de maisons précaires et laissant des milliers de personnes sans abri. Le bilan humain provisoire fait état de 14 morts et 250 blessés, mais les autorités craignent que le nombre final de victimes ne s’élève à plusieurs milliers, en raison de l’importante population immigrée sans papiers vivant dans des habitations fragiles.

La situation est chaotique : 15 000 foyers sont privés d’électricité, les communications sont gravement perturbées, et l’accès à l’eau potable est devenu critique. Un pont aérien et maritime a été mis en place depuis La Réunion pour acheminer des secours, 800 secouristes, et du matériel d’urgence.

Mayotte, déjà frappée par une pauvreté extrême et une immigration incontrôlée, se retrouve encore plus vulnérable. Le président Emmanuel Macron a promis d’agir, tandis que le pape François a exprimé son soutien aux victimes. Après avoir ravagé Mayotte, Chido a touché le Mozambique, où son impact est attendu moins violent.

J’aime ça : J’aime chargement…