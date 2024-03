Miels de Martinique, miels des merveilles…

Le miel partout dans le monde porte le symbole de la guérison et la promesse d’une longue vie ! Ses vertus sont immenses. En Martinique, la production de miel est ancestrale et prometteuse, elle est soutenue par une biodiversité remarquable. Son riche terroir a donné naissance à des miels variés et surprenants qui sont remarqués sur les concours internationaux. Ils se déclinent sous les appellations Acacia, Campêche, Toutes Fleurs, Palétuvier, Tendre Acajou, Acomat, Saint-Sacrement qui ont toutes une typicité évidente. Ces dernières années, les apiculteurs martiniquais, conscients du fort potentiel de développement du miel de Martinique travaillent à la réorganisation de la filière afin de protéger les ressources. L’objectif à terme est d’obtenir une qualification de type AOP (Appellation d’Origine Protégée) ou IGP( Indication Géographique Protégée), gages d’un terroir et d’un savoir-faire de qualité.

Un tiers des ressources alimentaires de l’Homme n’existerait plus si l’abeille venait à disparaître. Grandes pollinisatrices, elles sont les gardiennes de la biodiversité végétale, essentielles à la survie et à l’évolution de plus de 80% des espèces de plantes. L’abeille permet la production de produits de la ruche aux multiples vertus tels que le miel, le pollen, la propolis, la cire et la gelée royale.

L’abeille domestique, l’Apis mellifera, présente dans les ruches de Martinique, a été introduite lors de la colonisation. Les apiculteurs privilégient les abeilles locales qui se sont adaptées avec le temps à l’écosystème martiniquais plutôt que les abeilles d’importation. Cette démarche vise à préserver la robustesse des générations futures et à garantir la pérennité de la production apicole. De plus, une spécificité commence à émerger notamment dans la reconnaissance nationale et internationale des miels de Martinique pour leurs caractères uniques, avec des prix obtenus au Congrès mondial de l’apiculture et au Salon de l’agriculture. Cette reconnaissance s’explique aussi par la diversité florale de l’île, offrant aux abeilles un environnement propice à la production de miels aux caractéristiques particulières.

Les apiculteurs martiniquais s’engagent à protéger les ressources naturelles de l’île, conscient de l’impact vital de l’abeille sur l’environnement et sur l’homme. Ils travaillent à identifier, par un recensement sur le terrain, les plantes mellifères locales, dont les pollens attribuent des caractéristiques particulières. Avec une vision à long terme, ils aspirent à obtenir des appellations d’origine protégée (AOP) ou des indications géographiques protégées (IGP) pour leur miel. Le Parc Naturel Régional de Martinique travaille avec le Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique, PARM, sur la caractérisation des miels, c’est-à-dire un travail en laboratoire où des juges en dégustation de miel sont formés sur le goût, la texture, l’odeur, les défauts… afin de dresser le profil sensoriel du miel.

Défis et perspectives

Actuellement, la Martinique compte environ cent vingt apiculteurs pour un total d’environ 4 000 ruches. Cependant, la production annuelle moyenne de miel est loin de combler la demande locale qui se situe autour de 400 tonnes. Nombreux sont les défis à relever, notamment en termes de production, pour les apiculteurs de Martinique réunis au sein de de l’ADAMAR, Association de Développement de l’Apiculture Martiniquaise. L’organisation veut « influer la production par une augmentation du nombre d’apiculteurs et du cheptel, en passant par l’amélioration génétique des abeilles ». L’obtention d’un label de qualité aiderait la profession à remplir ses objectifs.

Pour optimiser la production de miel, le Parc Naturel Régional de la Martinique a lancé un programme sur trois ans. Ce programme vise à caractériser les souches locales d’abeilles, à sélectionner les meilleures souches, et à former les apiculteurs à l’élevage des reines et à la conservation des abeilles. Les enjeux de l’optimisation de la production de miel en Martinique sont multiples : économiques, sociaux et environnementaux. Cette démarche vise également à préserver la biodiversité en protégeant des souches d’abeilles locales. Certains miels martiniquais bénéficient de la marque “Parc”, qui garantit non seulement la qualité du produit mais aussi le respect de l’environnement et des savoir-faire traditionnels. Ces miels “Parc” incarnent l’âme de la Martinique, offrant aux consommateurs des saveurs authentiques et uniques.

Car, la production de miel en Martinique est bien plus qu’une simple activité économique. Elle incarne la symbiose entre l’homme et la nature, préservant la richesse florale de l’île tout en offrant aux consommateurs des produits d’exception. À travers leur engagement et leur passion, les apiculteurs martiniquais contribuent à préserver un patrimoine précieux pour les générations futures. L’apiculture martiniquaise a donc de beaux jours devant elle puisque ses bases sont solides et ses perspectives de développement conséquentes avec des apiculteurs compétents et un nombre de ruches important par rapport à la taille du pays.

Nathalie Laulé

Petit lexique apicole

Kassav de miel : Il s’agit des alvéoles de cire contenant le miel avant la récolte dans la ruche. Cette cire, gorgée de miel est comestible est très agréable. Fonctionnant comme un chewing-gum il faut ensuite recracher le résidu.

La propolis est un produit miracle, les abeilles s’en servent pour assainir la ruche, chez l’humain elle renforcer le système immunitaire, traiter les infections respiratoires et les plaies, prévient la carie dentaire et traite l’herpès génital.

Le pollen est un superaliment. Il possède une teneur exceptionnellement élevée en nutriments essentiels, vitamines, oligo-éléments, minéraux, acides gras essentiels et antioxydants. Combat efficacement la fatigue.

La gelée royale est le nectar de la ruche car c’est lui qui nourrit les reines. Ses qualités semblent infinies : action revitalisante voire euphorisante, préconisé en situation de surmenage ou d’examen, permet une activité vasodilatatrice !

Et n’oubliez pas ! Si un essaim d’abeilles s’est installé dans votre jardin, surtout ne les tuez pas, faites appel à un apiculteur qui viendra l’enlever !