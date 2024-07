Pierre prononce un discours inspirant lors d’un événement sur l’investissement en Afrique

St. Lucia Times

Le Premier ministre Philip J. Pierre a prononcé un discours lors du 2024 Africa Investment Risk and Compliance (AIRC) Summit.

Le sommet, organisé par le groupe Emerging Business Intelligence and Innovations Group (EBII Group), s’est articulé autour du thème “Extraction durable des ressources dans un contexte de changement” : “L’extraction durable des ressources dans un climat changeant : Conformité, stratégies et innovations”.

Le sommet 2024 de l’AIRC a rassemblé des experts de l’industrie, des décideurs, des responsables politiques, des investisseurs et d’autres parties prenantes.

Le sommet a fourni une plateforme cruciale pour discuter de solutions innovantes et forger des partenariats stratégiques afin de relever les défis mondiaux liés à l’investissement et au commerce en Afrique. Parmi les participants figuraient des personnalités issues de différents secteurs, qui se consacrent toutes à la promotion du développement durable et de la croissance économique.

Dans son discours, le Premier ministre Pierre a souligné les liens historiques et culturels profonds qui unissent l’Afrique et les Caraïbes, ainsi que les défis et les opportunités communs aux deux régions.

Il a présenté une vision d’unité, de résilience et de soutien mutuel, plaidant en faveur d’une collaboration plus forte pour lutter contre le changement climatique et promouvoir le développement durable.

Voici quelques messages clés du discours du premier ministre :

Le Premier ministre Pierre a souligné les liens démographiques et culturels étroits qui unissent les Caraïbes à l’Afrique, qu’il a décrite comme “l’enfant premier-né de l’Afrique”. Il a invoqué les mots de la légende du reggae Bob Marley et du lauréat du prix Nobel Derek Walcott pour souligner l’aspiration de longue date à la réunification et à la reconnaissance mutuelle.

2. En tant que chef de file de la CARICOM en matière de changement climatique, le premier ministre a souligné les graves répercussions du changement climatique sur l’Afrique et les Caraïbes. Il a appelé à la justice climatique, soulignant que les États insulaires en développement polluent le moins, mais souffrent le plus. Il a demandé des ressources financières substantielles pour soutenir l’adaptation et l’atténuation, critiquant la lenteur de la réalisation de la promesse de financement du climat de 100 milliards de dollars faite lors de la COP28.

Le Premier ministre Pierre a souligné l’importance de tirer parti des vastes ressources de l’Afrique, notamment de ses richesses minérales, de ses terres arables et de sa population jeune, pour atteindre les objectifs de développement durable.

Le Premier ministre Pierre a présenté l’initiative innovante de Sainte-Lucie “Youth Economy”, qui se concentre sur l’autonomisation des jeunes par l’entrepreneuriat, l’éducation et le développement des compétences, tout en soulignant le potentiel de la population jeune de l’Afrique pour stimuler la croissance économique et l’innovation.

Le Premier ministre Pierre a également plaidé en faveur d’un renforcement des liens entre l’Afrique et les Caraïbes, suggérant que les Caraïbes pourraient servir de porte d’entrée de l’Afrique vers les Amériques. Il a appelé à l’amélioration des transports et des liaisons logistiques et à la simplification des déplacements entre les deux régions afin de faciliter les échanges économiques et culturels.

Soulignant le rôle de la quatrième révolution industrielle, le Premier ministre Pierre a appelé à investir dans l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) afin de préparer la jeunesse africaine à jouer un rôle de premier plan dans divers secteurs, de l’énergie renouvelable au développement des infrastructures.

Le discours du Premier ministre Pierre a renforcé l’importance de l’unité, de la résilience et de la coopération stratégique entre l’Afrique et les Caraïbes.

Le sommet reste une plateforme cruciale pour discuter de solutions innovantes et forger des partenariats afin de relever les défis mondiaux.

SOURCE : Cabinet du Premier ministre/SLT

