Rentrée 2026-2027 : moins d’élèves, mais plus loin dans le monde

61 160 élèves martiniquais reprennent le chemin de l’école cette semaine pour la rentrée 2026-2027, sous la conduite d’une nouvelle rectrice, Cécile Laloux. Une rentrée marquée par la poursuite du déclin démographique, 931 élèves de moins en un an, une chute continue depuis 2012 mais aussi par des motifs d’espoir : l’extension des Territoires éducatifs ruraux dans le grand Nord et une progression de 10 % des mobilités Erasmus, qui ont emmené 846 élèves martiniquais aux quatre coins du monde l’an passé.

Cette semaine signe la fin des grandes vacances pour les 61 160 élèves martiniquais. Écoliers, collégiens, lycéens retrouveront les bancs de l’école cette semaine pour la rentrée 2026-2027 sous la houlette d’une nouvelle rectrice. Cécile Laloux effectue sa première rentrée en tant que rectrice de la Martinique. « C’est avec beaucoup d’enthousiasme et une profonde conscience de la responsabilité qui m’est confiée que j’aborde cette première rentrée en tant que rectrice de la région académique de Martinique », explique-t-elle.

Cette rentrée reflète la baisse démographique nationale et régionale. On compte 931 élèves en moins cette année par rapport à 2025-2026. En Martinique, les chiffres ne cessent de montrer un déclin depuis 2012. Passant de près de 42 000 élèves dans le premier degré en 2012 à un peu moins de 30 000 aujourd’hui. Cette diminution drastique est inégale dans les zones du territoire. La Cacem bien qu’indiquant un recul net de 25% entre 2012 et 2025 accuse moins le coup que les EPCI voisines que sont Cap Nord et Espace sud avec respectivement une chute de 33% et de 31,5% dans la même période.

Des élèves de plus en plus mobiles

Afin de réduire les inégalités dont souffrent les établissements en zone très rurale, les Territoires éducatifs ruraux sont créés en 2023. En 2025, il s’étend notamment à la Martinique avec l’inclusion des communes du grand Nord que sont Macouba, Grand-Rivière, Basse-Pointe et Ajoupa-Bouillon. Ces TER ont pour objectif de « faire du territoire rural un levier de réussite scolaire en mobilisant l’ensemble de ces ressources éducatives, culturelles et associatives ».

Projeter ses acquis et ses compétences pour en acquérir de nouvelles. Lors de l’année 2025-2026, 846 élèves de l’académie de Martinique ont voyagé dans le cadre du programme Erasmus qui a le vent en poupe. Une progression de 10,4% en un an, note l’académie. L’institution précise la mobilité des élèves martiniquais à travers quelques chiffres et destinations. L’Espagne arrive en tête des points de chute suivie de Sainte-Lucie puis de la Belgique : « Cette année, 330 élèves ont effectué une mobilité dans la Caraïbe, tandis que 516 ont bénéficié d’une mobilité en Europe et dans le reste du monde. L’Espagne arrive en tête des destinations avec 149 élèves, suivie de Sainte-Lucie (101) et de la Belgique (80). De l’Allemagne à Malte, du Portugal à l’Italie, mais aussi dans les territoires voisins de la Dominique, de la Guadeloupe ou de Trinidad-et-Tobago, les élèves martiniquais élargissent leurs compétences, découvrent de nouveaux environnements et développent leur ouverture culturelle et internationale. »

Laurianne Nomel