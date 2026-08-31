Démographie et couleur de peau en France : entre tabou statistique et réalité de la représentation

Alors que la loi républicaine proscrit le recueil de données ethniques dans les fichiers administratifs, les données déclaratives issues des sondages permettent d’éclairer une réalité complexe. Selon une étude de l’Ifop, près d’un quart de la population française se perçoit comme « non blanche », mettant en lumière un décalage persistant au sein des instances de décision, à commencer par l’Assemblée nationale.

Le principe républicain face à la mesure de la diversité

Mesurer la couleur de peau d’une population demeure en France un exercice particulièrement sensible, voire paradoxal. Les recensements officiels conduits par l’Insee s’interdisent formellement d’enregistrer de tels critères : la législation française interdit en effet la constitution de registres administratifs fondés sur l’origine ou l’appartenance ethnique, afin de prévenir tout risque d’instrumentalisation ou de catégorisation discriminatoire dans les politiques publiques.

Toutefois, ce cadre légal n’interdit pas les études d’opinion déclaratives menées auprès d’échantillons représentatifs. Une enquête de l’Ifop révèle ainsi la perception que les Français ont de leur propre visibilité dans l’espace public : environ les deux tiers des habitants (65 %) déclarent être perçus comme « blancs ».

Une mosaïque déclarative estimée à 25 % de minorités visibles

En dehors de la majorité perçue comme blanche, 6 % des répondants s’identifient comme « noirs », 7 % comme « arabes ou maghrébins » et 1,2 % comme « asiatiques ». À ces chiffres s’ajoutent 3,3 % de personnes se déclarant « métisses » et 3,6 % issues d’autres origines.

L’exercice se heurte toutefois aux limites de l’assignation : 13,2 % des personnes interrogées refusent de répondre ou ne se reconnaissent dans aucune case, ce qui illustre la difficulté méthodologique posée par la pluralité des ascendances familiales. En agrégeant l’ensemble des catégories désignées comme « non blanches », les analystes évaluent leur proportion globale à environ 25 % de la population française.

Sur le plan dynamique, l’évolution reste progressive : la part des immigrés au sein de la population est passée de 9 % à 11 % au cours de la dernière décennie, dont près de la moitié en provenance du continent africain. Une progression qui suggère une hausse continue, estimée à environ un point, de la proportion de personnes perçues comme « non blanches ».

Le miroir déformant de l’Assemblée nationale

La collecte et l’analyse de ces indicateurs ne relèvent pas de la simple curiosité sociologique : elles constituent un outil de mesure indispensable pour évaluer les discriminations et jauger la représentativité politique et médiatique.

L’examen de la composition de l’Assemblée nationale illustre un contraste net avec la réalité démographique du pays. L’hémicycle ne compte qu’une trentaine de députés pouvant être perçus comme issus des minorités visibles, soit environ 5 % des élus. Cette proportion est quatre à cinq fois inférieure au poids démographique réel estimé des populations « non blanches » en France, soulignant ainsi la persistance d’un véritable plafond de verre dans l’accès aux responsabilités électives.

ENCADRÉ — Les chiffres clés de l’auto-perception (Ifop)

Catégorie déclarée Part Blancs 65 % Arabes / Maghrébins 7 % Noirs 6 % Métisses 3,3 % Asiatiques 1,2 % Autres origines 3,6 % Sans réponse / Refus 13,2 % Estimation globale des populations « non blanches » ~25 % Part des députés perçus comme « non blancs » ~5 % (env. 30 députés)

Sources

Centre d’observation de la société, « La répartition de la population française selon la couleur de peau ». Ifop, enquête « Racisme, antisémitisme : état des lieux des violences et des discriminations à caractère racial en France ».

Gdc