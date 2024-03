Pierre : pour l’indépendance 45 activités à Toronto

Les activités officielles du 45e anniversaire de l’indépendance se poursuivent au niveau national et dans la communauté de la diaspora en Amérique du Nord.

Sous les auspices du Consulat général de Sainte-Lucie à Toronto, l’Association Sainte-Lucie-Toronto organisera un gala de l’indépendance à Toronto le 9 mars 2024.

Le Premier ministre, M. Philip J. Pierre, a accepté l’invitation de l’Association Sainte-Lucie-Toronto à assister au Gala de l’Indépendance samedi. Le Premier ministre Pierre sera l’invité d’honneur du gala.

Pendant son séjour à Toronto (Ontario), le Premier ministre s’entretiendra avec des représentants du consulat général de Sainte-Lucie à Toronto, passera en revue le travail de la mission et aura des échanges avec des représentants de l’association Sainte-Lucie-Toronto et des membres de la communauté saint-lucienne de Toronto.

Le vice-premier ministre, l’honorable Dr Ernest Hilaire, agira à titre de premier ministre et de ministre des Finances, du Développement économique et de l’Économie de la jeunesse et de ministre de la Justice et de la Sécurité nationale du soir du 8 mars 2024 à l’après-midi du 10 mars 2024.

SOURCE : Cabinet du Premier ministre