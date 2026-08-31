Pauvreté en France et en Martinique : analyse des seuils, des ménages et de la réalité ultramarine

Alors que l’Observatoire des inégalités actualise les seuils de pauvreté monétaire pour l’année 2024, le contraste entre l’Hexagone et les départements d’outre-mer met en lumière une fracture sociale profonde, exacerbée en Martinique par la vie chère et des taux de précarité record.

Les seuils de pauvreté monétaire en France

En France, le seuil de pauvreté est fixé à 891, 1 114 ou 1 337 euros par mois pour une personne seule, selon qu’il est calculé à 40 %, 50 % ou 60 % du niveau de vie médian. Ces données Insee de 2024 sont mesurées après impôts et prestations sociales. Le revenu médian, qui partage la population en deux parts égales, sert de référence pour évaluer la précarité.

Sur longue période, les niveaux de vie ont doublé depuis 1975, date à laquelle le seuil de 50 % s’élevait à environ 600 euros par mois en euros constants. Toutefois, la crise financière de la fin des années 2000 a enclenché une décennie de stagnation entre 2008 et 2018, avant une hausse récente de l’ordre de 70 euros.

La vulnérabilité selon la composition familiale

Pour comparer des ménages aux configurations variées, l’Insee utilise un système d’unités de consommation : le premier adulte vaut une part entière, les personnes de plus de 14 ans comptent pour une demi-part et les moins de 14 ans pour 0,3 part. Le seuil de pauvreté s’ajuste ainsi à la taille effective du foyer afin de tenir compte des économies d’échelle réalisées dans la vie commune.

Type de ménage Seuil de 40 % Seuil de 50 % Seuil de 60 % Personnes seules 891 € 1 114 € 1 337 € Familles monoparentales avec un enfant de moins de 14 ans 1 159 € 1 448 € 1 738 € Couples sans enfant 1 337 € 1 671 € 2 005 € Couples avec deux enfants de moins de 14 ans 1 872 € 2 339 € 2 807 € Couples avec deux enfants de plus de 14 ans 2 228 € 2 785 € 3 342 €

La situation en Martinique : une précarité amplifiée

Si les indicateurs nationaux fixent des repères monétaires précis, leur transposition en Martinique se heurte à une réalité socio-économique particulièrement dégradée. Près de 27 % à 29 % de la population martiniquaise vit sous le seuil de pauvreté monétaire, soit un taux presque deux fois supérieur à la moyenne nationale hexagonale, établie autour de 14,5 %.

Cette précarité frappe principalement les foyers monoparentaux, dont plus de la moitié se trouve sous ce seuil, mais aussi les retraités percevant de faibles pensions et les jeunes confrontés à un chômage structurel persistant.