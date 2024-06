Photographie : l’association “Jedifoto” présente son exposition en Noir et Blanc

L’association “Jedifoto” organise son exposition annuelle photographique. Cette année, c’est le thème “Noir et Blanc… Un regard intemporel” qui sera présenté du 27 juin au 13 juillet au Centre Culturel Marcé de Saint-Joseph. L’association souhaite faire découvrir un aspect beaucoup plus profond de la photographie au public.

“Le jeudi c’est photo” ! Tel signifie en créole le nom de l’association “Jedifoto”. Actif depuis 2019, ce petit groupe de photographes s’est constitué dans un unique but : révéler ce que l’on ne voit pas habituellement. Chaque année, c’est une exposition visant à faire découvrir le monde sous un autre œil que le collectif présente au public. Grâce à des thèmes variés et des techniques diversifiées, Jedifoto transforme la perception ordinaire en une expérience visuelle extraordinaire, enrichissant ainsi la culture photographique en Martinique.

Bien loin de n’être qu’un simple club de photo, l’association aspire à beaucoup plus. Jedifoto propose également des formations artistiques pour les passionnés de l’art de l’image. “Nous pratiquons ce que nous appelons la critique photo, c’est-à-dire l’analyse de chaque photo pour corriger les prises de vue et améliorer constamment nos compétences,” décrit Lucien Baste, président de l’association. “L’exposition annuelle est le résultat de ce travail. Chacun propose des photos, mais il y a une sélection rigoureuse pour assurer la qualité des œuvres exposées. Nous cherchons toujours à nous remettre en question pour progresser.” Chaque année, une exposition différente est proposée aux visiteurs et pour celle-ci, c’est le thème “Noir et Blanc… Un regard intemporel”.

L’exposition en Noir et Blanc

Cette année, l’exposition se distingue des précedentes par son choix audacieux de se consacrer exclusivement à la photographie en noir et blanc. Contrairement aux photos en couleur, le noir et blanc capture l’essence même des sujets en mettant en avant les contrastes, les textures et les nuances de lumière. Ce format intemporel transcende les modes et offre une profondeur émotionnelle unique. Les œuvres présentées explorent le patrimoine culturel et immatériel, ainsi que le rapport aux animaux et à l’environnement, sous un angle nouveau et percutant. En éliminant la distraction des couleurs, chaque image invite le spectateur à une réflexion plus profonde et à une appréciation plus subtile des détails.

L’association souhaite offrir aux visiteurs bien plus qu’une simple exposition. Les membres de Jedifoto aspirent à transformer la manière dont le public perçoit la photographie, en leur offrant une nouvelle perspective. “Nous espérons pouvoir susciter la curiosité et l’émerveillement tout en incitant les visiteurs à regarder au-delà de l’évidence et à apprécier les subtilités des œuvres présentées,” reprend le représentant de Jedifoto. En mettant en avant des sujets et des techniques inhabituels, l’exposition vise à éveiller une réflexion profonde et à inspirer une appréciation renouvelée de l’art photographique.

L’association Jedifoto envisage de continuer à explorer de nouveaux horizons artistiques et à innover dans le domaine de la photographie. Chaque exposition, devient une nouvelle occasion afin de renforcer l’engagement envers l’excellence qu’ils se sont donnés.

Thibaut Charles

