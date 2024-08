Meteo: la tempête Ernesto en approche

Une tempête tropicale du nom d’Ernesto, située à 400 km de la Martinique, a entraîné une vigilance orange pour “fortes pluies et orages” et une vigilance jaune pour “vents violents” et “vagues-submersion”. Des averses intenses et des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h sont attendues sur l’île, surtout au nord, avec des cumuls de pluie pouvant atteindre 100 mm. La situation maritime se dégradera également, avec des creux d’un mètre, avant une amélioration progressive prévue mercredi.

La tempête tropicale Ernesto se rapproche de la Martinique, provoquant une montée en vigilance. Ce lundi 12 août, à 17h30, l’île a été placée en vigilance orange pour “fortes pluies et orages” et en vigilance jaune pour “vents violents” et “vagues-submersion” par Météo France. Le centre du phénomène se situe à environ 400 km à l’est-nord-est de la Martinique, se déplaçant rapidement vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 44 km/h.

Au cours de la nuit prochaine, Ernesto continuera de se rapprocher des Petites Antilles, avec son centre prévu de passer au nord de la Guadeloupe. Bien que la Martinique reste éloignée des vents les plus forts, des averses intenses et des rafales de vent allant jusqu’à 80 km/h sont attendues. Les cumuls de pluie pourraient atteindre localement 100 mm, notamment sur le nord de l’île, avant une accalmie temporaire en fin de nuit.

La mer se dégradera au littoral caraïbe avec des creux pouvant atteindre un mètre, accompagnés de quelques submersions localisées. La situation devrait s’améliorer progressivement à partir de mercredi. En attendant, la prudence est de mise, notamment dans les zones les plus exposées.

Thibaut Charles

J’aime ça : J’aime chargement…