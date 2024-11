Note de protestation et recommandations du Comité National Haïtien des Restitutions et Réparations Suite aux propos inacceptables du Président Emmanuel Macron

RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

UNIVERSITÉ D’ÉTAT D’HAÏTI

RECTORAT

Le Comité National Haïtien des Restitutions et Réparations (CNHRR) exprime sa plus vive protestation contre les propos négationnistes et indélicats du Président français Emmanuel Macron, tenus le 19 novembre 2024 sur le quai de Valongo, au Brésil, un lieu de mémoire dédié aux victimes de la traite transatlantique.

Ses déclarations, selon lesquelles « Ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui ont tué Haïti… Ils sont complètement cons », manifestent un mépris inacceptable envers le peuple haïtien et nient la responsabilité historique liée à la traite transatlantique, à la colonisation et aux séquelles de la double rançon de l’indépendance.

Alors qu’Haïti commémorait, le 18 novembre 2024, sa grande victoire à Vertières contre les troupes coloniales françaises, elle continue de subir les lourdes conséquences des injustices historiques infligées par la France, notamment la rançon de 90 millions de francs or imposée en 1825. Ces injustices ont contribué à l’établissement et au renforcement d’inégalités structurelles persistantes.

Les propos de M. Macron sont une insulte à la mémoire et à la dignité du peuple haïtien.

Le CNHRR exhorte le Gouvernement haïtien à :

• Agir en vertu des grands principes régissant les relations internationales, pour obtenir des réparations justes et des excuses historiques ;

• Écrire officiellement aux autorités compétentes de la République Française pour réclamer la restitution de la “Dette – pardon, la rançon – de l’Indépendance” à sa valeur actualisée et l’ouverture de négociations à ce sujet ;

• Déclarer l’année 2025, à l’occasion du Bicentenaire de l’imposition de la rançon, “Année de la Restitution et de la Réparation”.

Haïti, berceau de la première révolution antiesclavagiste, revendique avec force son droit à la justice, à la mémoire et à la dignité.

Le Comité National Haïtien des Restitutions et Réparations (CNHRR) salue une fois de plus le courage et la dignité des citoyens et citoyennes haïtiens et haïtiennes, toujours debout face aux adversités de toutes sortes.

Fait à Port-au-Prince, le 25 novembre 2024

Comité National Haïtien des Restitutions et Réparations

21, rue Rivière, B.P. 2279, Port-au-Prince, Haïti

Tél. : (509) 2262-2000

Cette version améliore la lisibilité, corrige les incohérences dans la ponctuation et clarifie la présentation.

J’aime ça : J’aime chargement…