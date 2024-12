Nova Alexander et le combat de la Sacred Sports Foundation pour la jeunesse vulnérable de Sainte-Lucie

St. Lucia Times

Par Keryn Nelson

30 novembre 2024

Lorsque les frères et sœurs Alexander ont décidé de se consacrer à Sainte-Lucie, après avoir grandi au Royaume-Uni, ils étaient prêts. Forts de leurs compétences et arrivant au bon moment, ils se sont engagés à servir l’île que leurs parents avaient autrefois appelée maison. Leur mission ? Renforcer les capacités de la prochaine génération.

Nova Alexander, la seule sœur du trio, a raconté au St. Lucia Times comment, avec ses deux frères, elle a fondé la Sacred Sports Foundation (SSF) — une ONG ayant une vision claire : promouvoir le développement des jeunes à travers le sport.

Guidée par des recherches approfondies, la SSF s’adresse à tous les jeunes de Sainte-Lucie. Qu’il s’agisse de soutenir les jeunes en situation de handicap, de créer des espaces sûrs pour la communauté LGBTQ+ ou d’aider d’autres groupes vulnérables, l’organisation s’efforce de répondre aux défis systémiques. Elle vise également à combler le fossé entre les jeunes sans emploi et des opportunités significatives.

Chaque génération porte la responsabilité de préparer les jeunes à mener des vies enrichissantes. Depuis plus de dix ans, Nova Alexander est en première ligne de cet effort, témoin des épreuves auxquelles les jeunes de Sainte-Lucie doivent faire face. « Particulièrement après le COVID, » a-t-elle remarqué, « non seulement les filles, mais aussi les jeunes hommes ont perdu deux années d’interaction et d’éducation dans un cadre scolaire. Nous avons vraiment constaté que les problèmes de santé mentale liés à cette période, et même aujourd’hui, n’ont pas amélioré certains des comportements sociaux que nous observons. »

J’aime ça : J’aime chargement…