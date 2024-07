Mi Diany rivé : Kréyolad 1038

Dimanch dan lavil Ofanswa sé an yol Wobè ki mété pwent gaba’y douvan. Sé pa dot ki UFR_CHANFLOR ki genyen étap-la. Pandan tout simenn-lan yo té ni zié anlè ranplasan Félis-la. Sipòté pa janmen bésé lanmen ni mété fanion-yo an poch-yo, asiré yo té asiré yo té ké genyen ann étap.

Mé sé SARA/AUTOUDISTRIBUTION ki rivé genyen dé étap ki trapé 38è Touw Yol Matinik 2024. An sipòtè di :

Izabel* sé an mal boug !

Prézidant té kontan pas ni tjenz jou i té entjet kon an tatjet an finet nef. I pa té sav si Touw-la té ké fet. Gras a sousou, ti-kanno, kaniot ek yonndé esponnsò ki mizé, yo rivé fè’y pati. Manzel té kontan kon an bosi pas Touw-la éti pa té asiré pati, rivé Ofanswa san gwo bab, apaw di étap-la ki té pou rivé Voklen yo té oblijé annilé palazok lamétéwo. Yo fè an régat Voklen menm mé tout moun té bien kontan.

Anlo moun ja ka katjilé pou ni anlot chéma rékolomik. Jik ni an moun yol di :

Man paré mizé pou Touw Yol-la pa mò pies toubannman !

Mé es sa mel ka di an piébwa, lè i rivé atè sé menm chanté-a ?

Lanné prochenn nou ké wè si sé boug katamaran-an éti ka fè bon lajan ki pa lanmonné kod, an périod-tala, ké asepté ladjé an mòdan.

Moun Ofanswa té kontan kanmenm pas Samiel* mouyé mayo’y pou Touw Yol-la pa té annilé. I té ka atann ROSETTE/LAPALOOSA rimonté mé sé pa koté Omaren Yol-la désidé ba Touw-la.

An ti-nivé Adjilbè éti yo mandé kimoun ki genyen ? Misié té boudé kon an doubsis, pas sé lagout i té ka pran anlè an katamaran. Sa misié simié sé aftè épi akoté yol. I bien manfoupamal Yol ki douvan oben dèyè.

Tousa sé anbians Touw Yol Matinik.

Jid

Bel poveb kréyol :

« Avan ou batjé, aprann najé »

Not pou konprann

Isabelle Malboroug une présidente qui s’est battue pour sauver le Tour des Yoles 2024.

une présidente qui s’est battue pour sauver le Tour des Yoles 2024. Samuel Tavernier : Maire du François

