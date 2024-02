  Pli Bel Price : nouvelle enseigne « 100% locale »

Pli Bel Price : telle est la nouvelle appellation des magasins connus sous nos cieux, il y a encore peu, sous le nom de l’enseigne Leader Price. Une dénomination « WW » qui s’inscrit dans un repositionnement stratégique du Groupe CréO (acteur majeur du Hard Discount* en Martinique) suite notamment aux grandes difficultés financières de leur ex-fournisseur principal (et ancien propriétaire de Leader Price) : le Groupe Casino. Lors d’une récente conférence de presse les responsables du Groupe CréO – au premier rang desquels le Président-Directeur Général dudit Groupe, Patrick Fabre – ont présenté les raisons d’être de cette nouvelle enseigne « 100% martiniquaise ». Le dirigeant s’est exprimé médiatiquement : éléments de présentation.

Patrick Fabre :

« On ira chercher les produits au meilleur prix et avec la meilleure qualité »

Antilla : Quelles sont les raisons majeures de ces changements d’envergure pour le Groupe CréO ?

Patrick Fabre : Depuis quelques années notre fournisseur principal, le Groupe Casino, a des difficultés qui se sont malheureusement accentuées*, ce qui nous a obligés à prendre la décision de se lancer. Soit on trouvait une autre affiliation, une autre franchise avec une autre enseigne, mais nous avons décidé de créer notre propre enseigne, 100% martiniquaise, avec des produits locaux, à savoir Pli Bel Price, qui remplace l’enseigne Leader Price. Et nous avons aussi de nouvelles marques locales* que nous voulons développer. On gardera bien sûr une sélection de produits Leader Price – on espère que Leader Price durera le plus longtemps possible – mais on aura aussi des partenariats avec de nouveaux groupes, en l’occurrence le Groupe Intermarché-Les Mousquetaires, avec lequel nous avons la possibilité de vendre leurs produits MDD (Marque De Distributeur) et de nouvelles marques. On va sélectionner de nouvelles marques de qualité dans nos magasins.

Comment arriverez-vous à assurer ce que présentez comme étant votre « ADN », à savoir « les prix les plus bas » ?

Je pense que cette liberté, cette autonomie que nous avons avec cette nouvelle enseigne Pli Bel Price, nous permettra de choisir à chaque fois ce que nous voulons, en qualité et en prix. Si on n’a pas les prix, on ne prendra pas les produits. Quand on est dans une enseigne franchisée on est obligés de respecter l’offre et les conditions ; aujourd’hui nous sommes tout à fait libres de choisir les produits qu’on veut, où on veut : on ira donc les chercher au meilleur prix et avec la meilleure qualité.

« Les prix c’est notre raison d’être ; ça fait 30 ans qu’on est les moins chers »

Mais comment pensez-vous arriver, concrètement et dans les grandes lignes, aux « prix les plus bas » ?

Nous avons déjà un certain volume dans les produits de négoce. Et quand on achète du lait, de l’huile etc., nous pouvons le faire en direct. Le groupement Intermarché est le premier groupement français en termes de supermarchés, et c’est aussi un très gros producteur. Ce sont donc des producteurs-commerçants et pour nous c’est très important car ils ont peut-être l’intention de monter des projets avec des partenaires locaux, pour développer l’industrie locale. Par ailleurs, nous sommes intimement convaincus qu’il est important de développer le Hard Discount. Il y a des enseignes qui ont quitté le Hard Discount pour augmenter leurs tarifs et développer leurs services. Nous, on se concentre sur une gamme vraiment de qualité ; le nombre de nos articles est seulement de 3000, quand les hypermarchés sont à 60.000 : on étudie et améliore chacun de nos articles. On fait des MDD, on ne prend pas de marques nationales dans nos magasins Hard Discount, ce qui devrait déjà faire baisser les prix d’au moins 25 %. Après on améliore et nos marges en magasins sont plus faibles ; ce sont les conditions que nous mettons. Comme on dit chez nous, sé grenn diri ka plen sak ; c’est en faisant des économies partout, qu’à la fin on creuse l’écart et qu’on fait la différence. C’est ça notre raison d’être.

Creuser l’écart avec la concurrence est précisément ce que vous souhaitez avec Pli Bel Price, n’est-ce pas ?

C’est clair. On veut creuser l’écart et améliorer la qualité, ce sont nos deux enjeux : on veut améliorer notre offre actuelle et creuser l’écart. Mais nous venons de vivre ces deux ans d’inflation ahurissante, (inflation) que je n’ai jamais connue en 40 ans de vie professionnelle. Nous devons donc stabiliser tous ces prix pour essayer d’obtenir, avec les fournisseurs, leur baisse. C’est ça notre objectif.

Cette inflation n’a donc pas été un frein à la décision de lancer Pli Bel Price ?

Les prix c’est notre raison d’être ; ça fait 30 ans qu’on est les moins chers. Donc dans le ‘’pays de la vie chère’’ et avec les prix qui augmentent, si nous on jette l’éponge… C’est notre ADN, on doit être encore plus au combat que d’habitude, donc ça nous motive vraiment. Avec cette nouvelle enseigne, au nom créole, on se sent encore plus motivé.e.s pour trouver toutes les solutions pour baisser les prix. Vous savez, je suis convaincu que le Hard Discount est nécessaire, mais qu’il doit être de qualité et pas à n’importe quel prix. C’est de la qualité à des prix très bas : on en est intimement convaincus.

Propos recueillis par Mike Irasque

*Un magasin Hard Discount est à prédominance alimentaire et se caractérise notamment par des prix de vente « en-dessous de la moyenne », une « petite » surface de vente et un assortiment plus « restreint » de produits (en comparaison à des magasins de plus grande surface). *Les responsables du Groupe CréO ont notamment fait état de « la vente, en 2020, de 550 magasins Leader Price de l’Hexagone, soit 90% du parc. » *Ces nouvelles marques de produits divers sont : Man Doudou (pâtés salés, nougat péyi, etc.), Douceur Caraïbe, Plézi Péyi (yaourts, crèpes, etc.), Soleil Créole (pâtés goyave, brioche tranchée, gâteau aux œufs, etc.), Coquille (œufs, etc.), La Créole, Kaza Clean (produits d’entretien, etc.), Flamboyant (lessive, essuie-tout, etc.) et Dizac (alcool).